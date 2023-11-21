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Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия
Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия - 21.11.2023 Украина.ру
Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия
Перспективы усиления сотрудничества в сфере оборонных индустрий и возможности создания совместного производства отдельных видов вооружения обсудили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом говорится на сайте президента Украины
2023-11-21T23:02
2023-11-21T23:02
2023-11-21T23:02
новости
украина
владимир зеленский
борис писториус
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Помимо этого, Писториус с Зеленским говорили о первоочередных потребностях киевских боевиков в "контексте обеспечения защиты альтернативного "зернового коридора" в Черном море", а также о дальнейших практических шагах по укреплению обороноспособности Украины при поддержке ФРГ. Напомним, Писториус приехал в Киев в десятую годовщину евромайдана, где объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда евро. В него войдут системы IRIS-T, снаряды и другое оружие для ВСУ. Ранее издание Reuters сообщало, что Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем. ФРГ считается крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США. По данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Киеву вооружений на 17 миллиардов евро.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, борис писториус, германия, фрг, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Борис Писториус, Германия, ФРГ, СВО
Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия
Перспективы усиления сотрудничества в сфере оборонных индустрий и возможности создания совместного производства отдельных видов вооружения обсудили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом говорится на сайте президента Украины
Помимо этого, Писториус с Зеленским говорили о первоочередных потребностях киевских боевиков в "контексте обеспечения защиты альтернативного "зернового коридора" в Черном море", а также о дальнейших практических шагах по укреплению обороноспособности Украины при поддержке ФРГ.
Напомним, Писториус приехал в Киев в десятую годовщину евромайдана, где объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда евро. В него войдут системы IRIS-T, снаряды и другое оружие для ВСУ.
Ранее издание Reuters сообщало
, что Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем.
ФРГ считается крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США. По данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Киеву вооружений на 17 миллиардов евро.