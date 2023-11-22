Российская артиллерия на Краснолиманском направлении поразила до 30 орудий ВСУ - МО
05:44 22.11.2023 (обновлено: 05:45 22.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 22 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении… артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трём опорным пунктам, трём районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ", - рассказал Савчук.
Кроме того, в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*.
"Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномёт", - уточнил Савчук.
* Запрещённая в России террористическая организация
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