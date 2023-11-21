https://ukraina.ru/20231121/1051214824.html

Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника"

Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника" - 21.11.2023 Украина.ру

Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника"

Запорожские полицейские разоблачили трёх дельцов из Одессы, систематически наживавшихся на стремлении сограждан сбежать за границу и уклониться от рекрутирования в ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция Украины

2023-11-21T20:18

2023-11-21T20:18

2023-11-21T20:18

евроинтеграция

новости

новости украины

нацполиция

сбу

уклонисты

сво

всу

потери всу

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049017494_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8aec3cfeb5d508fcb840a685247d2319.jpg

Согласно официальному сообщению, ликвидирован очередной "канал незаконного выезда подлежащих мобилизации мужчин", организованный тремя жителями Одессы. За $8000 одесситы изготовляли уклонистам пакет документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья и проводили через пункты пропуска на границе.При этом сам пакет документов о непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья ("белый билет") стоит $7500 и ещё $500 спасители уклонистов брали за переправку "белобилетников" через официальные пункты пропуска госпогранслужбы Украины."Следует отметить, что за такую ​​сумму мужчинам даже не нужно было появляться в военкомате и проходить медкомиссию. Изготовление документов дельцы брали на себя, а медицинское заключение с фиктивным диагнозом отправляли заказчикам через почтовые отправления", - отметили украинские полицейские.К раскрытию очередной схемы по переправке уклонистов в Молдавию привлечены органы полиции, СБУ и других госорганов.Ранее Нацполиция и СБУ сообщали, что тарифы за содействие уклонистам в бегстве на территорию Молдавии составляли $3,5-5 тыс. Наибольший тариф выставляли на Западной Украине - за полное сопровождение украинских уклонистов в Евросоюз запрашивали $10 тыс.

https://ukraina.ru/20231120/1051173215.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евроинтеграция, новости, новости украины, нацполиция, сбу, уклонисты, сво, всу, потери всу, ес, украина-ес, соглашение с ес, украина, украинцы, украинские беженцы, пересечение границы, государственная граница, пограничники, пограничная служба украины, военкоматы