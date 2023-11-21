Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него
Зеленский обвинил Россию в попытках сменить президента Украины
Не меньше пяти-шести покушений пережил, по его собственным словам, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава киевского режима заявил 21 ноября в интервью The Sun.
Зеленский считает, что это Россия реализует план "смены президента" на Украине.
"Их операция называется "Майдан 3". Возможно, это означает смену президента. Возможно, дело не в убийстве... Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", - сказал президент Украины.
В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.