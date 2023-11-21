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Турецкие журналисты пророчат Украине новый Майдан

Турецкие журналисты пророчат Украине новый Майдан - 21.11.2023 Украина.ру

Турецкие журналисты пророчат Украине новый Майдан

Затянувшийся украинский конфликт, провал контрнаступления Вооружённых сил страны и коррупция усиливают общественную напряжённость. На Украине действительно возможна революция – так называемый новый Майдан, который пройдёт в результате действий западных стран. Об этом говорится в статье турецкого СМИ Cumhuriyet

2023-11-21T23:49

2023-11-21T23:49

2023-11-21T23:49

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По данным источника, грядущая зима будет наполнена множеством событий и новостей. До этого издание Financial Times сообщало, что в мире всё больше сомнений по поводу необходимости поддержки Украины из-за её стремления продолжать конфликт с Россией. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией. Ранее "Украина.ру" подробно описала причины и последствия 14-ти майданов Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, майдан, революция, запад