https://ukraina.ru/20231121/1021772291.html

Путями славных побед и позорных поражений: 14 майданов Украины

Путями славных побед и позорных поражений: 14 майданов Украины - 21.11.2023 Украина.ру

Путями славных побед и позорных поражений: 14 майданов Украины

Всего несколько дней назад Владимир Зеленский пожаловался агентству Bloomberg, что Россия готовит кампанию по дестабилизации Украины под названием "Майдан 3". Опыт, однако, подсказывает, что мероприятия типа Майдана ещё с казацких времён являются любимым развлечение украинцев, а успешными они обычно бывают при поддержке западных спецслужб

2023-11-21T08:32

2023-11-21T08:32

2023-11-21T08:33

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Правду об участии западных спецслужб в майданах 2004 и 2014 года мы узнаем ещё не скоро, а вот факт того, что украинцы любят таким образом развлекаться следует хотя бы из того, что за последнюю треть века было зафиксировано 14 четырнадцать Майданов, большинство из которых не достигли задекларированных целей.1. "Революция на граните"Первый майдан, в октябре 1990 года, представлял собой студенческую голодовку на площади Октябрьской Революции (нынешний Майдан Независимости). Формально организатором были националистические молодёжные организации, но за ними стояла группа "суверен-коммунистов" в руководстве КПУ.Требования: национализация имущества КПУ и ВЛКСМ, перевыборы ВС УССР на основе многопартийности, недопущение нового Союзного договора, прохождение военной службы призывников-украинцев на Украине, отставка председателей Верховного Совета — Леонида Кравчука и Совета министров — Виталия Масола.Из всех поставленных целей достичь удалось только отставки Виталия Масола. Причем позже, в 1994 году, его пришлось вернуть в премьерское кресло.Большинство других требований исполнились сами собой благодаря августовскому путчу в Москве и провозглашению независимости. Хотя вряд ли студенты тогда думали, что отставка Кравчука станет следствием его победы на президентских выборах.Реальным победителем из этого кризиса вышел лидер "суверен-коммунистов" Леонид Кравчук. Впрочем, герои акции, похоже, этого не поняли и выводов никаких не сделали.Кстати о героях. Они в основном активно участвовали в политической жизни на протяжении трёх десятилетий и выпали из повестки только с победой на выборах Владимира Зеленского — это Олесь Доний, Олег Тягнибок, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко, Юрий Луценко, Владимир Чемерис, Руслан Коцаба…2. "Украина без Кучмы"Акции протеста, начавшиеся после исчезновения Георгия Гонгадзе и публикации "пленок Мельниченко" в 2000 году. Лидерами акции стали Чемерис и Луценко, но организаторы находились, по-видимому, в США, с которыми связано если не дело Гонгадзе, то уж точно появление "пленок Мельниченко".Требованиями УБК были отставка президента Леонида Кучмы, министра внутренних дел Юрия Кравченко, председателя СБУ Леонида Деркача и генерального прокурора Михаила Потебенько. В ходе акций УБК 9 марта 2001 года произошли столкновения с милицией около памятника Шевченко, когда протестующие попытались предотвратить возложение цветов президентом. После этого акции быстро пошли на спад.Акции протеста сопровождались беспрецедентным дипломатическим давлением, в результате чего Кучма вынужден был отправить в отставку Кравченко и Деркача и даже подумывал о своей отставке. Опосредованным результатом акций стал отказ от внедрения в жизнь результатов конституционного референдума 2000 года и победа на парламентских выборах 2002 года блока "Наша Украина".Дела Гонгадзе и Мельниченко до сих пор до конца не расследованы. В деле Гонгадзе найден непосредственный организатор похищения (он же — убийца). Кучма до последнего времени оставался влиятельным членом политической элиты.3. "Восстань, Украина!"Акции 2002-2003 годов продолжались по сути до начала президентской избирательной кампании. Организаторами акций было руководство оппозиционных партий, включая не только "Нашу Украину" и БЮТ, но и коммунистов и социалистов.Требования акции: досрочные выборы президента, принятие новых избирательных законов на пропорциональной основе, отмена цензуры, освобождение политзаключенных, повышение пенсий, стипендий, зарплат.Непосредственным результатом этих акций была предвыборная раскрутка Виктора Ющенко. Цели акции до выборов достигнуты не были.По сути "Восстань, Украина!" было продолжением УБК и мобилизационной подготовкой перед "Оранжевой революцией". Иногда все эти три акции считают одной волной протестной активности, но между ними были существенные временные промежутки, да и организаторы у них были разные.4. "Оранжевая революция"Массовые акции ноября-декабря 2004 года, вылившиеся в государственный переворот.Инициатором и организатором акций были США, действовавшие, преимущественно, через негосударственные организации (по-видимому, был учтён опыт УБК, показавший неэффективность ставки на официальную оппозицию).Требования Майдана: недопущение к власти Виктора Януковича (безотносительно к результату выборов), отстранение олигархов от власти и ускоренная европейская интеграция.Первой цели добиться удалось (Янукович не так чтобы очень держался за власть). Конституционная реформа была результатом не предполагавшимся — и Ющенко, и Тимошенко потом безуспешно боролись за ее отмену. Олигархи усилились, а европерспективы Украины ухудшились. В целом пять лет президентства Ющенко были очень забавными, но для страны потерянными.5. Акции протеста против Януковича в 2006-2007 годахСобственного названия этот Майдан не получил. Преувеличивать масштаб этих акций не стоит. Главная борьба происходила отнюдь не на площадях, и всем это было очевидно.Главным заинтересованным лицом тут был президент Ющенко, но организатором (а потом и выгодополучателем) — Юлия Тимошенко.Акции закончились полным успехом — Янукович ушёл с поста премьера, Рада была переизбрана, Партия регионов потеряла большинство, премьером стала Тимошенко.6. "Налоговый Майдан"Акции ноября-декабря 2010 года были направлены против нового Налогового кодекса, который среди прочего ликвидировал упрощённую систему налогообложения (это неоднозначное решение было обусловлено требованиями МВФ).В результате публичного давления правительство Николая Азарова согласилось пересмотреть ряд норм НК.7. Протесты против уголовного преследования и заключения Юлии Тимошенко в 2011-13 годахПожалуй, самый длинный по времени Майдан и столь же бесполезный — палаточный городок около Печерского райсуда выродился в бомжатник, где торговали наркотиками и "палёным" алкоголем. Никакого влияния на положение Тимошенко эти акции не оказали.8. "Языковый майдан"Акции протеста, развернутые националистическими партиями ("Свобода") и право-центристской оппозицией ("Фронт перемен" Арсения Яценюка) в июле-августе 2012 года.Требованием был отказ от утверждения языкового закона Кивалова-Колесниченко.Никакого эффекта не дал, зато способствовал мобилизации радикальных националистов и успеху "Свободы" на выборах 2012 года.9. "Вставай, Украина!" (не путать с "Восстань, Украина")Акции "Фронта перемен", УДАРа и "Свободы" в марте-августе 2013 года с требованием импичмента президента.Акции были совершенно беспомощными в организационном и информационном отношении. Большая часть массовки была проплаченной. Эффект достигался только в случае подключения медиаобщественности (как в случае с инцидентом Титушко).Акции были прекращены исходя из приближения сроков подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которое, напротив, следовало поддержать.10. "Евромайдан"Предлогом для акции стало неподписание Виктором Януковичем Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года. Однако причина состояла в конфликте между украинскими олигархами и Януковичем, который начал создавать свою бизнес-империю. Организатором был в основном глава АП Сергей Лёвочкин (во всяком случае, его роль была значительной).Насколько можно судить, акции привели к успеху — по косвенным данным, президент пошёл на уступки олигархам. При этом, однако, система власти в стране была расшатана, а Янукович вновь показал свою слабость и неготовность идти до конца.Примерно в период новогодних праздников США, которые в 2013 году хранили нейтралитет и призывали к миру, решили перенести на более ранние сроки "цветную революцию", запланированную на президентские выборы 2015 года.11. "Революция достоинства"В отличие от других Майданов государственный переворот января-марта 2014 года носил характер силового противостояния и вылился в результате в гражданскую войну.12. "Налоговый Майдан-2"Поскольку отмена упрощённого налогообложения была требованием МВФ, то при новом правительстве в рамках выполнения требований фонда "упрощёнка" была опять отменена.Акции протеста предпринимателей продолжались на протяжении всего 2015 года, но принципиального успеха не достигли.13. "Майдан 3.0"Акции протеста в июне 2015 года с требованиями отставки Кабмина Арсения Яценюка, главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, руководителя генштаба Виктора Муженко, а также отмены поправок, внесённых в Конституцию и в закон о военном положении, принятия закона об импичменте, индексации пенсий и зарплат, отмены новых коммунальных тарифов.Насколько можно понять, за протестующими стояли некоторые из украинских олигархов, не нашедших общего языка с новой властью (Фирташ, Коломойский) и некоторые зарубежные центры влияния.Протесты были быстро и без особого шума разогнаны.14. "Михомайдан"В 2017 году начались акции протеста ряда политических сил ("Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, "Самопомощь", "Свобода", "Национальный корпус") под названием "Новая политическая реформа". Ключевым моментом стало присоединение к ним "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Заинтересованная сторона — ряд украинских олигархов и некоторые западные центры влияния.Требования: изменение избирательной системы, создание антикоррупционного суда и ограничение депутатской неприкосновенности. Со временем появились требования импичмента Петра Порошенко.В какой-то степени акции оказали влияние на принятие законодательства о создании антикоррупционного суда.Акции прекратились после депортации Саакашвили в феврале 2018 года.Подводя итогиКак видно, за последние 27 лет Украина пережила 14 разного рода Майданов, три из которых окончились практически полным успехом и четыре — частичным.Насколько можно судить, непосредственным организатором трех Майданов были США (два окончились успехом). В остальных случаях — олигархи, часть правящей элиты, оппозиционные партии (они вот успеха не достигали ни разу).Забавный момент — восемь Майданов (в т.ч. все успешные) были направлены против Виктора Януковича. Видать, карма у человека такая…В подавляющем большинстве случаев участники акций протеста боролись не за свои интересы и часто даже вообще не понимали, за чьи интересы они, собственно, борются (это в полной мере касается "Евромайдана" и "Революции достоинства"). Практически все эти акции в той или иной степени вели к ухудшению ситуации в стране.Самое интересное – наиболее существенные изменения в стране, включая смену политической элиты и начало войны с Россией, были достигнуты в результате вовсе не Майдана, а вполне штатных и даже где-то демократических выборов 2019 года…

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