Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова - 22.11.2023 Украина.ру
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Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова
Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова - 22.11.2023 Украина.ру
Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова
Запад будет вымарывать из истории Украины всё, что было до 2022 года. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2023-11-22T10:17
2023-11-22T10:17
майдан
захарова
украина
запад
новости
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"Вы посмотрите, каким молчанием - ну это же сознательное молчание - обходит весь западный мейнстрим эти самые дни, эту самую дату (10-летие киевского Майдана - ред.). Они ее не видят. Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора. Или других вещей, связанных с переписыванием истории - вот тогда они будут обращаться к истории Украины, все остальное для них не существует", - сказала Захарова.По ее словам, чтобы понимать современные события на Украине, нужно знать их предысторию.Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
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майдан, захарова, украина, запад, новости
Майдан, Захарова, Украина, Запад, Новости

Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова

10:17 22.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Запад будет вымарывать из истории Украины всё, что было до 2022 года. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Вы посмотрите, каким молчанием - ну это же сознательное молчание - обходит весь западный мейнстрим эти самые дни, эту самую дату (10-летие киевского Майдана - ред.). Они ее не видят. Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора. Или других вещей, связанных с переписыванием истории - вот тогда они будут обращаться к истории Украины, все остальное для них не существует", - сказала Захарова.
По ее словам, чтобы понимать современные события на Украине, нужно знать их предысторию.

"Запад будет делать всё, чтобы вымарать все годы, предшествующие 2022 году - все десятилетия. Не будет в их интерпретациях ни первого Майдана (2004 года. - Ред.), ни второго Майдана (2013 года. - Ред.)", - заявила она.

Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
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