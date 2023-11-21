https://ukraina.ru/20231121/1051198344.html

Шарль Мишель приехал "к друзьям" в Киев

Шарль Мишель приехал "к друзьям" в Киев - 21.11.2023 Украина.ру

Шарль Мишель приехал "к друзьям" в Киев

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter)

2023-11-21T13:53

2023-11-21T13:53

2023-11-21T13:54

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Ранее 21 ноября в Киев прибыли президент Молдавии Майя Санду, министр обороны Германии Борис Писториус. Накануне, 20 ноября, Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин.Издание Politico отмечало, что Мишель поедет на Украину для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Евромайдана.Ровно десять лет назад, 21 ноября 2013 года, в центре Киева – на площади Независимости (майдане Незалежности) – сторонники евроинтеграции начали акцию протеста. Акция началась сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года украинский парламент (Верховная Рада) отстранила занимавшего тогда пост президента Украины Виктора Януковича от власти, он покинул Украину. Его пост потом занял Петр Порошенко.

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новости, украина, киев, шарль мишель, санду, ллойд остин, визит, евромайдан, евромайдан