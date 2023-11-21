Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия - 21.11.2023 Украина.ру
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Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия
Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия - 21.11.2023 Украина.ру
Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия
Перспективы усиления сотрудничества в сфере оборонных индустрий и возможности создания совместного производства отдельных видов вооружения обсудили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом говорится на сайте президента Украины
2023-11-21T23:02
2023-11-21T23:02
новости
украина
владимир зеленский
борис писториус
германия
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Помимо этого, Писториус с Зеленским говорили о первоочередных потребностях киевских боевиков в "контексте обеспечения защиты альтернативного "зернового коридора" в Черном море", а также о дальнейших практических шагах по укреплению обороноспособности Украины при поддержке ФРГ. Напомним, Писториус приехал в Киев в десятую годовщину евромайдана, где объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда евро. В него войдут системы IRIS-T, снаряды и другое оружие для ВСУ. Ранее издание Reuters сообщало, что Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем. ФРГ считается крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США. По данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Киеву вооружений на 17 миллиардов евро.
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новости, украина, владимир зеленский, борис писториус, германия, фрг, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Борис Писториус, Германия, ФРГ, СВО

Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия

23:02 21.11.2023
 
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
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Перспективы усиления сотрудничества в сфере оборонных индустрий и возможности создания совместного производства отдельных видов вооружения обсудили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом говорится на сайте президента Украины
Помимо этого, Писториус с Зеленским говорили о первоочередных потребностях киевских боевиков в "контексте обеспечения защиты альтернативного "зернового коридора" в Черном море", а также о дальнейших практических шагах по укреплению обороноспособности Украины при поддержке ФРГ.
Напомним, Писториус приехал в Киев в десятую годовщину евромайдана, где объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда евро. В него войдут системы IRIS-T, снаряды и другое оружие для ВСУ.
Ранее издание Reuters сообщало, что Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем.
ФРГ считается крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США. По данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Киеву вооружений на 17 миллиардов евро.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийБорис ПисториусГерманияФРГСВО
 
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Заголовок открываемого материала
23:02Совместное производство оружия намерены наладить Украина и Германия
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20:51На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
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