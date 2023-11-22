СБУ не доверяют нацистам "Азова"* и тайно отправляет в батальон агентов – Жорин
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Регулярный слив информации – проблема, с которой сталкивается батальон "Азов"*. Об этом Жорин рассказал в интервью для Ютуб канала "Бомбардир"
Максим Жорин, бывший командир батальона "Азов"*, а сейчас заместитель командира Третьей штурмовой бригады рассказал о том, что личный состав регулярно попадает в засады. Причина – большое количество агентов в полку и, как следствие, слив информации о месторасположении и задачах бойцов. Он уверен, что это недоработки штаба, который ведет прием на службу. Такая ситуация не вызывает доверия у сотрудников СБУ.
"Правда в том, что к нам все пытаются засунуть агентуру. И им это удается. При чем агентуры украинских спецслужб было у нас намного больше, чем агентуры россиян или с новых российских территорий. Все они приходят к нам с разными целями и выполняют свои задачи", – сказал Жорин.
Проверка ведется, но результаты сомнительны. Так, одного из новобранцев заподозрили в шпионаже, узнав, что у него прописка в Донецкой области. Никаких больше других данных на него не было, но тем не менее "типа" передали его Службе безопасности Украины.
"К нам в бригаду пытался прийти тип, мы его вычислили случайно, он имел регистрацию в Донецкой области. Сейчас он находится в СБУ. Может, он на обмен пойдет", – сказал замкомандира.
Чтобы остановить слив информации о расположении "Азова", командование засекретило доступ к ней. Рядовые солдаты знают только то, какая задача стоит перед ними на сегодняшний день. Но и этого бывает вполне достаточно:
"Солдаты знают только то, куда мы пойдем сейчас. Но тем не менее, да, было такое, что нас брали на приклад, когда мы выходили на задачу. И на Донбассе, и перед Бахмутом такое было. Информация вытекала из нашей бригады. СБУ на сегодняшний день этим занимается", – добавил Жорин.
* Запрещённая в России террористическая организация
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