https://ukraina.ru/20231121/1051198968.html

"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место

"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место - 21.11.2023 Украина.ру

"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место

Украинские военачальники не должны даже думать о политике. Об этом в интервью британской газете The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский

2023-11-21T14:18

2023-11-21T14:18

2023-11-21T14:18

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"Различные политические силы подталкивают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звёзд войны, и я считаю, что это было огромной ошибкой", - заявил Зеленский британскому изданию.Упомянув о государственном перевороте 2014 года, Зеленский пропустил период развязывания гражданской войны сменившими Виктора Януковича и перешёл к условиям нынешней СВО. Здесь он снова обратил огонь критики на политический оппонентов в силовых структурах постсоветской республики."Если вы руководите войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный", - сказал Зеленский, критикуя генералитет ВСУ.Зеленский обрушился с критикой на персонально на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Ранее западные и украинские СМИ много писали об остром конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Катализатором стала статья главкома ВСУ в The Economist о тупике, в котором оказалось "весеннее контрнаступление" ВСУ в новых регионах РФ.

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, политик, украинские националисты, всу, сво, информационная война