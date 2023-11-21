https://ukraina.ru/20231121/1051214824.html
Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника"
Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника" - 21.11.2023 Украина.ру
Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника"
Запорожские полицейские разоблачили трёх дельцов из Одессы, систематически наживавшихся на стремлении сограждан сбежать за границу и уклониться от рекрутирования в ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция Украины
2023-11-21T20:18
2023-11-21T20:18
2023-11-21T20:18
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Согласно официальному сообщению, ликвидирован очередной "канал незаконного выезда подлежащих мобилизации мужчин", организованный тремя жителями Одессы. За $8000 одесситы изготовляли уклонистам пакет документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья и проводили через пункты пропуска на границе.При этом сам пакет документов о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья ("белый билет") стоит $7500 и ещё $500 спасители уклонистов брали за переправку "белобилетников" через официальные пункты пропуска госпогранслужбы Украины."Следует отметить, что за такую сумму мужчинам даже не нужно было появляться в военкомате и проходить медкомиссию. Изготовление документов дельцы брали на себя, а медицинское заключение с фиктивным диагнозом отправляли заказчикам через почтовые отправления", - отметили украинские полицейские.К раскрытию очередной схемы по переправке уклонистов в Молдавию привлечены органы полиции, СБУ и других госорганов.Ранее Нацполиция и СБУ сообщали, что тарифы за содействие уклонистам в бегстве на территорию Молдавии составляли $3,5-5 тыс. Наибольший тариф выставляли на Западной Украине - за полное сопровождение украинских уклонистов в Евросоюз запрашивали $10 тыс.
https://ukraina.ru/20231120/1051173215.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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евроинтеграция, новости, новости украины, нацполиция, сбу, уклонисты, сво, всу, потери всу, ес, украина-ес, соглашение с ес, украина, украинцы, украинские беженцы, пересечение границы, государственная граница, пограничники, пограничная служба украины, военкоматы
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Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника"
Запорожские полицейские разоблачили трёх дельцов из Одессы, систематически наживавшихся на стремлении сограждан сбежать за границу и уклониться от рекрутирования в ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция Украины
Согласно официальному сообщению, ликвидирован очередной "канал незаконного выезда подлежащих мобилизации мужчин", организованный тремя жителями Одессы. За $8000 одесситы изготовляли уклонистам пакет документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья и проводили через пункты пропуска на границе.
При этом сам пакет документов о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья ("белый билет") стоит $7500 и ещё $500 спасители уклонистов брали за переправку "белобилетников" через официальные пункты пропуска госпогранслужбы Украины.
"Следует отметить, что за такую сумму мужчинам даже не нужно было появляться в военкомате и проходить медкомиссию. Изготовление документов дельцы брали на себя, а медицинское заключение с фиктивным диагнозом отправляли заказчикам через почтовые отправления", - отметили украинские полицейские.
К раскрытию очередной схемы по переправке уклонистов в Молдавию привлечены органы полиции, СБУ и других госорганов.
Ранее Нацполиция и СБУ сообщали, что тарифы за содействие уклонистам в бегстве на территорию Молдавии составляли $3,5-5 тыс. Наибольший тариф выставляли на Западной Украине - за полное сопровождение украинских уклонистов в Евросоюз запрашивали $10 тыс.