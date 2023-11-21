https://ukraina.ru/20231121/1051211038.html

Путин призвал страны БРИКС помочь разрешить палестинский конфликт и не допустить монополизма США

Путин призвал страны БРИКС помочь разрешить палестинский конфликт и не допустить монополизма США - 21.11.2023 Украина.ру

Путин призвал страны БРИКС помочь разрешить палестинский конфликт и не допустить монополизма США

Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту, сообщает сайт Кремля

2023-11-21T17:54

2023-11-21T17:54

2023-11-21T17:54

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владимир путин

брикс

палестино-израильский конфликт

сша

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Президент назвал своевременной инициативу Президента ЮАР как действующего председателя БРИКС созвать внеочередной саммит нашего Объединения для обсуждения острой ситуации в секторе Газа. По его мнению, сложившаяся в Газе ситуация является следствием стремления США быть единоличным посредником в палестино-израильском урегулировании.Лидер России подчеркнул, что сложившая ситуация наглядно демонстрирует "нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить "палестинский узел".Президент РФ напомнил, что Россия призвал объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта."Ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона. Поэтому особо значимо участие в нашем сегодняшнем заседании коллег из государств Ближнего Востока, получивших в этом году приглашения стать полноформатными членами БРИКС. Показательно, что все страны БРИКС выступают со схожих позиций в том, что касается необходимости коллективного достижения долгосрочного и устойчивого урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы. Это проявилось в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции в пользу гуманитарного перемирия, а также при обсуждении принятой впервые за семь лет резолюции Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию. И хотя эта резолюция содержит лишь призыв к установлению гуманитарных пауз, а не полноценного прекращения огня, сам факт её утверждения считаем шагом в правильном направлении", – отметил Путин.Лидер России выразил согласие с президентом Бразилии в недопустимости втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта. Он добавил, что в 2024 году Россия в качестве председателя в Объединении намерена продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Также Россия намерена инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике.

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новости, владимир путин, брикс, палестино-израильский конфликт, сша