Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051214686.html
Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ
Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ - 21.11.2023 Украина.ру
Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ
"Украинская усталость: плохо для Киева, плохо для Запада", говорит в аналитической записке директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ. В ней же он предложил варианты, как сделать хорошо, но в эффективности их тоже сомневается
2023-11-21T20:37
2023-11-21T20:37
новости
новости украины
евросоюз
ес
евроинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102308/04/1023080497_0:179:3134:1942_1920x0_80_0_0_177578bf8a8451c756683026a4321f8d.jpg
Директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ Ян Бонд назвал ошибки, которые допускает Европа в конфликте России и Украины. По его мнению, из-за них Украина не сможет добиться быстрой победы.Он отметил, что партнеры преподнесли Украине "что-то вроде логистического кошмара", поставив ей множество различных типов техники, требующей разных запасных частей и зачастую разных боеприпасов. Исправить это едва ли получится:"Нынешнее производство западных боеприпасов будет недостаточным для удовлетворения потребностей Украины, даже если каждый произведенный снаряд пойдет прямо на линию фронта. Военный аналитик Фрэнсис Туса подсчитал в марте 2023 года, что европейское производство составляет около 500 000–600 000 155-мм снарядов в год, а Украина использует от 1,8 до 2,9 миллиона снарядов в год (5 000–8 000 в день)", – говорит Бонд.Помимо военного превосходства более респектабельно выглядит и экономика России в сравнении с Украиной, у которой она сократилась почти на 30%. Если к этому добавить стоимость военных действий и послевоенного восстановления, то можно уверенно утверждать, что зависимой от западного финансирования Украина будет находиться еще долгие годы.Существенно что-то изменить на поле боя военным путем вряд ли получится – нарастить военное финансирование могут помешать противоречия бюджетных правил ЕС. В такой ситуации многие лидеры начинают заявлять о нежелании дальше выделять средства на поддержание конфликта и говорят об усталости от него."Некоторые западные лидеры демонстрируют признаки "усталости от Украины", другие никогда не были горячими сторонниками Киева. По обе стороны Атлантики перспективы получения дополнительной помощи Украине ухудшаются. Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. &lt;…&gt; Западу необходимо предоставить ей как краткосрочную, так и долгосрочную военную поддержку, а Европе – увеличить оборонные бюджеты и рационализировать способы их расходования. Однако бюджетные правила ЕС рискуют помешать этому", – пишет Бонд.Тем не менее директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ заявляет, что как-то надо "ЕС спланировать огромные потребности Украины в восстановлении". По его мнению, "ЕС не должен быть столь брезгливым в отношении конфискации замороженных российских активов"."Цена помощи Украине высока. Цена отказа от помощи будет выше", – пишет директор, напоминая, что сторонникам Украины не стоит отвлекаться на события на Ближнем Востоке, "какими бы серьезными они ни были".Одновременно Бонд говорит:Поэтому, Бонд считает, важно не огладываться на то, что происходит или может произойти в следующем году в политике США. ЕС должен занять более стратегический подход как к военному конфликту на Украине, так и к ее последствиям. "Ему следует начать с абсолютно ясного определения своей цели: спустя 20 месяцев после начала СВО мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" не является адекватной основой для принятия решения о том, что именно необходимо сделать и какие ресурсы необходимо выделить. Делать это. ЕС должен недвусмысленно заявить, что его целью является возвращение Украине всей ее территории и ее интеграция в ЕС, а не просто ее выживание в тех частях страны, которые не заняты Россией", – считает Бонд.После этого он вновь спорит сам с собой, отмечая, что для присоединения стран со спорными территориями "придется включить пункт о том, что спорные территории смогут присоединиться к ЕС только в том случае, если их жители захотят это сделать". После он предложил не навязывать выбор Украине (а также Грузии и Молдове), а принять их де-юре в полном объеме, независимо от того, останется ли какая-либо его территория под контролем ЕС.
https://ukraina.ru/20231109/1050881632.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102308/04/1023080497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e69cc8cd20ff9f93a7b99bbfebd9617.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, евросоюз, ес, евроинтеграция
Новости, Новости Украины, Евросоюз, ЕС, евроинтеграция

Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ

20:37 21.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
"Украинская усталость: плохо для Киева, плохо для Запада", говорит в аналитической записке директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ. В ней же он предложил варианты, как сделать хорошо, но в эффективности их тоже сомневается
Директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ Ян Бонд назвал ошибки, которые допускает Европа в конфликте России и Украины. По его мнению, из-за них Украина не сможет добиться быстрой победы.
"Украина во многом полагается на военную помощь Запада, которая продолжает поступать слишком медленно и в малых количествах. Тем временем Россия объявила о 70-процентном увеличении своего оборонного бюджета на 2024 год и получает боеприпасы и ракеты из Северной Кореи и Ирана", – считает Бонд.
Он отметил, что партнеры преподнесли Украине "что-то вроде логистического кошмара", поставив ей множество различных типов техники, требующей разных запасных частей и зачастую разных боеприпасов. Исправить это едва ли получится:
"Нынешнее производство западных боеприпасов будет недостаточным для удовлетворения потребностей Украины, даже если каждый произведенный снаряд пойдет прямо на линию фронта. Военный аналитик Фрэнсис Туса подсчитал в марте 2023 года, что европейское производство составляет около 500 000–600 000 155-мм снарядов в год, а Украина использует от 1,8 до 2,9 миллиона снарядов в год (5 000–8 000 в день)", – говорит Бонд.
Помимо военного превосходства более респектабельно выглядит и экономика России в сравнении с Украиной, у которой она сократилась почти на 30%. Если к этому добавить стоимость военных действий и послевоенного восстановления, то можно уверенно утверждать, что зависимой от западного финансирования Украина будет находиться еще долгие годы.
Существенно что-то изменить на поле боя военным путем вряд ли получится – нарастить военное финансирование могут помешать противоречия бюджетных правил ЕС. В такой ситуации многие лидеры начинают заявлять о нежелании дальше выделять средства на поддержание конфликта и говорят об усталости от него.
"Некоторые западные лидеры демонстрируют признаки "усталости от Украины", другие никогда не были горячими сторонниками Киева. По обе стороны Атлантики перспективы получения дополнительной помощи Украине ухудшаются. Конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. <…> Западу необходимо предоставить ей как краткосрочную, так и долгосрочную военную поддержку, а Европе – увеличить оборонные бюджеты и рационализировать способы их расходования. Однако бюджетные правила ЕС рискуют помешать этому", – пишет Бонд.
Тем не менее директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ заявляет, что как-то надо "ЕС спланировать огромные потребности Украины в восстановлении". По его мнению, "ЕС не должен быть столь брезгливым в отношении конфискации замороженных российских активов".
"Цена помощи Украине высока. Цена отказа от помощи будет выше", – пишет директор, напоминая, что сторонникам Украины не стоит отвлекаться на события на Ближнем Востоке, "какими бы серьезными они ни были".
Одновременно Бонд говорит:

"Весьма вероятен риск того, что Запад либо подтолкнет Украину к невыгодному режиму прекращения огня, оставив России под контролем почти пятую часть украинской территории, либо оставит ее продолжать сражаться, но с гораздо более ограниченной военной и финансовой помощью, что позволит России продвигаться вперед. Любой исход будет катастрофическим не только для Украины, но и для европейской безопасности".

Поэтому, Бонд считает, важно не огладываться на то, что происходит или может произойти в следующем году в политике США. ЕС должен занять более стратегический подход как к военному конфликту на Украине, так и к ее последствиям.
"Ему следует начать с абсолютно ясного определения своей цели: спустя 20 месяцев после начала СВО мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" не является адекватной основой для принятия решения о том, что именно необходимо сделать и какие ресурсы необходимо выделить. Делать это. ЕС должен недвусмысленно заявить, что его целью является возвращение Украине всей ее территории и ее интеграция в ЕС, а не просто ее выживание в тех частях страны, которые не заняты Россией", – считает Бонд.
После этого он вновь спорит сам с собой, отмечая, что для присоединения стран со спорными территориями "придется включить пункт о том, что спорные территории смогут присоединиться к ЕС только в том случае, если их жители захотят это сделать".

"Такая формула потенциально вынудит Украину (и других кандидатов, таких как Молдова и Грузия) сделать выбор между сохранением своей территориальной целостности, но пребыванием за пределами ЕС; или вступлением в ЕС, но принятием фактического раздела – поскольку Россия вряд ли позволит жителям Крыма, Донбасса или других территорий свободно голосовать за вступление в ЕС", –сказал Бонд.

После он предложил не навязывать выбор Украине (а также Грузии и Молдове), а принять их де-юре в полном объеме, независимо от того, останется ли какая-либо его территория под контролем ЕС.
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 08:38
Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников КиеваАмериканская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО
 
НовостиНовости УкраиныЕвросоюзЕСевроинтеграция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:21Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей
21:18Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
20:56Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС
20:51На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
20:37Мантра о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" уже неадекватна – Центр европейских реформ
20:24Санду заявила о намерении России "оккупировать Молдавию"
20:18Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника"
19:53Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем – Reuters
19:44Когда мы – это демократия, когда нас – госпереворот. Майдану 10 лет - эксперты подводят итоги
19:39Что в Китае думают о России и чему нам стоит поучиться? Итоги визита делегации Украина.ру в Пекин
19:29"Именно тот символизм": Зеленский рассказал, как отметил госпереворот на троих
19:24"Подъёмный" миллион: в Херсонской области начали выплаты приезжающим врачам
19:03В Словакии неизвестные перекрыли КПП на границе с Украиной
18:45ГБР Украины заявляет о "финишной прямой расследования дел майдана"
18:34СМИ пишут мощном взрыве в порту Одессы
18:22Украинский военком заявил, что в стране остались только генетические рабы
18:11ЕС не знает, как выйти из конфликта с Россией на Украине - Пьер де Голль
18:00Кий, Щек, Хорив и Лыбедь: легенда об основании Киева
18:00Майдану 10 лет, Польша строит "сильнейшую" армию в Европе. Итоги 21 ноября
17:54Путин призвал страны БРИКС помочь разрешить палестинский конфликт и не допустить монополизма США
Лента новостейМолния