Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО - 22.11.2023 Украина.ру
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Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО
Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО - 22.11.2023 Украина.ру
Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО
Артиллеристы группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 22 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-22T05:44
2023-11-22T05:45
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"На Краснолиманском направлении… артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трём опорным пунктам, трём районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ", - рассказал Савчук.Кроме того, в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*."Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномёт", - уточнил Савчук.* Запрещённая в России террористическая организация
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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, артиллерия, всу, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, Краснолиманское направление, СВО, ВС РФ, артиллерия, ВСУ, потери ВСУ

Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО

05:44 22.11.2023 (обновлено: 05:45 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Артиллеристы группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 22 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении… артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трём опорным пунктам, трём районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ", - рассказал Савчук.
Кроме того, в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*.
"Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномёт", - уточнил Савчук.
* Запрещённая в России террористическая организация
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