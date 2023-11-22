https://ukraina.ru/20231122/1051194560.html

"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского

"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского - 22.11.2023 Украина.ру

"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского

На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-22T05:40

2023-11-22T05:40

2023-11-22T05:40

новости

владимир зеленский

валерий залужный

выборы

коррупция

запад

сша

украина

спецслужбы

алексей арестович

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Президент Украины Владимир Зеленский сейчас во всех неудачах на поле боя хочет обвинить Запад, а Запад может всё повесить на него. Его "окунут в грязь" и обвинят в предательстве и в коррупции, рассказал политолог.Тут должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и полностью управляемый Западом. По крайней мере, пока Залужный еще не прошел такой отбор, добавил он.Для этого больше подходит экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье

https://ukraina.ru/20231120/1051142359.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, коррупция, запад, сша, украина, спецслужбы, алексей арестович