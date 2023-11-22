"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051233986.html
"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ
"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ - 22.11.2023 Украина.ру
"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News
2023-11-22T12:48
2023-11-22T12:48
новости
украина
владимир зеленский
контрнаступление
всу
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049880306_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_f8a3cb47a1554764841de6692cfaa9f7.jpg
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике".Журналист Fox News Бенджамин Холл раскрыл темы разговора с Зеленским. Корреспондент телекомпании подчеркнул, что Зеленский определённо проявлял беспокойство, когда речь заходила о вопросе предоставления очередной помощи киевскому режиму."Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", — заявил Холл.Глава Пентагона Ллойд Остин во время своего недавнего визита в Киев анонсировал новый пакет помощи на 100 миллионов долларов. При этом министр подчеркнул, что нет такого оружия, которое могло бы стать "волшебной палочкой".
https://ukraina.ru/20231117/1051124702.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049880306_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_f615f51ed48dd1d2c30a38e74c71570d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, контрнаступление, всу, валерий залужный
Новости, Украина, Владимир Зеленский, контрнаступление, ВСУ, Валерий Залужный

"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ

12:48 22.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Вооруженные силы Украины показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News
"Это плохой сигнал. Это правда. Но <...> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя. И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебства каждый день", — сказал Зеленский.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике".
Журналист Fox News Бенджамин Холл раскрыл темы разговора с Зеленским. Корреспондент телекомпании подчеркнул, что Зеленский определённо проявлял беспокойство, когда речь заходила о вопросе предоставления очередной помощи киевскому режиму.
"Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", заявил Холл.
Глава Пентагона Ллойд Остин во время своего недавнего визита в Киев анонсировал новый пакет помощи на 100 миллионов долларов. При этом министр подчеркнул, что нет такого оружия, которое могло бы стать "волшебной палочкой".
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 16:59
Долго не продержится. Как Украина будет выживать без денег от СШАПрезидент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства США, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом 17 ноября сообщили американские СМИ
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийконтрнаступлениеВСУВалерий Залужный
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ
12:25Украине не удастся быстро присоединиться к ЕС, как это сделали страны в 2004 году
12:07Артём Жога о батальоне "Спарта", новых беспилотниках и "славянской соображалке"
12:04"Поставлены перед фактом". Финляндия не проводила консультаций с РФ о закрытии КПП на границе - Захарова
11:53"Лишняя конструкция": в ГУР намекнули на уничтожение Крымского моста
11:52Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня
11:51Учил украинских детей семи предметам: министром образования в Польше может стать неоязычник
11:00Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - Крапивник
10:54В Словакии временно открыли движение украинских грузовиков через границу
10:52ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 различных снарядов - Гладков
10:21Хабаровские волонтёры открыли пять пунктов для изготовления маскировочных сетей - МО
10:20Зеленский сам не верит в победу Украины - Die Welt
10:19В вузах Украины студентам из Донбасса и Крыма будут преподавать антироссийский спецкурс
10:17Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова
09:56Киевские каратели с начала суток выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 30 снарядов
09:55Почему надо бояться Зеленского. Украинские эксперты и политики о пугающем будущем
09:47С кем и зачем встретился министр обороны США в Жешуве. Как Польша готовится к войне
09:47Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК
09:22ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - ОАК
09:15Алексей Данилов, биография
Лента новостейМолния