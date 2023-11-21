https://ukraina.ru/20231121/1051214686.html
Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ
Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ - 21.11.2023 Украина.ру
Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ
"Украинская усталость: плохо для Киева, плохо для Запада", говорит в аналитической записке директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ. В ней же он предложил варианты, как сделать хорошо, но в эффективности их тоже сомневается
2023-11-21T20:37
2023-11-21T20:37
2023-11-21T20:37
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Директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ Ян Бонд назвал ошибки, которые допускает Европа в конфликте России и Украины. По его мнению, из-за них Украина не сможет добиться быстрой победы.Он отметил, что партнеры преподнесли Украине "что-то вроде логистического кошмара", поставив ей множество различных типов техники, требующей разных запасных частей и зачастую разных боеприпасов. Исправить это едва ли получится:"Нынешнее производство западных боеприпасов будет недостаточным для удовлетворения потребностей Украины, даже если каждый произведенный снаряд пойдет прямо на линию фронта. Военный аналитик Фрэнсис Туса подсчитал в марте 2023 года, что европейское производство составляет около 500 000–600 000 155-мм снарядов в год, а Украина использует от 1,8 до 2,9 миллиона снарядов в год (5 000–8 000 в день)", – говорит Бонд.Помимо военного превосходства более респектабельно выглядит и экономика России в сравнении с Украиной, у которой она сократилась почти на 30%. Если к этому добавить стоимость военных действий и послевоенного восстановления, то можно уверенно утверждать, что зависимой от западного финансирования Украина будет находиться еще долгие годы.Существенно что-то изменить на поле боя военным путем вряд ли получится – нарастить военное финансирование могут помешать противоречия бюджетных правил ЕС. В такой ситуации многие лидеры начинают заявлять о нежелании дальше выделять средства на поддержание конфликта и говорят об усталости от него."Некоторые западные лидеры демонстрируют признаки "усталости от Украины", другие никогда не были горячими сторонниками Киева. По обе стороны Атлантики перспективы получения дополнительной помощи Украине ухудшаются. Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. <…> Западу необходимо предоставить ей как краткосрочную, так и долгосрочную военную поддержку, а Европе – увеличить оборонные бюджеты и рационализировать способы их расходования. Однако бюджетные правила ЕС рискуют помешать этому", – пишет Бонд.Тем не менее директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ заявляет, что как-то надо "ЕС спланировать огромные потребности Украины в восстановлении". По его мнению, "ЕС не должен быть столь брезгливым в отношении конфискации замороженных российских активов"."Цена помощи Украине высока. Цена отказа от помощи будет выше", – пишет директор, напоминая, что сторонникам Украины не стоит отвлекаться на события на Ближнем Востоке, "какими бы серьезными они ни были".Одновременно Бонд говорит:Поэтому, Бонд считает, важно не огладываться на то, что происходит или может произойти в следующем году в политике США. ЕС должен занять более стратегический подход как к военному конфликту на Украине, так и к ее последствиям. "Ему следует начать с абсолютно ясного определения своей цели: спустя 20 месяцев после начала СВО мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" не является адекватной основой для принятия решения о том, что именно необходимо сделать и какие ресурсы необходимо выделить. Делать это. ЕС должен недвусмысленно заявить, что его целью является возвращение Украине всей ее территории и ее интеграция в ЕС, а не просто ее выживание в тех частях страны, которые не заняты Россией", – считает Бонд.После этого он вновь спорит сам с собой, отмечая, что для присоединения стран со спорными территориями "придется включить пункт о том, что спорные территории смогут присоединиться к ЕС только в том случае, если их жители захотят это сделать". После он предложил не навязывать выбор Украине (а также Грузии и Молдове), а принять их де-юре в полном объеме, независимо от того, останется ли какая-либо его территория под контролем ЕС.
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новости, новости украины, евросоюз, ес, евроинтеграция
Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ
"Украинская усталость: плохо для Киева, плохо для Запада", говорит в аналитической записке директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ. В ней же он предложил варианты, как сделать хорошо, но в эффективности их тоже сомневается
Директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ Ян Бонд назвал ошибки, которые допускает Европа в конфликте России и Украины. По его мнению, из-за них Украина не сможет добиться быстрой победы.
"Украина во многом полагается на военную помощь Запада, которая продолжает поступать слишком медленно и в малых количествах. Тем временем Россия объявила о 70-процентном увеличении своего оборонного бюджета на 2024 год и получает боеприпасы и ракеты из Северной Кореи и Ирана", – считает Бонд.
Он отметил, что партнеры преподнесли Украине "что-то вроде логистического кошмара", поставив ей множество различных типов техники, требующей разных запасных частей и зачастую разных боеприпасов. Исправить это едва ли получится:
"Нынешнее производство западных боеприпасов будет недостаточным для удовлетворения потребностей Украины, даже если каждый произведенный снаряд пойдет прямо на линию фронта. Военный аналитик Фрэнсис Туса подсчитал в марте 2023 года, что европейское производство составляет около 500 000–600 000 155-мм снарядов в год, а Украина использует от 1,8 до 2,9 миллиона снарядов в год (5 000–8 000 в день)", – говорит Бонд.
Помимо военного превосходства более респектабельно выглядит и экономика России в сравнении с Украиной, у которой она сократилась почти на 30%. Если к этому добавить стоимость военных действий и послевоенного восстановления, то можно уверенно утверждать, что зависимой от западного финансирования Украина будет находиться еще долгие годы.
Существенно что-то изменить на поле боя военным путем вряд ли получится – нарастить военное финансирование могут помешать противоречия бюджетных правил ЕС. В такой ситуации многие лидеры начинают заявлять о нежелании дальше выделять средства на поддержание конфликта и говорят об усталости от него.
"Некоторые западные лидеры демонстрируют признаки "усталости от Украины", другие никогда не были горячими сторонниками Киева. По обе стороны Атлантики перспективы получения дополнительной помощи Украине ухудшаются. Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. <…> Западу необходимо предоставить ей как краткосрочную, так и долгосрочную военную поддержку, а Европе – увеличить оборонные бюджеты и рационализировать способы их расходования. Однако бюджетные правила ЕС рискуют помешать этому", – пишет Бонд.
Тем не менее директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ заявляет, что как-то надо "ЕС спланировать огромные потребности Украины в восстановлении". По его мнению, "ЕС не должен быть столь брезгливым в отношении конфискации замороженных российских активов".
"Цена помощи Украине высока. Цена отказа от помощи будет выше", – пишет директор, напоминая, что сторонникам Украины не стоит отвлекаться на события на Ближнем Востоке, "какими бы серьезными они ни были".
Одновременно Бонд говорит:
"Весьма вероятен риск того, что Запад либо подтолкнет Украину к невыгодному режиму прекращения огня, оставив России под контролем почти пятую часть украинской территории, либо оставит ее продолжать сражаться, но с гораздо более ограниченной военной и финансовой помощью, что позволит России продвигаться вперед. Любой исход будет катастрофическим не только для Украины, но и для европейской безопасности".
Поэтому, Бонд считает, важно не огладываться на то, что происходит или может произойти в следующем году в политике США. ЕС должен занять более стратегический подход как к военному конфликту на Украине, так и к ее последствиям.
"Ему следует начать с абсолютно ясного определения своей цели: спустя 20 месяцев после начала СВО мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" не является адекватной основой для принятия решения о том, что именно необходимо сделать и какие ресурсы необходимо выделить. Делать это. ЕС должен недвусмысленно заявить, что его целью является возвращение Украине всей ее территории и ее интеграция в ЕС, а не просто ее выживание в тех частях страны, которые не заняты Россией", – считает Бонд.
После этого он вновь спорит сам с собой, отмечая, что для присоединения стран со спорными территориями "придется включить пункт о том, что спорные территории смогут присоединиться к ЕС только в том случае, если их жители захотят это сделать".
"Такая формула потенциально вынудит Украину (и других кандидатов, таких как Молдова и Грузия) сделать выбор между сохранением своей территориальной целостности, но пребыванием за пределами ЕС; или вступлением в ЕС, но принятием фактического раздела – поскольку Россия вряд ли позволит жителям Крыма, Донбасса или других территорий свободно голосовать за вступление в ЕС", –сказал Бонд.
После он предложил не навязывать выбор Украине (а также Грузии и Молдове), а принять их де-юре в полном объеме, независимо от того, останется ли какая-либо его территория под контролем ЕС.