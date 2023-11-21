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Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия

Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия - 21.11.2023 Украина.ру

Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия

Перспективы усиления сотрудничества в сфере оборонных индустрий и возможности создания совместного производства отдельных видов вооружения обсудили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом говорится на сайте президента Украины

2023-11-21T23:02

2023-11-21T23:02

2023-11-21T23:02

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Помимо этого, Писториус с Зеленским говорили о первоочередных потребностях киевских боевиков в "контексте обеспечения защиты альтернативного "зернового коридора" в Черном море", а также о дальнейших практических шагах по укреплению обороноспособности Украины при поддержке ФРГ. Напомним, Писториус приехал в Киев в десятую годовщину евромайдана, где объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда евро. В него войдут системы IRIS-T, снаряды и другое оружие для ВСУ. Ранее издание Reuters сообщало, что Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем. ФРГ считается крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США. По данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Киеву вооружений на 17 миллиардов евро.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, борис писториус, германия, фрг, сво