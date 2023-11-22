"Кто-то белый и пушистый": харьковский политолог раскрыл, какое "существо" может прийти вместо Зеленского
© AP / Fermin Rodriguez
© AP / Fermin Rodriguez
На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас во всех неудачах на поле боя хочет обвинить Запад, а Запад может всё повесить на него. Его "окунут в грязь" и обвинят в предательстве и в коррупции, рассказал политолог.
"А ему на смену должен прийти кто-то белый и пушистый, высокий и красивый, который возглавит Украину и несколько изменит вектор ее политики. Но я не думаю, что таким человеком может стать [главком ВСУ Валерий] Залужный. Он слишком военный и слишком самостоятельный", - подчеркнул Самойлов.
Тут должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и полностью управляемый Западом. По крайней мере, пока Залужный еще не прошел такой отбор, добавил он.
Для этого больше подходит экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
20 ноября, 05:00Руслан Мармазов: Если бы до Майдана футбольных ультрас выкорчевали под корень, спасли бы миллионы судеб Роль футбольных болельщиков в событиях на Украине достойна внимательного и глубокого изучения. Теперь этим заниматься будут, видимо, ученые в погонах, считает донецкий журналист Руслан Мармазов