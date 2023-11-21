ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ - 21.11.2023 Украина.ру
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ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ
ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ - 21.11.2023 Украина.ру
ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ
Украинские военнослужащие и Запад боятся полной остановки контрнаступления и переходу к окопной войне, пишет австрийская газета Der Standard
2023-11-21T10:20
2023-11-21T10:20
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контрнаступление
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Автор статьи отмечает, что так называемое контрнаступление ВСУ провалилось и теперь Украине нужно убеждать Запад в дальнейшей помощи."Настоящего перелома, который означал бы решающие перемены и надежду на освобождение занятых территорий, ВСУ добиться не удалось", - говорится в материале.Это еще одна причина, по которой киевскому руководству в очередной раз приходится "идти по тонкому льду пиара", пишет газета. С одной стороны, необходимо убедить сомневающихся на Западе в том, что Украина, которую так дорого перевооружили, все еще способна достичь своих целей. В то же время Киев должен подчеркнуть, насколько жизненно важны сейчас поставки, резюмирует автор.Китайская газета Global Times сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский "вряд ли получит всё, что хочет" от стран Запада. У Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования киевского режима из-за отсутствия успехов на фронте и усталости от затяжного конфликта.Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Всё это создает серьезные трудности для Киева.
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новости, украина, запад, ес, сша, владимир зеленский, контрнаступление, всу
Новости, Украина, Запад, ЕС, США, Владимир Зеленский, контрнаступление, ВСУ

ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ

10:20 21.11.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP / Alex Babenko
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Украинские военнослужащие и Запад боятся полной остановки контрнаступления и переходу к окопной войне, пишет австрийская газета Der Standard
"Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например, на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны", — пишет газета.
Автор статьи отмечает, что так называемое контрнаступление ВСУ провалилось и теперь Украине нужно убеждать Запад в дальнейшей помощи.
"Настоящего перелома, который означал бы решающие перемены и надежду на освобождение занятых территорий, ВСУ добиться не удалось", - говорится в материале.
Это еще одна причина, по которой киевскому руководству в очередной раз приходится "идти по тонкому льду пиара", пишет газета. С одной стороны, необходимо убедить сомневающихся на Западе в том, что Украина, которую так дорого перевооружили, все еще способна достичь своих целей. В то же время Киев должен подчеркнуть, насколько жизненно важны сейчас поставки, резюмирует автор.
Китайская газета Global Times сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский "вряд ли получит всё, что хочет" от стран Запада. У Европейского Союза уменьшаются возможности для финансирования киевского режима из-за отсутствия успехов на фронте и усталости от затяжного конфликта.
Вероятно, западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу, предположили в статье. Всё это создает серьезные трудности для Киева.
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