https://ukraina.ru/20231121/1051166968.html

Смена политической элиты: при чём тут Майдан?

Смена политической элиты: при чём тут Майдан? - 21.11.2023 Украина.ру

Смена политической элиты: при чём тут Майдан?

Годовщина двух основных Майданов, 2004 и 2013–2014 годов, традиционно отмечается 21 ноября. В этом году как раз 10 лет. И тут есть повод подумать про обновление политической элиты в интересах Запада, которое должно было стать главным результатом майданов, но почему-то не стало

2023-11-21T06:53

2023-11-21T06:53

2023-11-21T07:48

эксклюзив

украина

майдан

элита

политика

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103246/89/1032468924_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_adb421902a8f0f3339a0c3ae705f6033.jpg

Собственно, такой запрос имеется всегда, и он постоянно каким-то образом реализуется, но многое зависит от того, как государство на такой запрос реагирует и насколько радикально меняется состав правящей элиты.Украина страна консервативная, к смене правящего слоя тут относятся осторожно. Достаточно посмотреть на итоги парламентских выборов 1990 года, в результате которых было сформировано консервативно-компартийное большинство — «группа 239» и президентских выборов 1991 года, на которых президентом стал председатель этой самой консервативной Рады Леонид Кравчук.Относительно радикальными были результаты выборов 1994 года, которые отражали новую социальную реальность — уже без коммунистической партии, но ещё без олигархов. Должность последних временно исполняли «красные директора», лидером которых стал Леонид Кучма, победивший на внеочередных президентских выборах. Но это был временный консенсус.Уже в ходе кампании за принятие Конституции стало понятно, что расстановка сил изменилась и Кучма представляет интересы нарождающегося крупного капитала, уже не обязательно связанного с «красными директорами». Крупному капиталу была нужна сильная президентская власть, чтобы преодолеть сопротивление общества в проведении радикальных рыночных реформ, и он эту власть получил.Дальше последовали выборы 1998 года, которые закрепили всевластие олигархии. Тогда в число депутатов попали Юлия Тимошенко, Виктор Пинчук, Пётр Порошенко… Первая со временем поняла, что это не её и переквалифицировалась в чистые политики. Второй тоже понял, что это не его и вернулся в бизнес. И только третий продолжал сочетать бизнес и политику.Выборы 1999 года продемонстрировали устойчивость сложившейся системы. В это время выдвинулся Виктор Янукович, обеспечивший победу Леонида Кучмы в родной для Петра Симоненко Донецкой области.С этого момента сложилась система олигархической власти и политической конкуренции, остававшаяся в относительной неприкосновенности до 2019 года.А как же Майдан? А вот тут интересно.Оранжевый Майдан 2004 года проходил под антиолигархическими лозунгами, однако его результатом оказалось укрепление олигархического режима. Удалось даже протащить конституционную реформу, цель которой состояла в том, чтобы обезопасить капиталы олигархов от возможного перераспределения авторитарным президентом в версии 1996 года. Следует отметить, что конституционная реформа изначально сработала штатно, обеспечив выгодную олигархам модель политической конкуренции, когда любые попытки реформирования сложившейся системы надежно блокировались. Политическая жизнь была очень активной и демократичной, в стране ничего не менялось, а олигархи спокойно богатели. Впрочем, по их доходам ударил мировой экономический кризис.Уже в 2012 году обозначился явный общественный тренд на смену властной элиты. В ходе парламентских выборов проявился спрос на новые политические силы, которым сумела воспользоваться «Свобода»*. Однако и старые политические партии услышали вызов и попытались, насколько это возможно, представить себя в новом свете. Особенно хорошо это удалось коммунистам, улучшившим своей результат более чем в 2,5 раза. В Раде появилось довольно большое число новых лиц, но в целом система власти не поменялась.Майдан 2014 года проходил без антиолигархических лозунгов, но с сильнейшим запросом на новых людей во власти. Однако тут сработали механизмы как особенностей согласования позиций с американской администрацией (она исключала приход на пост президента проевропейского кандидата в качестве которого рассматривался Виталий Кличко, не вписавшийся в старую элиту) и пресловутый консерватизм значительной части избирателей, которые традиционно хотели всё изменить так, чтобы ничего при этом не поменялось.В ходе досрочных парламентских выборов в Раду попало множество активистов Майдана — журналистов, боевиков и даже «голый казак Гаврилюк». Удивительным образом это практически никак не отразилось на составе элиты. Даже вышибание из политического класса представителей Партии регионов явного эффекта не дало — нет, политическая сила утратила единственного рейтингового политика и с неё «осыпались» случайные люди. Однако все теневые лидеры, как «серые кардиналы», так и «серые финансисты» остались при деле.И только в 2019 году общественный запрос на обновлении политики приобрёл формы болезненные – произошла реальная смена политической элиты. На смену политическому менеджменту олигархов и представителям региональных элит пришли "случайные люди" – свадебные фотографы и собачьи грумеры. Но это было только первое внешнее впечатление – под их прикрытием в Раду проникла масса агентов западных центров влияния, сотрудников грантовых "институтов гражданского общества" и т.п.Такая смена элиты не устроила общество. Люди не доверяют грантоедам (точнее просто не понимает кто это), а за "Слугу народа" голосовали как за "коллективного Голобородько". Поэтому запрос на обновление власти никуда не делся. Просто сейчас люди связывают будущее с волонтёрами и ветеранами.Интересно, что прямого выигрыша США во всём этом бардаке не видно.В 1990-х США прилагали значительные усилия в работу с украинской управленческой элитой с тем, чтобы сделать её прозападной. Результат был достигнут поразительный – к началу XXI века украинская элита перестала быть украинской. Точнее, она связывала будущее страны исключительно с интеграцией в ЕС и НАТО. По данным исследований (одно из наиболее глубоких было проведено центром Михаил Погребинского) управленческая элита на момент перехода к олигархической модели развития очень сильно оторвалась от общества и двигала его в ЕС и НАТО не по поручению начальства, а потому что было убеждено в правильности такого направления.А затем произошёл олигархический переход и всё та же управленческая элита, исповедуя тот же самый символ европейской и евроатлантической веры, оказалась насквозь коррумпирована и функционировала уже в интересах олигархии. Олигархия тоже не против европейской и евроатлантической интеграции, но… не на тех условиях, которые бы устроили Запад.Теперь Запад вынужден был бороться против олигархии, против коррупции (что особенно сложно, учитывая, что коррупция – излюбленный инструмент Запада при установлении нужных ему порядков) и за смену управленческой элиты.Причём тут Майданы? Как легко можно понять, сами по себе Майданы хотя и запускали социальные лифты в режиме эскалаторов, особого эффекта не дали. Костяк элит остался в неприкосновенности. Более того, сам Запад старался не переборщить с заменой элиты – ведь надо было сохранить минимальную управляемость страной…Скорее Майданы подрывали позиции олигархии и региональных элит, что особенно приятно, если учесть, что именно олигархи и региональные элиты сыграли в их организации ведущую роль, но, опять же, те же соросовские кадры, которые пришли во власть в 2019 году, показали свою полную несостоятельность в управлении хоть чем-то.Западу постепенно удаётся достичь своих целей, но очень медленно и с огромным перерасходом ресурсов. Впрочем, речь идёт, в основном, о ресурсах Украины, а их-то как раз ему, Западу, не очень жалко.* Экстремистская организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20230328/1044779285.html

https://ukraina.ru/20210325/1030948976.html

https://ukraina.ru/20231121/1051132646.html

https://ukraina.ru/20220512/1033943564.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, майдан, элита, политика, запад