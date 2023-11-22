Почему надо бояться Зеленского. Украинские эксперты и политики о пугающем будущем
09:55 22.11.2023 (обновлено: 10:55 22.11.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
В украинском экспертном обществе (отметим, это не означает, что все эксперты находятся на Украине) обсуждают, помимо прочего, участившиеся визиты западных кураторов в Киев. Как отметил политолог Михаил Чаплыга, можно предполагать, что речь идет о неизбежном транзите власти "в том или ином виде".
Раз транзит власти неизбежен, все начинают к нему готовиться. Учитывая тот факт, что демократией в стране "не пахнет совершенно в силу моноэфиров, попрания прав и свобод" и т. д., то этот самый транзит сопряжен с возможностью появления "черных полковников", как это было в свое время в Греции, рассказал эксперт в интервью журналисту Александрй Шелесту (признан иноагентом в РФ).
Поэтому в ходе подготовки кураторы "закрывают банку" во избежание случайностей. С Россией граница закрыта, теперь закрывают границу западную (там блокируют перевозки). Недостающие в результате сокращения объемов западной помощи деньги собираются "выжать" с самих украинцев.
Что касается серии визитов в Киев, то политолог назвал и такую причину: власть собралась убрать одного из конкурентов, конкретно — главкома ВСУ Залужного. Тот нажал "красную кнопку SOS" - и тут же приехали и Кэмерон, и Остин, и другие.
Вооружений Киеву не дадут, поскольку потери западной техники на поле боя ведут к ухудшению положения производителей оружия на мировом рынке. Давать Киеву самое современное и секретное оружие — "огромный риск".
"А если русские найдут противоядие, то что? - все, нарушится весь геостратегический баланс… Сейчас он держится на честном слове и одном крыле", - пояснил Чаплыга, добавив, что нового оружия Киеву поэтому не дадут, а старое — не поможет. Да и старое заканчивается.
О буднях постмайданной Украины. Зеленского украинцам надо бояться, заявил покинувший Украину бизнесмен и политик Геннадий Балашов. Он в своем блоге пояснил — при Зеленском дошло до того, что на Украине торгуют собственными гражданами.
"Военкомы, которые пачками на улице пакуют людей, потом продают тела. В каком плане? Кого-то, кто не смог откупиться, отправляют на фронт. А вот держат у себя почему они — и ты это понимаешь — потому, что каждое тело стоит денег. Дают телефон — звони родителям, звони знакомым… Тащи бабки, откупайся, мы тебя отпустим. Для этого работает вся машина", - описал Балашов ситуацию с мобилизацией.
По его словам, в стране сейчас вообще нет силового органа, который работал бы "на стороне людей".
"СБУ занимается грабежом крупного бизнеса, мелкого бизнеса, всего, что им попадется — с точки зрения подозрения в терроризме. А с этой точки зрения можно любого арестовать". - рассказал бизнесмен. Он отметил, что прокуратура по звонку сверху возбуждает дела против неугодных.
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"Менты контролируют проституцию, незаконный оборот оружия и наркотики. И не сажают преступников, а тоже день и ночь охотятся за деньгами", - утверждает Балашов. По его словам, сам он боится Зеленского, поскольку "на своей шкуре испытал, что за власть пришла".
Зеленский пришел к власти на обмане, за него голосовали как за простого парня, "за Голобородько", считает политик. А на самом деле, по его мнению, это "отмывальщики денег на кино". В общем, пустышку выдали за человека, который будто бы способен помочь стране.
Балашов пояснил, что он не приезжает на Украину, поскольку видит, что беспредел продолжается, а "Зеленский не то, что не вникает, да ему плевать, что с вами происходит, на сколько лет вас посадят… ему самое главное, это чтобы ему тащили бабки".
В президентском офисе идет дележ денег, за них там "дерутся как пауки в банке". Обманув украинцев и придя к власти, Зеленский теперь обманывает для того, чтобы удержаться, сказал политик-бизнесмен. По его мнению, проект "Майдан-3" из этого разряда - будто бы русские готовят такой план. Но вообще в украинских майданах виноват может быть кто угодно, кроме русских.
В данном случае "Майдан-3" может состояться в виде прихода к власти военных, считает Балашов. По его словам, Зеленский эту угрозу понимает и под влиянием страха может "пересажать вообще пол-страны".
При этом Балашов заявил, что второй Майдан состоялся при участии СБУ - "более того, активисты и "зажигалки" майданов любых, они практически являются агентами".
В президентском офисе этого очень боятся, они прекрасно понимают, чем такие "революции" заканчиваются. Поэтому Зеленский может развязать террор, по сути, он уже начался, сказал политик, напомнив снова о "торговле телами". По его мнению, мандаты на террор уже выданы военкомам. прокуратуре и СБУ.
Но Зеленский не понимает, что развязывание террора в нищей воюющей стране приведет к исчезновению населения, предостерег Балашов.
Он предложил предпринимателям подумать — может быть, вообще прекратить вести дела на Украине на время, пока в стране действует "избирательное право"? И рассказал о некоторых любопытных технических средствах охоты на людей и на товары. Оруэлл отдыхает!..
Итак, Зеленского надо бояться, он социопат. А сам он и его "офисные" боятся Майдана, боятся переворота - по той причине, что это единственный способ от них избавиться, законного способа сменить их не существует, подчеркнул Балашов.
Впрочем, новый Майдан — тот самый "Майдан-3", о котором говорит Зеленский - в нынешней Украине невозможен, считает известный украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, ранее мы наблюдали — в том числе и в событиях на Майдане в 2003-2004 годах, и в 2013-2014 годах - "внутренний сложный, прерывистый процесс национально-буржуазной революции", в которой решался вопрос о власти между номенклатурно-олигархическим классом и молодым мелкобуржуазным классом на Украине.
Были движущие силы, но - "революционный процесс слеп", и его постоянно перехватывала часть правящих элит — они "возглавили, оформили, свели всю повестку этого процесса к смене власти и фамилий". Отсюда и разочарование, подчеркнул политолог.
"Повестка, с которой выходили люди на Майданы, так и не завершена. Это вопросы защищенности собственности, экономических свобод, преодоления коррумпированности государства и использования государственных институтов в частных интересах, это вопрос сильного самоуправления, вопрос информационных и политических свобод", - сказал эксперт в интервью ютуб-каналу Politeka.
Все это не решено, но сейчас, в условиях войны - значительная часть движущих сил этого процесса "купирована", считает Ермолаев. Он добавил, что формируются новые социальные силы — например, это "люди войны" (те, кто воюет и те, кто включен в процесс — волонтеры, патриотичные медиа и пр.), и они скажут свое слово уже после завершения боевых действий, поскольку у них большой запрос на социальные перемены.
Такой запрос есть хотя бы по той причине, что выявилась "сословность войны": собственники, бюрократия и люди с мандатами "изолировали себя от войны, направив на войну людей так называемых трудовых классов". Это социальный раскол, за который ответственна публичная власть и ее лидеры — но "это не про Майдан", считает Ермолаев.
По словам эксперта, люди вернутся с войны и обнаружат, что той справедливой страны, которая декларируется, за которую они как будто и воевали, на самом деле нет.
Вопрос справедливости — это вопрос будущего, которое будут строить эти люди, но нынешний состав власти "потерял моральное право быть с ними вместе", подчеркнул Ермолаев.
В то же время он посоветовал деятелям нынешнего киевского режима заняться самоочищением, если они не хотят революционных потрясений.