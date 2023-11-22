https://ukraina.ru/20231122/1051233986.html
"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ
"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ - 22.11.2023 Украина.ру
"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News
2023-11-22T12:48
2023-11-22T12:48
2023-11-22T12:48
новости
украина
владимир зеленский
контрнаступление
всу
валерий залужный
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике".Журналист Fox News Бенджамин Холл раскрыл темы разговора с Зеленским. Корреспондент телекомпании подчеркнул, что Зеленский определённо проявлял беспокойство, когда речь заходила о вопросе предоставления очередной помощи киевскому режиму."Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", — заявил Холл.Глава Пентагона Ллойд Остин во время своего недавнего визита в Киев анонсировал новый пакет помощи на 100 миллионов долларов. При этом министр подчеркнул, что нет такого оружия, которое могло бы стать "волшебной палочкой".
https://ukraina.ru/20231117/1051124702.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, контрнаступление, всу, валерий залужный
Новости, Украина, Владимир Зеленский, контрнаступление, ВСУ, Валерий Залужный
"Плохой сигнал". Зеленский пожаловался на результаты контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины показывают недостаточные результаты в контрнаступлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News
"Это плохой сигнал. Это правда. Но <...> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя. И опять же, извините, что я повторяю это, но это не кино, не может быть волшебства каждый день", — сказал Зеленский.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике".
Журналист Fox News Бенджамин Холл раскрыл темы разговора с Зеленским. Корреспондент телекомпании подчеркнул
, что Зеленский определённо проявлял беспокойство, когда речь заходила о вопросе предоставления очередной помощи киевскому режиму.
"Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", — заявил Холл.
Глава Пентагона Ллойд Остин во время своего недавнего визита в Киев анонсировал новый пакет помощи на 100 миллионов долларов. При этом министр подчеркнул, что нет такого оружия, которое могло бы стать "волшебной палочкой".