https://ukraina.ru/20231121/1051188446.html

ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ

ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ - 21.11.2023 Украина.ру

ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ

Украинские военнослужащие и Запад боятся полной остановки контрнаступления и переходу к окопной войне, пишет австрийская газета Der Standard

2023-11-21T10:20

2023-11-21T10:20

2023-11-21T10:20

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Автор статьи отмечает, что так называемое контрнаступление ВСУ провалилось и теперь Украине нужно убеждать Запад в дальнейшей помощи."Настоящего перелома, который означал бы решающие перемены и надежду на освобождение занятых территорий, ВСУ добиться не удалось", - говорится в материале.Это еще одна причина, по которой киевскому руководству в очередной раз приходится "идти по тонкому льду пиара", пишет газета. С одной стороны, необходимо убедить сомневающихся на Западе в том, что Украина, которую так дорого перевооружили, все еще способна достичь своих целей. В то же время Киев должен подчеркнуть, насколько жизненно важны сейчас поставки, резюмирует автор.Китайская газета Global Times сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский "вряд ли получит всё, что хочет" от стран Запада. У Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования киевского режима из-за отсутствия успехов на фронте и усталости от затяжного конфликта.Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Всё это создает серьезные трудности для Киева.

https://ukraina.ru/20231121/1051184793.html

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