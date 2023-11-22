https://ukraina.ru/20231122/1051225302.html

Почему надо бояться Зеленского. Украинские эксперты и политики о пугающем будущем

Почему надо бояться Зеленского. Украинские эксперты и политики о пугающем будущем - 22.11.2023 Украина.ру

Почему надо бояться Зеленского. Украинские эксперты и политики о пугающем будущем

В украинском экспертном обществе (отметим, это не означает, что все эксперты находятся на Украине) обсуждают, помимо прочего, участившиеся визиты западных кураторов в Киев. Как отметил политолог Михаил Чаплыга, можно предполагать, что речь идет о неизбежном транзите власти "в том или ином виде".

2023-11-22T09:55

2023-11-22T09:55

2023-11-22T10:55

эксклюзив

украина

владимир зеленский

майдан

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Раз транзит власти неизбежен, все начинают к нему готовиться. Учитывая тот факт, что демократией в стране "не пахнет совершенно в силу моноэфиров, попрания прав и свобод" и т. д., то этот самый транзит сопряжен с возможностью появления "черных полковников", как это было в свое время в Греции, рассказал эксперт в интервью журналисту Александрй Шелесту (признан иноагентом в РФ).Поэтому в ходе подготовки кураторы "закрывают банку" во избежание случайностей. С Россией граница закрыта, теперь закрывают границу западную (там блокируют перевозки). Недостающие в результате сокращения объемов западной помощи деньги собираются "выжать" с самих украинцев.Что касается серии визитов в Киев, то политолог назвал и такую причину: власть собралась убрать одного из конкурентов, конкретно — главкома ВСУ Залужного. Тот нажал "красную кнопку SOS" - и тут же приехали и Кэмерон, и Остин, и другие.Вооружений Киеву не дадут, поскольку потери западной техники на поле боя ведут к ухудшению положения производителей оружия на мировом рынке. Давать Киеву самое современное и секретное оружие — "огромный риск"."А если русские найдут противоядие, то что? - все, нарушится весь геостратегический баланс… Сейчас он держится на честном слове и одном крыле", - пояснил Чаплыга, добавив, что нового оружия Киеву поэтому не дадут, а старое — не поможет. Да и старое заканчивается.О буднях постмайданной Украины. Зеленского украинцам надо бояться, заявил покинувший Украину бизнесмен и политик Геннадий Балашов. Он в своем блоге пояснил — при Зеленском дошло до того, что на Украине торгуют собственными гражданами."Военкомы, которые пачками на улице пакуют людей, потом продают тела. В каком плане? Кого-то, кто не смог откупиться, отправляют на фронт. А вот держат у себя почему они — и ты это понимаешь — потому, что каждое тело стоит денег. Дают телефон — звони родителям, звони знакомым… Тащи бабки, откупайся, мы тебя отпустим. Для этого работает вся машина", - описал Балашов ситуацию с мобилизацией.По его словам, в стране сейчас вообще нет силового органа, который работал бы "на стороне людей"."СБУ занимается грабежом крупного бизнеса, мелкого бизнеса, всего, что им попадется — с точки зрения подозрения в терроризме. А с этой точки зрения можно любого арестовать". - рассказал бизнесмен. Он отметил, что прокуратура по звонку сверху возбуждает дела против неугодных."Менты контролируют проституцию, незаконный оборот оружия и наркотики. И не сажают преступников, а тоже день и ночь охотятся за деньгами", - утверждает Балашов. По его словам, сам он боится Зеленского, поскольку "на своей шкуре испытал, что за власть пришла".Зеленский пришел к власти на обмане, за него голосовали как за простого парня, "за Голобородько", считает политик. А на самом деле, по его мнению, это "отмывальщики денег на кино". В общем, пустышку выдали за человека, который будто бы способен помочь стране.Балашов пояснил, что он не приезжает на Украину, поскольку видит, что беспредел продолжается, а "Зеленский не то, что не вникает, да ему плевать, что с вами происходит, на сколько лет вас посадят… ему самое главное, это чтобы ему тащили бабки".В президентском офисе идет дележ денег, за них там "дерутся как пауки в банке". Обманув украинцев и придя к власти, Зеленский теперь обманывает для того, чтобы удержаться, сказал политик-бизнесмен. По его мнению, проект "Майдан-3" из этого разряда - будто бы русские готовят такой план. Но вообще в украинских майданах виноват может быть кто угодно, кроме русских.В данном случае "Майдан-3" может состояться в виде прихода к власти военных, считает Балашов. По его словам, Зеленский эту угрозу понимает и под влиянием страха может "пересажать вообще пол-страны".При этом Балашов заявил, что второй Майдан состоялся при участии СБУ - "более того, активисты и "зажигалки" майданов любых, они практически являются агентами".В президентском офисе этого очень боятся, они прекрасно понимают, чем такие "революции" заканчиваются. Поэтому Зеленский может развязать террор, по сути, он уже начался, сказал политик, напомнив снова о "торговле телами". По его мнению, мандаты на террор уже выданы военкомам. прокуратуре и СБУ.Но Зеленский не понимает, что развязывание террора в нищей воюющей стране приведет к исчезновению населения, предостерег Балашов.Он предложил предпринимателям подумать — может быть, вообще прекратить вести дела на Украине на время, пока в стране действует "избирательное право"? И рассказал о некоторых любопытных технических средствах охоты на людей и на товары. Оруэлл отдыхает!..Итак, Зеленского надо бояться, он социопат. А сам он и его "офисные" боятся Майдана, боятся переворота - по той причине, что это единственный способ от них избавиться, законного способа сменить их не существует, подчеркнул Балашов.Впрочем, новый Майдан — тот самый "Майдан-3", о котором говорит Зеленский - в нынешней Украине невозможен, считает известный украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, ранее мы наблюдали — в том числе и в событиях на Майдане в 2003-2004 годах, и в 2013-2014 годах - "внутренний сложный, прерывистый процесс национально-буржуазной революции", в которой решался вопрос о власти между номенклатурно-олигархическим классом и молодым мелкобуржуазным классом на Украине.Были движущие силы, но - "революционный процесс слеп", и его постоянно перехватывала часть правящих элит — они "возглавили, оформили, свели всю повестку этого процесса к смене власти и фамилий". Отсюда и разочарование, подчеркнул политолог."Повестка, с которой выходили люди на Майданы, так и не завершена. Это вопросы защищенности собственности, экономических свобод, преодоления коррумпированности государства и использования государственных институтов в частных интересах, это вопрос сильного самоуправления, вопрос информационных и политических свобод", - сказал эксперт в интервью ютуб-каналу Politeka.Все это не решено, но сейчас, в условиях войны - значительная часть движущих сил этого процесса "купирована", считает Ермолаев. Он добавил, что формируются новые социальные силы — например, это "люди войны" (те, кто воюет и те, кто включен в процесс — волонтеры, патриотичные медиа и пр.), и они скажут свое слово уже после завершения боевых действий, поскольку у них большой запрос на социальные перемены.Такой запрос есть хотя бы по той причине, что выявилась "сословность войны": собственники, бюрократия и люди с мандатами "изолировали себя от войны, направив на войну людей так называемых трудовых классов". Это социальный раскол, за который ответственна публичная власть и ее лидеры — но "это не про Майдан", считает Ермолаев.По словам эксперта, люди вернутся с войны и обнаружат, что той справедливой страны, которая декларируется, за которую они как будто и воевали, на самом деле нет.Вопрос справедливости — это вопрос будущего, которое будут строить эти люди, но нынешний состав власти "потерял моральное право быть с ними вместе", подчеркнул Ермолаев.В то же время он посоветовал деятелям нынешнего киевского режима заняться самоочищением, если они не хотят революционных потрясений.

https://ukraina.ru/20231122/1051193504.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, майдан