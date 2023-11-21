Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве - 21.11.2023 Украина.ру
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Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве
Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве - 21.11.2023 Украина.ру
Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве
Европейский парламент согласился открыть офис на Украине, следуя просьбам высших должностных лиц украинского правительства. Об этом пишет издание Euractiv, ссылаясь на официальный документ бюро Европейского парламента
2023-11-21T22:36
2023-11-21T22:36
новости
украина
евросоюз
европарламент
владимир зеленский
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Отмечается, что бюро – это орган Европейского парламента, ответственный за административные решения по внутреннему функционированию учреждения. Такие учреждения есть у каждого государства-члена Евросоюза. Издание также напомнило, что в 2022 году Европейский парламент присудил премию Сахарова за свободу слова украинскому народу и его лидеру, президенту Владимиру Зеленскому. Ранее сообщалось, что Украина ожидает от Совета ЕС в декабре решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
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новости, украина, евросоюз, европарламент, владимир зеленский
Новости, Украина, Евросоюз, Европарламент, Владимир Зеленский

Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве

22:36 21.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Европейский парламент согласился открыть офис на Украине, следуя просьбам высших должностных лиц украинского правительства. Об этом пишет издание Euractiv, ссылаясь на официальный документ бюро Европейского парламента
"Решение, одобренное в понедельник вечером (20 ноября), направлено на облегчение отношений с украинским парламентом, в частности, на то, чтобы связать его с “соответствующими комитетами” Европейского парламента и облегчить административную работу", – уточняет источник.
Отмечается, что бюро – это орган Европейского парламента, ответственный за административные решения по внутреннему функционированию учреждения. Такие учреждения есть у каждого государства-члена Евросоюза.
"Только несколько офисов Европейского парламента открыты в неевропейских городах, включая Нью-Йорк, Аддис-Абебу и Джакарту, “где сотрудники парламента прикомандированы к представительству ЕС”, – добавили журналисты.
Издание также напомнило, что в 2022 году Европейский парламент присудил премию Сахарова за свободу слова украинскому народу и его лидеру, президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает от Совета ЕС в декабре решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
 
НовостиУкраинаЕвросоюзЕвропарламентВладимир Зеленский
 
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