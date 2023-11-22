Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня - 22.11.2023 Украина.ру
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Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня
Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня - 22.11.2023 Украина.ру
Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня
С резкой критикой финансирования Украины со стороны Евросоюза Габор Кубатов выступил на общественном форуме в Терезвароше, сообщает Mandiner
2023-11-22T11:52
2023-11-22T11:52
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Вице-президент венгерской партии "Фидес" Габор Кубатов, говоря о помощи Украине, заявил, что обещанные Киеву 5 млрд не дойдут полностью по назначению. Причина тому – коррумпированность украинских чиновников.Также вице-президент партии "Фидес" раскритиковал стремление Брюсселя отменить снижение стоимости коммунальных услуг и налог на сверхприбыль. По его словам, это увеличит финансовое бремя населения.В целом же, по мнению Кубатова, Европа потеряла свою ведущую роль и подчеркнул растущую нестабильность. Кроме этого указал на попытки "вырвать власть" из рук политиков и передать ее неправительственным организациям."Европа потеряла свою ведущую роль, что наиболее очевидно в условиях экономического спада" – добавил он.
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новости, новости украины, венгрия, всу, европа, евросоюз
Новости, Новости Украины, Венгрия, ВСУ, Европа, Евросоюз

Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня

11:52 22.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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С резкой критикой финансирования Украины со стороны Евросоюза Габор Кубатов выступил на общественном форуме в Терезвароше, сообщает Mandiner
Вице-президент венгерской партии "Фидес" Габор Кубатов, говоря о помощи Украине, заявил, что обещанные Киеву 5 млрд не дойдут полностью по назначению. Причина тому – коррумпированность украинских чиновников.

Говоря о военном конфликте, Кубатов назвал печальный факт: украинец может выжить на поле боя всего четыре дня: "Брюссель хочет не локализовать, а глобализировать конфликт в Украине".

Также вице-президент партии "Фидес" раскритиковал стремление Брюсселя отменить снижение стоимости коммунальных услуг и налог на сверхприбыль. По его словам, это увеличит финансовое бремя населения.
В целом же, по мнению Кубатова, Европа потеряла свою ведущую роль и подчеркнул растущую нестабильность. Кроме этого указал на попытки "вырвать власть" из рук политиков и передать ее неправительственным организациям.
"Европа потеряла свою ведущую роль, что наиболее очевидно в условиях экономического спада" – добавил он.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 17:39
Венгрия не одобрила выделение Киеву 500 млн евро на оружиеЭто решение обусловлено тем, что Киев венгерским фирмам не предоставил гарантии непопадания в список международных спонсоров войны
 
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