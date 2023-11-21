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Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве

Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве - 21.11.2023 Украина.ру

Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве

Европейский парламент согласился открыть офис на Украине, следуя просьбам высших должностных лиц украинского правительства. Об этом пишет издание Euractiv, ссылаясь на официальный документ бюро Европейского парламента

2023-11-21T22:36

2023-11-21T22:36

2023-11-21T22:36

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Отмечается, что бюро – это орган Европейского парламента, ответственный за административные решения по внутреннему функционированию учреждения. Такие учреждения есть у каждого государства-члена Евросоюза. Издание также напомнило, что в 2022 году Европейский парламент присудил премию Сахарова за свободу слова украинскому народу и его лидеру, президенту Владимиру Зеленскому. Ранее сообщалось, что Украина ожидает от Совета ЕС в декабре решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, европарламент, владимир зеленский