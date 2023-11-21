Европарламент признал Крым частью России, но потом удалил твит и извинился - 21.11.2023 Украина.ру
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Европарламент признал Крым частью России, но потом удалил твит и извинился
Европарламент признал Крым частью России, но потом удалил твит и извинился - 21.11.2023 Украина.ру
Европарламент признал Крым частью России, но потом удалил твит и извинился
Крым как суверенная территория Российской Федерации был обозначен Европарламентом на своей инфографике. Официально парламентарии Евросоюза считают полуостров украинской территорией и не признают референдум, на котором крымчане заявили о желании воссоединиться с Россией
2023-11-21T15:10
2023-11-21T15:10
новости
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чей крым
остров крым
европарламент
карта
политика
ес
референдум о статусе крыма (2014)
россия
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После того, как читатели аккаунта Европарламента в сети X (бывший Twitter) проявили блительность и сигнализировали в компетентные органы, европарламентарии внесли изменения в свои карты. Были даже опубликованы извинения Европарламента. Однако территории российских Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик в пресс-службе Европарламента ошибочно оставили за Украиной."Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением", - сказано в сообщении Европарламента.Обновленная версия инфографики с обозначением Крыма как украинской территории "будет опубликована в ближайшее время", заявили в Европарламенте.Референдумы о статусе Крыма и Севастополя были проведены после государственного переворота на Украине, положившего начало гражданской войне и отделению регионы постсоветской республики от нелегитимного киевского руководства. В марте 2014 года крымчане и севастопольцы (город обладал и обладает особым статусом) решили воссоединиться с Россией, в составе которой они пребывали в досоветский период, а в составе СССР – до 1954 года.
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новости, крым, чей крым, остров крым, европарламент, карта, политика, ес, референдум о статусе крыма (2014), россия
Новости, Крым, Чей Крым, Остров Крым, Европарламент, карта, политика, ЕС, Референдум о статусе Крыма (2014), Россия

Европарламент признал Крым частью России, но потом удалил твит и извинился

15:10 21.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Крым как суверенная территория Российской Федерации был обозначен Европарламентом на своей инфографике. Официально парламентарии Евросоюза считают полуостров украинской территорией и не признают референдум, на котором крымчане заявили о желании воссоединиться с Россией
После того, как читатели аккаунта Европарламента в сети X (бывший Twitter) проявили блительность и сигнализировали в компетентные органы, европарламентарии внесли изменения в свои карты. Были даже опубликованы извинения Европарламента. Однако территории российских Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик в пресс-службе Европарламента ошибочно оставили за Украиной.
"Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением", - сказано в сообщении Европарламента.
© СкриншотЕвропарламент признал Крым частью России на инфографике
Европарламент признал Крым частью России на инфографике
© Скриншот
Европарламент признал Крым частью России на инфографике
© СкриншотЕвропарламент признал Крым частью России на инфографике
Европарламент признал Крым частью России на инфографике
© Скриншот
Европарламент признал Крым частью России на инфографике
Обновленная версия инфографики с обозначением Крыма как украинской территории "будет опубликована в ближайшее время", заявили в Европарламенте.
Референдумы о статусе Крыма и Севастополя были проведены после государственного переворота на Украине, положившего начало гражданской войне и отделению регионы постсоветской республики от нелегитимного киевского руководства. В марте 2014 года крымчане и севастопольцы (город обладал и обладает особым статусом) решили воссоединиться с Россией, в составе которой они пребывали в досоветский период, а в составе СССР – до 1954 года.
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября, 09:28
Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - КонстантиновРабота по национализации крымских активов украинских олигархов и других враждебных России граждан и государств будет продолжена. Об этом со ссылкой на председателя крымского парламента Владимира Константинова 18 ноября сообщает РИА Новости
 
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