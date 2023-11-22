СБУ не доверяют нацистам "Азова"* и тайно отправляет в батальон агентов – Жорин - 22.11.2023 Украина.ру
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СБУ не доверяют нацистам "Азова"* и тайно отправляет в батальон агентов – Жорин
СБУ не доверяют нацистам "Азова"* и тайно отправляет в батальон агентов – Жорин - 22.11.2023 Украина.ру
СБУ не доверяют нацистам "Азова"* и тайно отправляет в батальон агентов – Жорин
Регулярный слив информации – проблема, с которой сталкивается батальон "Азов"*. Об этом Жорин рассказал в интервью для Ютуб канала "Бомбардир"
2023-11-22T14:49
2023-11-22T14:49
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Максим Жорин, бывший командир батальона "Азов"*, а сейчас заместитель командира Третьей штурмовой бригады рассказал о том, что личный состав регулярно попадает в засады. Причина – большое количество агентов в полку и, как следствие, слив информации о месторасположении и задачах бойцов. Он уверен, что это недоработки штаба, который ведет прием на службу. Такая ситуация не вызывает доверия у сотрудников СБУ. Проверка ведется, но результаты сомнительны. Так, одного из новобранцев заподозрили в шпионаже, узнав, что у него прописка в Донецкой области. Никаких больше других данных на него не было, но тем не менее "типа" передали его Службе безопасности Украины."К нам в бригаду пытался прийти тип, мы его вычислили случайно, он имел регистрацию в Донецкой области. Сейчас он находится в СБУ. Может, он на обмен пойдет", – сказал замкомандира.Чтобы остановить слив информации о расположении "Азова", командование засекретило доступ к ней. Рядовые солдаты знают только то, какая задача стоит перед ними на сегодняшний день. Но и этого бывает вполне достаточно:"Солдаты знают только то, куда мы пойдем сейчас. Но тем не менее, да, было такое, что нас брали на приклад, когда мы выходили на задачу. И на Донбассе, и перед Бахмутом такое было. Информация вытекала из нашей бригады. СБУ на сегодняшний день этим занимается", – добавил Жорин.* Запрещённая в России террористическая организация
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СБУ не доверяют нацистам "Азова"* и тайно отправляет в батальон агентов – Жорин

14:49 22.11.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Регулярный слив информации – проблема, с которой сталкивается батальон "Азов"*. Об этом Жорин рассказал в интервью для Ютуб канала "Бомбардир"
Максим Жорин, бывший командир батальона "Азов"*, а сейчас заместитель командира Третьей штурмовой бригады рассказал о том, что личный состав регулярно попадает в засады. Причина – большое количество агентов в полку и, как следствие, слив информации о месторасположении и задачах бойцов. Он уверен, что это недоработки штаба, который ведет прием на службу. Такая ситуация не вызывает доверия у сотрудников СБУ.

"Правда в том, что к нам все пытаются засунуть агентуру. И им это удается. При чем агентуры украинских спецслужб было у нас намного больше, чем агентуры россиян или с новых российских территорий. Все они приходят к нам с разными целями и выполняют свои задачи", – сказал Жорин.

Проверка ведется, но результаты сомнительны. Так, одного из новобранцев заподозрили в шпионаже, узнав, что у него прописка в Донецкой области. Никаких больше других данных на него не было, но тем не менее "типа" передали его Службе безопасности Украины.
"К нам в бригаду пытался прийти тип, мы его вычислили случайно, он имел регистрацию в Донецкой области. Сейчас он находится в СБУ. Может, он на обмен пойдет", – сказал замкомандира.
Чтобы остановить слив информации о расположении "Азова", командование засекретило доступ к ней. Рядовые солдаты знают только то, какая задача стоит перед ними на сегодняшний день. Но и этого бывает вполне достаточно:
"Солдаты знают только то, куда мы пойдем сейчас. Но тем не менее, да, было такое, что нас брали на приклад, когда мы выходили на задачу. И на Донбассе, и перед Бахмутом такое было. Информация вытекала из нашей бригады. СБУ на сегодняшний день этим занимается", – добавил Жорин.
* Запрещённая в России террористическая организация
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08:15
"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным ЛиманомАртиллерия ВСУ открыла "дружественный" огонь по позиции боевиков "Азова"* в районе посёлка Червоная Диброва в ЛНР, причины произошедшего неизвестны, но ошибка украинских наводчиков или потеря управления маловероятны. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 22 ноября сообщает РИА Новости
 
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