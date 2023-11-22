"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского - 22.11.2023 Украина.ру
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"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского
"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского - 22.11.2023 Украина.ру
"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского
На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-22T05:40
2023-11-22T05:40
новости
владимир зеленский
валерий залужный
выборы
коррупция
запад
сша
украина
спецслужбы
алексей арестович
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Президент Украины Владимир Зеленский сейчас во всех неудачах на поле боя хочет обвинить Запад, а Запад может всё повесить на него. Его "окунут в грязь" и обвинят в предательстве и в коррупции, рассказал политолог.Тут должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и полностью управляемый Западом. По крайней мере, пока Залужный еще не прошел такой отбор, добавил он.Для этого больше подходит экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
https://ukraina.ru/20231120/1051142359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, коррупция, запад, сша, украина, спецслужбы, алексей арестович
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, выборы, коррупция, Запад, США, Украина, спецслужбы, Алексей Арестович

"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского

05:40 22.11.2023
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP / Fermin Rodriguez
Читать в
На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас во всех неудачах на поле боя хочет обвинить Запад, а Запад может всё повесить на него. Его "окунут в грязь" и обвинят в предательстве и в коррупции, рассказал политолог.
"А ему на смену должен прийти кто-то белый и пушистый, высокий и красивый, который возглавит Украину и несколько изменит вектор ее политики. Но я не думаю, что таким человеком может стать [главком ВСУ Валерий] Залужный. Он слишком военный и слишком самостоятельный", - подчеркнул Самойлов.
Тут должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и полностью управляемый Западом. По крайней мере, пока Залужный еще не прошел такой отбор, добавил он.
Для этого больше подходит экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
Руслан Мармазов интервью
20 ноября, 05:00
Руслан Мармазов: Если бы до Майдана футбольных ультрас выкорчевали под корень, спасли бы миллионы судеб Роль футбольных болельщиков в событиях на Украине достойна внимательного и глубокого изучения. Теперь этим заниматься будут, видимо, ученые в погонах, считает донецкий журналист Руслан Мармазов
 
НовостиВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйвыборыкоррупцияЗападСШАУкраинаспецслужбыАлексей Арестович
 
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