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Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня

Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня - 22.11.2023 Украина.ру

Вице-президент венгерской партии "Фидес": средний солдат ВСУ живет четыре дня

С резкой критикой финансирования Украины со стороны Евросоюза Габор Кубатов выступил на общественном форуме в Терезвароше, сообщает Mandiner

2023-11-22T11:52

2023-11-22T11:52

2023-11-22T11:52

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Вице-президент венгерской партии "Фидес" Габор Кубатов, говоря о помощи Украине, заявил, что обещанные Киеву 5 млрд не дойдут полностью по назначению. Причина тому – коррумпированность украинских чиновников.Также вице-президент партии "Фидес" раскритиковал стремление Брюсселя отменить снижение стоимости коммунальных услуг и налог на сверхприбыль. По его словам, это увеличит финансовое бремя населения.В целом же, по мнению Кубатова, Европа потеряла свою ведущую роль и подчеркнул растущую нестабильность. Кроме этого указал на попытки "вырвать власть" из рук политиков и передать ее неправительственным организациям."Европа потеряла свою ведущую роль, что наиболее очевидно в условиях экономического спада" – добавил он.

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