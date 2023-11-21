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Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 21.11.2023 Украина.ру

Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

Подразделения группировки "Восток" сорвали контратаку боевиков киевского режима в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 21 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-21T09:53

2023-11-21T09:53

2023-11-21T09:54

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"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена. Пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, автомобильная техника и живая сила уничтожены", - рассказал Чехов.По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены два украинских миномётных расчёта."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих и автомобильная техника ВСУ", - добавил офицер.По данным Минобороны РФ на 20 ноября, подразделения киевского режима за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.

https://ukraina.ru/20231121/1051185754.html

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новости, россия, днр, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу, потери всу