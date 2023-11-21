https://ukraina.ru/20231121/1051217461.html
Турецкие журналисты пророчат Украине новый Майдан
Турецкие журналисты пророчат Украине новый Майдан - 21.11.2023 Украина.ру
Турецкие журналисты пророчат Украине новый Майдан
Затянувшийся украинский конфликт, провал контрнаступления Вооружённых сил страны и коррупция усиливают общественную напряжённость. На Украине действительно возможна революция – так называемый новый Майдан, который пройдёт в результате действий западных стран. Об этом говорится в статье турецкого СМИ Cumhuriyet
2023-11-21T23:49
2023-11-21T23:49
2023-11-21T23:49
новости
украина
майдан
революция
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/38/1030383887_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_11b7a3458f7b5f4c995af970f61dacac.jpg
По данным источника, грядущая зима будет наполнена множеством событий и новостей. До этого издание Financial Times сообщало, что в мире всё больше сомнений по поводу необходимости поддержки Украины из-за её стремления продолжать конфликт с Россией. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией. Ранее "Украина.ру" подробно описала причины и последствия 14-ти майданов Украины.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/38/1030383887_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_a7f2ab1e63296fb813f58a181e672757.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, майдан, революция, запад
Новости, Украина, Майдан, революция, Запад
Турецкие журналисты пророчат Украине новый Майдан
Затянувшийся украинский конфликт, провал контрнаступления Вооружённых сил страны и коррупция усиливают общественную напряжённость. На Украине действительно возможна революция – так называемый новый Майдан, который пройдёт в результате действий западных стран. Об этом говорится в статье турецкого СМИ Cumhuriyet
"Сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России. (…) Но думаю, что никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад", — отмечают журналисты.
По данным источника, грядущая зима будет наполнена множеством событий и новостей.
До этого издание Financial Times сообщало, что в мире всё больше сомнений по поводу необходимости поддержки Украины из-за её стремления продолжать конфликт с Россией.
В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией.
Ранее "Украина.ру" подробно описала
причины и последствия 14-ти майданов Украины.