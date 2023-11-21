https://ukraina.ru/20231121/1051212666.html

Когда мы – это демократия, когда нас – госпереворот. Майдану 10 лет - эксперты подводят итоги

Когда мы – это демократия, когда нас – госпереворот. Майдану 10 лет - эксперты подводят итоги - 21.11.2023 Украина.ру

Когда мы – это демократия, когда нас – госпереворот. Майдану 10 лет - эксперты подводят итоги

Во вторник, 21 ноября, исполнилось 10 лет с начала трагических событий, которые во всем мире знают как "Майдан". В тот день скромный пост про кофе, зонтики и хорошее настроение, написанный Мустафой Найем, который стал прологом нынешней беды миллионов украинцев.

2023-11-21T19:44

2023-11-21T19:44

2023-11-21T19:49

эксклюзив

украина

майдан

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запад

госпереворот

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Чем был тот Майдан и почему украинские политики снова говорят о третьем госперевороте – думали и делились мыслями в своих соцсетях эксперты.Общественный деятель Александр СкубченкоВ 2004 году Украина, как написал Кучма, стала "не Россия". В 2014 году Украина стала анти-Россией. Начинались те майданы в эти дни ноября. На Украине сейчас Зеленский рассказывают о каких-то "свободе", "чести" и "достоинстве". Но что такое их "свобода"? Это запрет и дискриминация православия и русского языка. Что такое их "честь"? Это воевать вместо американцев и на коленях просить у них денег. Что — их "достоинство"? Это бегать по улицам от военкомов и радоваться, когда удрал с Украины. Экономика страны — 30% от уровня 1990 года. Население — 30% от уровня 1990 года. Украина больше не строит ракеты, самолёты и корабли. Зато на Украине теперь умеют тризуб из сала выложить. Оплёванное прошлое, ужасное настоящее и никакого будущего — вот и весь путь Украины от России до "не России" и анти-России. Не понимаю, чем они там гордятся.Российский публицист Андрей МедведевВ десятую годовщину Майдана стоит, наверное, сказать вот что. Возможно, одним из основным поводов к тому, что народ вышел на площадь стало хроническое нежелание украинской власти вести диалог с людьми. Полное непонимание того, что если с людьми не говорит власть, то с ними говорит кто-то другой. Снобизм, чванство чиновников и коррупция стали почвой на которой технологи вырастили Майдан. По вполне понятной схеме. Это важный урок для всех. Для нас прежде всего. Но все же, это был повод. Коррупция, хотим как в Европе, хотим безвиз, это всё были только поводы. Причина была совершенно в другом. В том, как вообще была устроена Украина. Первый шаг к Майдану был сделан в 1991 году, когда появилась независимое украинское государство, раздираемое изначально противоречиями. Бывшие идейные коммунисты, ставшие внезапно чиновниками нового государства, отлично понимали, что 80 процентов граждан страны говорят на русском, считают себя русскими, или почти русскими. Они, эти новые украинские управленцы под крылом Вашингтона, понимали всё про Донбасс, где даже в СССР обком не подчинялся Киеву, а подчинялся Москве. Понимали про Крым. Да и про русскоговорящий Киев всё тоже понимали. Именно поэтому с самых первых дней независимости украинская власть выбрала курс на построение национального государства, антирусского и антироссийского по своей сути. Вся сочиненная на ходу история Украины, все идеологические нарративы сводились к одному нехитрому тезису. "Если бы не москали, то мы бы ух как жили!" "Украина не Россия" - это не просто книга Кучмы. Это то, на чем строили страну. Слегка подретушированная бандеровская идеология стала важной частью политической риторики уже к середине 90-х. Так что Украина была обречена не только на Майдан но и на его последствия. Просто уже потому, что центральная киевская власть изо всех сил старалась извести все русское в стране. А Донбасс и вовсе считался этаким маргинальным недоразумением, населенным быдлом, которое стоит и мешается на пути в Европу. Гражданская война, как внутриполитическая задача. Впрочем, если шире, Майдан [стал] результатом и советской коренизации и австро-венгерских проектов по созданию политической украинства. Просто потому что все это проекты по формированию русофобов из русских. Это всё не могло не привести к взрыву. Раньше или позже. Не важно. Результат был бы тот же.Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович*В годовщину Майдана хотелось бы поговорить о нашей способности наблюдать и делать выводы. С нею у нас грандиозные проблемы и от этого начинаются все наши беды. Сегодня проводят параллель между событиями на Майдане и нынешней войной. Мол, это был первый акт в страшной партии. Но на самом деле началось все намного раньше. Послевоенную Европу (и общемировую систему безопасности, добавим) держала Потсдамско-ялтинская система безопасности. Она была заключена между СССР, США и Британией по результатам Второй Мировой войны и предусматривала биполярный мир, тяготеющий к двум центрам силы - США и СССР, разделившие сферы влияния. Эта система была оспорена почти сразу (Берлинский кризис 1949, Корейская война 50-53, Венгрия-56, Куба-61, Вьетнам), но в целом выполняла свою задачу - предотвращения глобальной горячей войны, хотя ценой ведения глобальной Холодной. Ее пиком стали Хельсингские соглашения 1975 года, провозгласившие принцип нерушимости послевоенных границ в Европе. Через 14 лет начнется Югославская война - первый крупный военный конфликт в Европе после Второй Мировой войны, означавший, что Потсдам и Ялта уже больше не работают. Сегодня в Европе идет вторая крупнейшая по масштабу война после ВМВ (Второй мировой войны - Ред.). К чему же сводится уровень дискуссии? К вопросу о границах. Вопрос о границах - это в принципе, тупиковая дискуссия, стагнирующая ситуацию. Потсдамско-ялтинская система безопасности в Европе и мире разрушена, ООН - ее основной инструмент - неэффективно. Прежний контур границ был сформирован и удерживался прежней системой договоренностей, сдержек, мотиваций и возможностей игроков. Сегодня всё это иное. И именно изменение мотиваций и возможностей игроков (и неспособность решить новые противоречия в прежней системе договоренностей) и вызвало конфликты. Следовательно, вопрос нужно ставить не о границах, а о новой системе безопасности в Европе и мире. Потому что прежняя (уже не действительная!) будет вызывать все новые и новые конфликты. Попытка же говорить о границах сегодня - это "Мертвые хоронят своих мертвецов", старые идеи, из мира, которого уже никогда не будет. А любые попытки навязать в новом мире старую логику только усугубляют ситуацию. Вопрос российско-украинской войны, вопрос предотвращения следующих войн в Европе и мире может быть урегулирован только в логике, рамке и на уровне создания новой системы безопасности в Европе и мире, и прежних границ в нем уже либо не будет, либо они будут обеспечиваться совсем другой системой договоренностей. Любая попытка поставить вопрос ниже этого уровня (а именно этим мы и занимаемся сегодня) будет провоцировать только новые (и бессодержательные!) конфликты. Решение игроков рассматривать серию горячих и холодных конфликтов сегодня как пролог к созданию новой системы безопасности в Европе, возможно, приведет к новым конфликтам, но у них, по крайней мере, появится позитивное содержание. Сегодняшние конфликты носят только негативный характер: - для Украины и Запада - попытки вернуться в довоенный мир (в вечное 23 февраля), - для РФ - попытки не согласиться с результативным развала Ялты и Потсдама. Так новый мир и новая система в нем не строится. Нельзя придти в будущее, глядя в прошлое. Осознать вызов в виде необходимости создания новой системы международных отношений, соответствующей новым реалиям - вот главная задача всех игроков на данном этапе. К сожалению, основные игроки пока демонстрируют удивительную близорукость - и это плодит ложные ожидания. Ложные ожидания дают ложные цели, ложные цели приводят к ложным тупикам развития и - новым, безсодержательным конфликтам. Так вот оба Майдана для Украины были конфликтами весьма содержательными - попыткой сменить внешнеполитический вектор и тип общественного развития. Первое удалось. Второе - нет. Двух раз должно было бы быть достаточно, чтобы понять, что первое без второго - нереализуемо. Выбор можно задекларировать, даже кровью, но достичь цели без внутренних перемен нельзя.Это правило имеет и обратную зависимость - реальные внешнеполитические цели по закону обратной связи, переформировывают ситуацию и в внутри страны. Сегодня нам не хватает реализма - и вовне, и внутри. Страшная цена уплачена (и продолжает выплачиваться), позитивных результатов немного. Негативное соотношение цены и результата - прямое следствие неверного соотношения целей (внешнего) и возможностей (внутреннего). Нам нужен реализм. Украине нужно ставить вопрос не ниже, чем создание новой системы безопасности в Европе и твердых гарантий ее соблюдения. Для этого самой Украине нужно радикально измениться - привести себя в состояние, в которым она способна и ставить так вопрос и обеспечивать свою стратегию с хорошей долей самостоятельности. Если не сделаем этого - будем лить еще больше крови - напрасно. В конце концов, речь пойдет о жизнеспособности структуры, которая неверно ставит перед собой цели и неспособна измениться перед лицом новых вызовов - вообще. Очень симптоматично, что в годовщину Майдана, президент Зеленский ставит вопрос о подготовке "…нового Майдана", который должен снять персонально его. Не о значении Майдана для общеевропейской ситуации и Украины - а о защите персональной власти. Такова цена за невыученные уроки предыдущего мировой истории и - предыдущих Майданов. Но погодите его осуждать так уж сильно. А мы сами - уже выучили свои уроки?Украинский политик Илья КиваМногие сегодня написали о трагической дате "начала Майдана", который привел Украину к полному уничтожению как государство и исчезновению украинского народа, осквернению колыбели русского православия !!! Но никто почему-то не вспомнил главного виновника - инициатора этой страшной трагедии, которая нашим народам стоит почти миллиона человеческих жизней - экс-главу администрации президента Януковича, народного депутата Сергея Владимировича Лёвочкина !!! Именно он, удовлетворяя свое ущемленное самолюбие, сводя счеты с Януковичем и зарабатывая попросту деньги, взялся за реализацию плана Вашингтона по подготовке переворота на Украине, который потом все узнали как "Майдан". Сергей Владимирович Левочкин - очень талантливый и умный, жаль, служит дьяволу. Представьте, что должен чувствовать человек, действия которого привели к подобной трагедии и такому количеству жертв ?!!!Политолог Александр НосовичОдин известный историк Восточной Европы, которого почему-то принято считать либеральным, хотя по Украине он более радикален в оценках и предложениях, чем официальные лица РФ, сказал мне недавно, что у Украины после 1991 года мог быть только один шанс избежать распада и гражданской войны. Он бы появился, если бы Партия регионов оформилась как русская этническая партия. Именно так, без экивоков, недосказанностей и полутонов. В таком случае Украина тоже прошла бы по грани распада и большой крови, но имела шанс не перейти эту грань, потому что только так между различными её частями мог возникнуть жизнеспособный баланс. На силу нашлась бы другая сила, на русскую партию Востока и Юга сформировалась бы украинская партия Центра и Запада, и Украина имела бы шанс сохраниться в границах Украинской ССР как двухпартийная федерация. Ахметов, Порошенко и прочие архитекторы Партии регионов не решились на такой шаг, потому что институциализация Юго-Востока в русскую этническую партию ставила украинских олигархов в совсем особые отношения с Россией. И с Западом. В результате явилось аморфное нечто: Партия регионов как партия всех регионов, у которой в первой пятёрке шли Тарас Черновол и прочие западенцы, а Янукович мучил свои полторы извилины мовой (помните, "йолка!"). Затем он по непреклонной политической логике начал заискивать перед украинским национализмом как единственной оставшейся платформой для развития Украины, предавать свой ядерный русский электорат, инвестировать в радикальных нациков против умеренных... и в конце-концов вырыл себе политическую могилу, в которой его и закопали. В день юбилея Майдана будет небесполезно задуматься, что мир и процветание не обязательно должны гарантировать мягкость, уступчивость, гибкость, конвергенция противоборствующих сторон и склонность к компромиссам. Порой их могут обеспечить и прямо противоположные вещи: негибкость, бескомпромиссность, твёрдость и однозначность.Общественный деятель Дмитрий СпивакПАРАДОКС… Сегодня все первые лица страны поздравляют Украину с годовщиной Майдана. Одновременно предупреждают о готовящемся Майдане-3 для свержения власти. Так я не понял. Майдан - это достижение демократии и возможность людей менять жизнь, или майдан - это технологии, используемые для смены власти? Нам надо определиться. А то выходит, странно. Когда Мы - это демократия. Когда нас - это происки врага.Украинский журналист Диана ПанченкоГодовщина. 10 лет назад один афганский беженец (Мустафа Найем - Ред.) толкнул Украину в пропасть. Разрушенные семьи, разорванные торговые связи, разрушенная промышленность, энергетика, инфраструктура, сотни тысяч погибших… А чем сейчас занимается наш мальчик? Защитой энергетической инфраструктуры. Успешный строитель. Мустафа Найем - глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины! Для защиты магистральных подстанций было разработано 2 типа защитных конструкций: 89+7. Общая предварительная стоимость: 153 350 000 000 гривен. Около $4 млрд. Все закупки, как положено у антикоррупционнеров, было решено проводить без применения публичной процедуры. Но даже из того, что видно - цены завышены в два раза. А если ещё туда прилетят российские ракеты (а они прилетят) - то можно вообще все списать. Я рада, что хоть кому то майдан принёс пользу.Писатель Захар ПрилепинЗнаменательный сегодня день. Православные отмечают Собор Архистратига Михаила и всех Небесных сил бесплотных, и в этот же день десять лет назад один там "турецкоподанный", впоследствии - стендтсфордский стипендиат и украинский политик, призвал киевлян на Майдан. Тот самый, который запустил обратный отсчёт конца Украины. Собственно, после Майдана той Украины, где многое было не слава Богу, но были какие-то разные варианты, в том числе - достаточно благоприятные, не стало. Она закончилась, превратившись в странное, агрессивно-флюидное образование. А ведь Михаил Архистратиг считается покровителем Киева. На печатях многих князей, сидевших на "Киевском столе", его изображение - крылатого воина, пронзающего пресмыкающегося дьявола. И на майдане его фигура стоит. И думаешь иногда - есть в православии святые с разными характерами. Например, святой Николай, особо почитаемый на русском севере - тёплый, добросердечный святой, чудотворец. Георгий Победоносец, что на гербе России - бесстрашный воин с рыцарским характером, но на одном из самых ранних его изображений, в Старой Ладоге, он даже не убивает змия - он его побеждает, и спасённая царевна ведёт гада на поводке... А Михаил - другой. Он и не святой даже, Архангел, бесплотный и грозный воевода Небесных сил. И вот в его городе, под посвящённым ему изваянием, собирается эта беснующаяся толпа, жжёт огни в бочках и бьёт в барабаны, надев на пустые головы кастрюли... Ох, не шутили бы они так! И вскоре всем стало не до шуток. Кстати, первая версия киевского Архистратига в своё время уехала в Донецк и с тех пор стоит перед Спасо-Преображенским собором. Охраняет город и смотрит на запад - в ту сторону, куда ведёт воинство смертных, грешных людей. Но - без кастрюль на головах. Освобождать южный русский город, кому является суровым покровителем.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

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эксклюзив, украина, майдан, эксперты, запад, госпереворот