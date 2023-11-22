https://ukraina.ru/20231122/1051225580.html

Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова

Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова - 22.11.2023 Украина.ру

Запад "забудет" об украинских майданах - Захарова

Запад будет вымарывать из истории Украины всё, что было до 2022 года. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2023-11-22T10:17

2023-11-22T10:17

2023-11-22T10:17

майдан

захарова

украина

запад

новости

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"Вы посмотрите, каким молчанием - ну это же сознательное молчание - обходит весь западный мейнстрим эти самые дни, эту самую дату (10-летие киевского Майдана - ред.). Они ее не видят. Ее нет. А почему нет? Потому что ситуацию вокруг Украины они теперь будут отсчитывать исключительно от 2022 года. Их до этого история не интересует. Она будет их интересовать только в качестве их концепции Голодомора. Или других вещей, связанных с переписыванием истории - вот тогда они будут обращаться к истории Украины, все остальное для них не существует", - сказала Захарова.По ее словам, чтобы понимать современные события на Украине, нужно знать их предысторию.Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.

https://ukraina.ru/20231121/1051217461.html

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майдан, захарова, украина, запад, новости