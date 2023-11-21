https://ukraina.ru/20231121/1051198968.html
"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место
"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место - 21.11.2023 Украина.ру
"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место
Украинские военачальники не должны даже думать о политике. Об этом в интервью британской газете The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский
2023-11-21T14:18
2023-11-21T14:18
2023-11-21T14:18
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валерий залужный
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информационная война
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"Различные политические силы подталкивают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звёзд войны, и я считаю, что это было огромной ошибкой", - заявил Зеленский британскому изданию.Упомянув о государственном перевороте 2014 года, Зеленский пропустил период развязывания гражданской войны сменившими Виктора Януковича и перешёл к условиям нынешней СВО. Здесь он снова обратил огонь критики на политический оппонентов в силовых структурах постсоветской республики."Если вы руководите войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный", - сказал Зеленский, критикуя генералитет ВСУ.Зеленский обрушился с критикой на персонально на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Ранее западные и украинские СМИ много писали об остром конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Катализатором стала статья главкома ВСУ в The Economist о тупике, в котором оказалось "весеннее контрнаступление" ВСУ в новых регионах РФ.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, политик, украинские националисты, всу, сво, информационная война
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, политик, украинские националисты, ВСУ, СВО, информационная война
"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место
Украинские военачальники не должны даже думать о политике. Об этом в интервью британской газете The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский
"Различные политические силы подталкивают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звёзд войны, и я считаю, что это было огромной ошибкой", - заявил Зеленский британскому изданию.
Упомянув о государственном перевороте 2014 года, Зеленский пропустил период развязывания гражданской войны сменившими Виктора Януковича и перешёл к условиям нынешней СВО. Здесь он снова обратил огонь критики на политический оппонентов в силовых структурах постсоветской республики.
"Если вы руководите войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный", - сказал Зеленский, критикуя генералитет ВСУ.
Зеленский обрушился с критикой на персонально на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, находящимся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и это всё, и не может быть два, три, четыре, пять. Согласно закону и во время войны это не может даже обсуждаться. Это не ведёт к единству нации", - подчеркнул Зеленский.
Ранее западные и украинские СМИ много писали об остром конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Катализатором стала статья главкома ВСУ в The Economist о тупике, в котором оказалось "весеннее контрнаступление" ВСУ в новых регионах РФ.