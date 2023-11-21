Смена политической элиты: при чём тут Майдан? - 21.11.2023 Украина.ру
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Смена политической элиты: при чём тут Майдан?
Смена политической элиты: при чём тут Майдан? - 21.11.2023 Украина.ру
Смена политической элиты: при чём тут Майдан?
Годовщина двух основных Майданов, 2004 и 2013–2014 годов, традиционно отмечается 21 ноября. В этом году как раз 10 лет. И тут есть повод подумать про обновление политической элиты в интересах Запада, которое должно было стать главным результатом майданов, но почему-то не стало
2023-11-21T06:53
2023-11-21T07:48
эксклюзив
украина
майдан
элита
политика
запад
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Собственно, такой запрос имеется всегда, и он постоянно каким-то образом реализуется, но многое зависит от того, как государство на такой запрос реагирует и насколько радикально меняется состав правящей элиты.Украина страна консервативная, к смене правящего слоя тут относятся осторожно. Достаточно посмотреть на итоги парламентских выборов 1990 года, в результате которых было сформировано консервативно-компартийное большинство — «группа 239» и президентских выборов 1991 года, на которых президентом стал председатель этой самой консервативной Рады Леонид Кравчук.Относительно радикальными были результаты выборов 1994 года, которые отражали новую социальную реальность — уже без коммунистической партии, но ещё без олигархов. Должность последних временно исполняли «красные директора», лидером которых стал Леонид Кучма, победивший на внеочередных президентских выборах. Но это был временный консенсус.Уже в ходе кампании за принятие Конституции стало понятно, что расстановка сил изменилась и Кучма представляет интересы нарождающегося крупного капитала, уже не обязательно связанного с «красными директорами». Крупному капиталу была нужна сильная президентская власть, чтобы преодолеть сопротивление общества в проведении радикальных рыночных реформ, и он эту власть получил.Дальше последовали выборы 1998 года, которые закрепили всевластие олигархии. Тогда в число депутатов попали Юлия Тимошенко, Виктор Пинчук, Пётр Порошенко… Первая со временем поняла, что это не её и переквалифицировалась в чистые политики. Второй тоже понял, что это не его и вернулся в бизнес. И только третий продолжал сочетать бизнес и политику.Выборы 1999 года продемонстрировали устойчивость сложившейся системы. В это время выдвинулся Виктор Янукович, обеспечивший победу Леонида Кучмы в родной для Петра Симоненко Донецкой области.С этого момента сложилась система олигархической власти и политической конкуренции, остававшаяся в относительной неприкосновенности до 2019 года.А как же Майдан? А вот тут интересно.Оранжевый Майдан 2004 года проходил под антиолигархическими лозунгами, однако его результатом оказалось укрепление олигархического режима. Удалось даже протащить конституционную реформу, цель которой состояла в том, чтобы обезопасить капиталы олигархов от возможного перераспределения авторитарным президентом в версии 1996 года. Следует отметить, что конституционная реформа изначально сработала штатно, обеспечив выгодную олигархам модель политической конкуренции, когда любые попытки реформирования сложившейся системы надежно блокировались. Политическая жизнь была очень активной и демократичной, в стране ничего не менялось, а олигархи спокойно богатели. Впрочем, по их доходам ударил мировой экономический кризис.Уже в 2012 году обозначился явный общественный тренд на смену властной элиты. В ходе парламентских выборов проявился спрос на новые политические силы, которым сумела воспользоваться «Свобода»*. Однако и старые политические партии услышали вызов и попытались, насколько это возможно, представить себя в новом свете. Особенно хорошо это удалось коммунистам, улучшившим своей результат более чем в 2,5 раза. В Раде появилось довольно большое число новых лиц, но в целом система власти не поменялась.Майдан 2014 года проходил без антиолигархических лозунгов, но с сильнейшим запросом на новых людей во власти. Однако тут сработали механизмы как особенностей согласования позиций с американской администрацией (она исключала приход на пост президента проевропейского кандидата в качестве которого рассматривался Виталий Кличко, не вписавшийся в старую элиту) и пресловутый консерватизм значительной части избирателей, которые традиционно хотели всё изменить так, чтобы ничего при этом не поменялось.В ходе досрочных парламентских выборов в Раду попало множество активистов Майдана — журналистов, боевиков и даже «голый казак Гаврилюк». Удивительным образом это практически никак не отразилось на составе элиты. Даже вышибание из политического класса представителей Партии регионов явного эффекта не дало — нет, политическая сила утратила единственного рейтингового политика и с неё «осыпались» случайные люди. Однако все теневые лидеры, как «серые кардиналы», так и «серые финансисты» остались при деле.И только в 2019 году общественный запрос на обновлении политики приобрёл формы болезненные – произошла реальная смена политической элиты. На смену политическому менеджменту олигархов и представителям региональных элит пришли "случайные люди" – свадебные фотографы и собачьи грумеры. Но это было только первое внешнее впечатление – под их прикрытием в Раду проникла масса агентов западных центров влияния, сотрудников грантовых "институтов гражданского общества" и т.п.Такая смена элиты не устроила общество. Люди не доверяют грантоедам (точнее просто не понимает кто это), а за "Слугу народа" голосовали как за "коллективного Голобородько". Поэтому запрос на обновление власти никуда не делся. Просто сейчас люди связывают будущее с волонтёрами и ветеранами.Интересно, что прямого выигрыша США во всём этом бардаке не видно.В 1990-х США прилагали значительные усилия в работу с украинской управленческой элитой с тем, чтобы сделать её прозападной. Результат был достигнут поразительный – к началу XXI века украинская элита перестала быть украинской. Точнее, она связывала будущее страны исключительно с интеграцией в ЕС и НАТО. По данным исследований (одно из наиболее глубоких было проведено центром Михаил Погребинского) управленческая элита на момент перехода к олигархической модели развития очень сильно оторвалась от общества и двигала его в ЕС и НАТО не по поручению начальства, а потому что было убеждено в правильности такого направления.А затем произошёл олигархический переход и всё та же управленческая элита, исповедуя тот же самый символ европейской и евроатлантической веры, оказалась насквозь коррумпирована и функционировала уже в интересах олигархии. Олигархия тоже не против европейской и евроатлантической интеграции, но… не на тех условиях, которые бы устроили Запад.Теперь Запад вынужден был бороться против олигархии, против коррупции (что особенно сложно, учитывая, что коррупция – излюбленный инструмент Запада при установлении нужных ему порядков) и за смену управленческой элиты.Причём тут Майданы? Как легко можно понять, сами по себе Майданы хотя и запускали социальные лифты в режиме эскалаторов, особого эффекта не дали. Костяк элит остался в неприкосновенности. Более того, сам Запад старался не переборщить с заменой элиты – ведь надо было сохранить минимальную управляемость страной…Скорее Майданы подрывали позиции олигархии и региональных элит, что особенно приятно, если учесть, что именно олигархи и региональные элиты сыграли в их организации ведущую роль, но, опять же, те же соросовские кадры, которые пришли во власть в 2019 году, показали свою полную несостоятельность в управлении хоть чем-то.Западу постепенно удаётся достичь своих целей, но очень медленно и с огромным перерасходом ресурсов. Впрочем, речь идёт, в основном, о ресурсах Украины, а их-то как раз ему, Западу, не очень жалко.* Экстремистская организация, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20230328/1044779285.html
https://ukraina.ru/20210325/1030948976.html
https://ukraina.ru/20231121/1051132646.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, майдан, элита, политика, запад
Эксклюзив, Украина, Майдан, элита, политика, Запад

Смена политической элиты: при чём тут Майдан?

06:53 21.11.2023 (обновлено: 07:48 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в честь Дня защитника Украины
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Годовщина двух основных Майданов, 2004 и 2013–2014 годов, традиционно отмечается 21 ноября. В этом году как раз 10 лет. И тут есть повод подумать про обновление политической элиты в интересах Запада, которое должно было стать главным результатом майданов, но почему-то не стало
Собственно, такой запрос имеется всегда, и он постоянно каким-то образом реализуется, но многое зависит от того, как государство на такой запрос реагирует и насколько радикально меняется состав правящей элиты.
Украина страна консервативная, к смене правящего слоя тут относятся осторожно. Достаточно посмотреть на итоги парламентских выборов 1990 года, в результате которых было сформировано консервативно-компартийное большинство — «группа 239» и президентских выборов 1991 года, на которых президентом стал председатель этой самой консервативной Рады Леонид Кравчук.
Относительно радикальными были результаты выборов 1994 года, которые отражали новую социальную реальность — уже без коммунистической партии, но ещё без олигархов. Должность последних временно исполняли «красные директора», лидером которых стал Леонид Кучма, победивший на внеочередных президентских выборах. Но это был временный консенсус.
Уже в ходе кампании за принятие Конституции стало понятно, что расстановка сил изменилась и Кучма представляет интересы нарождающегося крупного капитала, уже не обязательно связанного с «красными директорами». Крупному капиталу была нужна сильная президентская власть, чтобы преодолеть сопротивление общества в проведении радикальных рыночных реформ, и он эту власть получил.
Дальше последовали выборы 1998 года, которые закрепили всевластие олигархии. Тогда в число депутатов попали Юлия Тимошенко, Виктор Пинчук, Пётр Порошенко… Первая со временем поняла, что это не её и переквалифицировалась в чистые политики. Второй тоже понял, что это не его и вернулся в бизнес. И только третий продолжал сочетать бизнес и политику.
Выборы 1999 года продемонстрировали устойчивость сложившейся системы. В это время выдвинулся Виктор Янукович, обеспечивший победу Леонида Кучмы в родной для Петра Симоненко Донецкой области.
Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Ю. Бойко и украинском политиком В. Медведчуком - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
28 марта, 08:51
Предательство элит — родовая черта и трагедия независимой УкраиныСреда, 29 марта 2023 года, действительно может стать судным днем для канонического украинского православия, представленного Украинской православной церковью (УПЦ), которая недавно еще раз сама отказалась от духовных связей с Московским патриархатом и, следовательно, от опознавательной приставки МП
С этого момента сложилась система олигархической власти и политической конкуренции, остававшаяся в относительной неприкосновенности до 2019 года.
А как же Майдан? А вот тут интересно.
Оранжевый Майдан 2004 года проходил под антиолигархическими лозунгами, однако его результатом оказалось укрепление олигархического режима. Удалось даже протащить конституционную реформу, цель которой состояла в том, чтобы обезопасить капиталы олигархов от возможного перераспределения авторитарным президентом в версии 1996 года.
Следует отметить, что конституционная реформа изначально сработала штатно, обеспечив выгодную олигархам модель политической конкуренции, когда любые попытки реформирования сложившейся системы надежно блокировались. Политическая жизнь была очень активной и демократичной, в стране ничего не менялось, а олигархи спокойно богатели. Впрочем, по их доходам ударил мировой экономический кризис.
Уже в 2012 году обозначился явный общественный тренд на смену властной элиты. В ходе парламентских выборов проявился спрос на новые политические силы, которым сумела воспользоваться «Свобода»*. Однако и старые политические партии услышали вызов и попытались, насколько это возможно, представить себя в новом свете. Особенно хорошо это удалось коммунистам, улучшившим своей результат более чем в 2,5 раза. В Раде появилось довольно большое число новых лиц, но в целом система власти не поменялась.
Майдан 2014 года проходил без антиолигархических лозунгов, но с сильнейшим запросом на новых людей во власти. Однако тут сработали механизмы как особенностей согласования позиций с американской администрацией (она исключала приход на пост президента проевропейского кандидата в качестве которого рассматривался Виталий Кличко, не вписавшийся в старую элиту) и пресловутый консерватизм значительной части избирателей, которые традиционно хотели всё изменить так, чтобы ничего при этом не поменялось.
Фирташ, Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский олигархи Украина
25 марта 2021, 19:05
Последний шанс: Украину спасёт только смена элитСуществование Украины в прежних границах под большим вопросом, реален сценарий раскола на территориальные экономические комплексы. И это в случае, если не будут реализованы более катастрофические сценарии
В ходе досрочных парламентских выборов в Раду попало множество активистов Майдана — журналистов, боевиков и даже «голый казак Гаврилюк». Удивительным образом это практически никак не отразилось на составе элиты. Даже вышибание из политического класса представителей Партии регионов явного эффекта не дало — нет, политическая сила утратила единственного рейтингового политика и с неё «осыпались» случайные люди. Однако все теневые лидеры, как «серые кардиналы», так и «серые финансисты» остались при деле.
И только в 2019 году общественный запрос на обновлении политики приобрёл формы болезненные – произошла реальная смена политической элиты. На смену политическому менеджменту олигархов и представителям региональных элит пришли "случайные люди" – свадебные фотографы и собачьи грумеры. Но это было только первое внешнее впечатление – под их прикрытием в Раду проникла масса агентов западных центров влияния, сотрудников грантовых "институтов гражданского общества" и т.п.
Александр Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
06:17
Александр Васильев: Одесса уже 10 лет защищает Россию, но для ее спасения нельзя просто разгромить ВСУВо вторник, 21 ноября, ровно десять лет, как на Украине начался так называемый Евромайдан, завершившийся госпереворотом.
Такая смена элиты не устроила общество. Люди не доверяют грантоедам (точнее просто не понимает кто это), а за "Слугу народа" голосовали как за "коллективного Голобородько". Поэтому запрос на обновление власти никуда не делся. Просто сейчас люди связывают будущее с волонтёрами и ветеранами.
Интересно, что прямого выигрыша США во всём этом бардаке не видно.
В 1990-х США прилагали значительные усилия в работу с украинской управленческой элитой с тем, чтобы сделать её прозападной. Результат был достигнут поразительный – к началу XXI века украинская элита перестала быть украинской. Точнее, она связывала будущее страны исключительно с интеграцией в ЕС и НАТО. По данным исследований (одно из наиболее глубоких было проведено центром Михаил Погребинского) управленческая элита на момент перехода к олигархической модели развития очень сильно оторвалась от общества и двигала его в ЕС и НАТО не по поручению начальства, а потому что было убеждено в правильности такого направления.
А затем произошёл олигархический переход и всё та же управленческая элита, исповедуя тот же самый символ европейской и евроатлантической веры, оказалась насквозь коррумпирована и функционировала уже в интересах олигархии. Олигархия тоже не против европейской и евроатлантической интеграции, но… не на тех условиях, которые бы устроили Запад.
Теперь Запад вынужден был бороться против олигархии, против коррупции (что особенно сложно, учитывая, что коррупция – излюбленный инструмент Запада при установлении нужных ему порядков) и за смену управленческой элиты.
Причём тут Майданы? Как легко можно понять, сами по себе Майданы хотя и запускали социальные лифты в режиме эскалаторов, особого эффекта не дали. Костяк элит остался в неприкосновенности. Более того, сам Запад старался не переборщить с заменой элиты – ведь надо было сохранить минимальную управляемость страной…
Леонид Кравчук
12 мая 2022, 07:45
«Вышла из кравчуковской "шинели"»: политолог об украинской элитеНедавно скончавшийся первый президент независимой Украины Леонид Кравчук задал направление политики страны, которое привело её к нынешней ситуации. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов
Скорее Майданы подрывали позиции олигархии и региональных элит, что особенно приятно, если учесть, что именно олигархи и региональные элиты сыграли в их организации ведущую роль, но, опять же, те же соросовские кадры, которые пришли во власть в 2019 году, показали свою полную несостоятельность в управлении хоть чем-то.
Западу постепенно удаётся достичь своих целей, но очень медленно и с огромным перерасходом ресурсов. Впрочем, речь идёт, в основном, о ресурсах Украины, а их-то как раз ему, Западу, не очень жалко.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.
 
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07:50Киевский режим испытывает проблемы с состоянием западной военной техники - Марочко
07:34Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников"
07:22Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор
07:19Станислав Крапивник: Даже если Россия выдавит ВСУ из Авдеевки, ей не избежать схватки с новым врагом
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06:59Авдеевский фронт. ВСУ загонят на Коксохим, а там на выбор: либо смерть, либо плен
06:53Смена политической элиты: при чём тут Майдан?
06:17Александр Васильев: Одесса уже 10 лет защищает Россию, но для ее спасения нельзя просто разгромить ВСУ
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