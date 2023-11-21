https://ukraina.ru/20231121/1051196184.html

Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него

Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него - 21.11.2023 Украина.ру

Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него

Зеленский обвинил Россию в попытках сменить президента Украины

2023-11-21T13:32

2023-11-21T13:32

2023-11-21T13:32

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украина

владимир зеленский

покушения

россия

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Не меньше пяти-шести покушений пережил, по его собственным словам, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава киевского режима заявил 21 ноября в интервью The Sun.Зеленский считает, что это Россия реализует план "смены президента" на Украине."Их операция называется "Майдан 3". Возможно, это означает смену президента. Возможно, дело не в убийстве... Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", - сказал президент Украины.В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.

https://ukraina.ru/20231119/1051151192.html

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2023

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новости, украина, владимир зеленский, покушения, россия