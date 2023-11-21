Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него - 21.11.2023 Украина.ру
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Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него
Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него - 21.11.2023 Украина.ру
Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него
Зеленский обвинил Россию в попытках сменить президента Украины
2023-11-21T13:32
2023-11-21T13:32
новости
украина
владимир зеленский
покушения
россия
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Не меньше пяти-шести покушений пережил, по его собственным словам, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава киевского режима заявил 21 ноября в интервью The Sun.Зеленский считает, что это Россия реализует план "смены президента" на Украине."Их операция называется "Майдан 3". Возможно, это означает смену президента. Возможно, дело не в убийстве... Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", - сказал президент Украины.В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.
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новости, украина, владимир зеленский, покушения, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, покушения, Россия

Зеленский заявил о пяти-шести покушениях на него

13:32 21.11.2023
 
© president.gov.uaЗеленский Рада
Зеленский Рада
© president.gov.ua
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Зеленский обвинил Россию в попытках сменить президента Украины
Не меньше пяти-шести покушений пережил, по его собственным словам, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава киевского режима заявил 21 ноября в интервью The Sun.
Зеленский считает, что это Россия реализует план "смены президента" на Украине.
"Их операция называется "Майдан 3". Возможно, это означает смену президента. Возможно, дело не в убийстве... Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", - сказал президент Украины.
В 2021 году Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
19 ноября, 20:45
Стали известны условия повторения Майдана на УкраинеВ интервью Bloomberg Зеленский заявил, что у РФ якобы есть план устроить "Майдан-3" на Украине и поменять руководство страны. Украинское издание "Страна" поговорило с экспертами, насколько в действительности возможен такой сценарий
 
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