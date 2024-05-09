А значит нам нужна Победа… - 09.05.2024 Украина.ру
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А значит нам нужна Победа…
А значит нам нужна Победа… - 09.05.2024 Украина.ру
А значит нам нужна Победа…
Первая в моей жизни ассоциация со словом "победа" была скорее физическая, чем метафизическая. У моего детского кумира — дяди Вовы — имелась винтажная легковушка "Победа". Он ее обожал невероятно.
2024-05-09T10:41
2024-05-09T10:41
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дмитрий выдрин
великая отечественная война
бессмертный полк
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мнения, дмитрий выдрин, великая отечественная война, бессмертный полк
Мнения, Дмитрий Выдрин, Великая Отечественная война, Бессмертный полк

А значит нам нужна Победа…

10:41 09.05.2024
 
© из семейного архиваВыдрин Игнатий Дмитриевич
Выдрин Игнатий Дмитриевич
© из семейного архива
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
Все материалы
Первая в моей жизни ассоциация со словом "победа" была скорее физическая, чем метафизическая. У моего детского кумира — дяди Вовы — имелась винтажная легковушка "Победа". Он ее обожал невероятно.
  • Замастырил немыслимый тюнинг — космические полосы по бортам, футуристический отражатель мошкары на капоте. А главное, он свято верил в ее всемогущую прочность. Стучал кулаком в гулкие машинные бока и с восторгом констатировал: «Настоящая сталь!»
  • Это обожание передалось и мне. Вместе с верой в то, что словом «победа» называют только самое настоящее.
  • С годами мое восприятие мира, конечно, усложнилось. Я утратил волшебный детский дар чужой восторг превращать в собственный. Но ассоциация понятий «победа» и «настоящее» так и осталось.
  • Считаю, что в нашей истории не так уж много настоящих событий. Что-то искажено, что-то придумано, что-то приукрашено, что-то опошлено… Но вот День Победы был и есть эталоном, мерилом, тестом на настоящее. Это воспоминание о том, какие реальные силы скрыты и в личности, и в народе. При наличии веры в себя, свою роль, свою миссию и свое будущее. При наличие вкуса настоящего…
  • Уже о метафизической сути феномена победы довелось задуматься еще во время войны в Югославии. Я там свято уверовал в когнитивную, познавательную мощь древнеславянского языка к которому сербский, пожалуй, ближе всего.
  • Наши хитрые предки не парились на индивидуальном уровне, пытаясь проникнуть в суть вещей. Просто обращались к коллективной мудрости, закодированной в саму структуру языка. По-сербски, например, «безопасность» звучит как «безбедность». Сказал — и сразу все ясно с истоками, причинами и мотивами большинства угроз.
  • Попытался тогда найти лингвистическую подсказку в расшифровке тайны величия слова «победа». По-сербски оно звучит так же. Но одна умная и красивая черногорка Драгана — с тех пор я верю, что и красавицы могут быть умницами — расшифровала их понимание. «Победа — это радость преодоления великой беды. Это то, что после беды!»
  • Прекрасная актриса и певица Ивана Жиган говорила мне, что они не осознали масштаба зла, которое ополчилось против них. Иначе б сражались по-другому. Хотя сама она предупреждала народ своей безысходно трагичной песней «Команданте Че Гевара». С тех пор я верю, что не все актеры бесчувственные марионетки.
  • А еще один бывший криминальный авторитет Аркан, создавший первую в стране ЧВК, дико печально сказал мне, что сербы не победят. «Народ забыл, что такое настоящая беда. Я собрал в отряд людей с тяжелым прошлым. Тех, кто знает о подлинной беде не понаслышке. Только они умеют сражаться, но таких мало, а меня убьют».
  • Мы сидели у стойки бара в центре воюющей за свое существование, но уже распадающейся прекрасной страны. Смеющиеся лица, музыка, коктейли, ракия, сыр рокфор. О ситуации смутно напоминал разве что бальзам «Горький лист». Но Аркан говорил, что рядом, на гламурном острове Бриони, последние богатые «югославы» еще доигрывают партии в гольф и кормят с руки слонов, подаренных Индией еще Иосифу Тито в знак его мощи и непобедимости. С тех пор я верю, что и среди бывших зеков бывают настоящие патриоты. Но сейчас не об этом…
  • О том, что магия победы кроется в ощущении реальной беды, которую надо преодолеть. Или погибнуть.
  • Мой отец ушел добровольцем на фронт, подделав документы о возрасте. В шестнадцать лет в армию не брали. Воевал в разведке, был одиннадцать раз ранен, потерял лёгкое и получил пулю в желудок. До конца жизни он хрипел во сне: «Гранаты к бою!» Знаю, что сближение противников на гранатный бросок как правило заканчивается рукопашной. Но отец не рассказывал. Как и все его друзья-фронтовики, с кем он отмечал 9 Мая.
  • Они только говорили, что война — это сражение с надвигающейся всеобъемлющей, пронзительной, иступляющей бедой. И только поняв масштаб и все последствия зла, которое на тебя наступает, находишь в себе немыслимые силы для победы.
  • Богатейшие Штаты потерпели сокрушительное поражение от нищего тогда Вьетнама именно по этой причине: ощущение громадной беды у вьетнамцев и жирующая, расслабленная от своего величия, Америка. То же самое повторилось и в Афгане. Вот уж действительно, история учит, что история ничему не учит…
  • Но это их проблемы. Нам бы понять и запомнить, что Победа — самое главное событие в жизни и личности, и народа. Поражение не всегда убивает физически, но всегда уничтожает духовно. А победить невозможно, если не осознаешь всей бетонной тяжести надвигающейся беды. Повторяю, настоящая победа — всегда преодоление настоящей беды…
  • Смотрю на мажорно-рассеянный, лениво-жирный, расслабленно-пофигистский столичный образ жизни. Чисто изнеженный Белград перед падением своей прекрасной державы. Очнется столица? Или погибнет как югославская Мекка?
  • Читаю покаянные признания российских олигархов в европейских судах. Типа, категорически не разделяю взглядов своего президента и буду противодействовать его политике , только снимите с меня персональные санкции. Спросили бы у своих «коллег» из постсоветских стран как с их зарубежным барахлишком обошлись «толерантные европейцы». А нам бы спросить, почему их российские активы — заводы, прииски, скважины, банки и пароходы — в неприкосновенности?
  • Поражаюсь инфантильности спортсменов, готовых ради костюмов «Бриони», отказаться от национального гимна и флага. А еще отец рассказывал мне как расформировывали вполне боеспособную воинскую часть, не сберегшую свое знамя.
  • Изумляюсь картинкам в сети о шикарном отдыхе функционеров ядерной партии власти на дорогих заморских курортах. Набираются сил перед будущими «победными» выборами?
  • Удивляюсь немыслимой прочности бюрократической вертикали, убивающей любую инициативу и активность. Ну кроме активности собственных отпрысков на зарубежных тусовках… Эти что ли чувствуют навалу черного горя? Чувствуют разве что притяжение Красного моря. Ну того, которое пиарят по нашему ТВ…
  • Да что там душу травить. Нет у этих категорий даже малейшего привкуса вселенской беды, которую должна преодолеть страна. Тем более нет понимания, что беда эта даже не страшнее, а подлее, чем ранее представлялось.
  • Существуют, конечно, островки понимания и ощущения реальности. «Музыканты» в силу специфического профессионального опыта понимают. Безотносительно к успехам или ошибкам своего командира.
  • Чеченские спецназовцы в силу особого житейского опыта понимают тоже. Безотносительно к особенностям и экзотичности их наставника.
    Еще донбасское ополчение впитало это вместе с гарью своих жилищ. Безотносительно к характерам и мотивам лидеров региона.
  • Уже формируется и особая каста мужества, точнее, орден силы фронтовиков... Да, есть подобное понимание на самом «верху» и в самом «низу». Хватит ли этого для победы? Не знаю.
  • Зато точно знаю, что без настоящей победы нас просто не станет. Она нам как воздух нужна. Одна на всех… У нас есть Великая Победа в прошлом. Необходима сегодняшняя. И такая же настоящая!
 
МненияДмитрий ВыдринВеликая Отечественная войнаБессмертный полк
 
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