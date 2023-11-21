"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место - 21.11.2023 Украина.ру
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"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место
"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место - 21.11.2023 Украина.ру
"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место
Украинские военачальники не должны даже думать о политике. Об этом в интервью британской газете The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский
2023-11-21T14:18
2023-11-21T14:18
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
политик
украинские националисты
всу
сво
информационная война
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"Различные политические силы подталкивают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звёзд войны, и я считаю, что это было огромной ошибкой", - заявил Зеленский британскому изданию.Упомянув о государственном перевороте 2014 года, Зеленский пропустил период развязывания гражданской войны сменившими Виктора Януковича и перешёл к условиям нынешней СВО. Здесь он снова обратил огонь критики на политический оппонентов в силовых структурах постсоветской республики."Если вы руководите войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный", - сказал Зеленский, критикуя генералитет ВСУ.Зеленский обрушился с критикой на персонально на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Ранее западные и украинские СМИ много писали об остром конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Катализатором стала статья главкома ВСУ в The Economist о тупике, в котором оказалось "весеннее контрнаступление" ВСУ в новых регионах РФ.
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, политик, украинские националисты, всу, сво, информационная война
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, политик, украинские националисты, ВСУ, СВО, информационная война

"При всем уважении к генералу Залужному" Зеленский указал ему место

14:18 21.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Украинские военачальники не должны даже думать о политике. Об этом в интервью британской газете The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский
"Различные политические силы подталкивают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звёзд войны, и я считаю, что это было огромной ошибкой", - заявил Зеленский британскому изданию.
Упомянув о государственном перевороте 2014 года, Зеленский пропустил период развязывания гражданской войны сменившими Виктора Януковича и перешёл к условиям нынешней СВО. Здесь он снова обратил огонь критики на политический оппонентов в силовых структурах постсоветской республики.
"Если вы руководите войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный", - сказал Зеленский, критикуя генералитет ВСУ.
Зеленский обрушился с критикой на персонально на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, находящимся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и это всё, и не может быть два, три, четыре, пять. Согласно закону и во время войны это не может даже обсуждаться. Это не ведёт к единству нации", - подчеркнул Зеленский.
Ранее западные и украинские СМИ много писали об остром конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Катализатором стала статья главкома ВСУ в The Economist о тупике, в котором оказалось "весеннее контрнаступление" ВСУ в новых регионах РФ.
Алексей Арестович
18 ноября, 03:50
Эксперт раскрыл, как хитрый Арестович* будет воевать за власть на Украине с Зеленским и ЗалужнымЭкс-советник Офиса президента Алексей Арестович* критикует Зеленского, но не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и занять важную должность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир Зеленскийполитикукраинские националистыВСУСВОинформационная война
 
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