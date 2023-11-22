Александр Дугин: кто он
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Горизонт-2040: Россия на карте мира Александр Дугин, Философ, политолог, социолог
© Фотохост-агентство РИА Новости
Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук
Александр Гельевич Дугин родился 7 января 1962 года в Москве.
В 1979 году поступил в Московский авиационный институт (МАИ).
С 1988 по 1991 год — главный редактор издательского центра ЭОН.
В период с 1990 по 1992 год работал с рассекреченными архивами КГБ, на основе материалов которых подготовил ряд газетных, журнальных статей, книг и телепередачу «Тайны века», транслировавшуюся на Первом канале.
С 1993 по 1995 год — колумнист газеты «Новый взгляд».
С 1996 по 1997 год — автор и ведущий радиопрограммы Finis mundi (Радио 101-FM).
С 1998 по 2003 год — советник Председателя Государственной Думы РФ.
В 1999 году — окончание заочного отделения НГМА (бывш. НИМИ).
С 2000 года — председатель Политического совета (лидер) Общероссийского общественно-политического движения «Евразия».
Преподавал курса «Философия политики» в Международном эколого-политологическом университете.
Почётный член «Экономико-философского собрания» при Центре общественных связей МГУ.
С ноября 2003 года — лидер Международного евразийского движения. Присвоение звания почётного профессора Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва.
С 2005 по 2006 год — колумнист журнала Rolling Stone. Ведущий геополитической программы «Вехи» на телеканале «Спас».
С 2007 года — член совета Всемирного русского народного собора.
С сентября 2008 года — профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, директор Центра консервативных исследований при социологическом факультете МГУ.
С сентября 2009 года по июнь 2014 года — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
С 2016 по 2017 год — главный редактор телеканала «Царьград ТВ».
Владеет несколькими иностранными языками.
Автор книг и публикаций. В том числе работы «Основы геополитики», которая использовалась в качестве учебника в академии Генерального штаба.
Женат. Имеет сына. Дочь Дарья Александровна Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля близ посёлка Большие Вязёмы в Подмосковье.