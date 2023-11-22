Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Запад будет вымарывать из истории Украины всё, что было до 2022 года. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Вы посмотрите, каким молчанием - ну это же сознательное молчание - обходит весь западный мейнстрим эти самые дни, эту самую дату (10-летие киевского Майдана - ред.). Они ее не видят. Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора. Или других вещей, связанных с переписыванием истории - вот тогда они будут обращаться к истории Украины, все остальное для них не существует", - сказала Захарова.
По ее словам, чтобы понимать современные события на Украине, нужно знать их предысторию.
"Запад будет делать всё, чтобы вымарать все годы, предшествующие 2022 году - все десятилетия. Не будет в их интерпретациях ни первого Майдана (2004 года. - Ред.), ни второго Майдана (2013 года. - Ред.)", - заявила она.
Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
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