Зеленский упросил Европейский парламент открыть офис в Киеве
Европейский парламент согласился открыть офис на Украине, следуя просьбам высших должностных лиц украинского правительства. Об этом пишет издание Euractiv, ссылаясь на официальный документ бюро Европейского парламента
"Решение, одобренное в понедельник вечером (20 ноября), направлено на облегчение отношений с украинским парламентом, в частности, на то, чтобы связать его с “соответствующими комитетами” Европейского парламента и облегчить административную работу", – уточняет источник.
Отмечается, что бюро – это орган Европейского парламента, ответственный за административные решения по внутреннему функционированию учреждения. Такие учреждения есть у каждого государства-члена Евросоюза.
"Только несколько офисов Европейского парламента открыты в неевропейских городах, включая Нью-Йорк, Аддис-Абебу и Джакарту, “где сотрудники парламента прикомандированы к представительству ЕС”, – добавили журналисты.
Издание также напомнило, что в 2022 году Европейский парламент присудил премию Сахарова за свободу слова украинскому народу и его лидеру, президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает от Совета ЕС в декабре решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз.