Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО

Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту" Практически все военные эксперты не сомневаются: участь Авдеевки предрешена. Авдеевскому гарнизону остались недели. Потом город займет российская армия. О том, почему быстрый уход из города – единственная возможность для Киева спасти от гибели украинских солдат, изданию Украина.ру объяснил донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот"