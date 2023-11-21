Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051187901.html
Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 21.11.2023 Украина.ру
Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Подразделения группировки "Восток" сорвали контратаку боевиков киевского режима в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 21 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-21T09:53
2023-11-21T09:54
новости
россия
днр
южно-донецкое направление
сво
вс рф
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044066024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_136c3707c03fd456b58a04ab790ad12c.jpg
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена. Пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, автомобильная техника и живая сила уничтожены", - рассказал Чехов.По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены два украинских миномётных расчёта."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих и автомобильная техника ВСУ", - добавил офицер.По данным Минобороны РФ на 20 ноября, подразделения киевского режима за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.
https://ukraina.ru/20231121/1051185754.html
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044066024_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_127a63dd1f9a51584738762de148f45e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Южно-Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

09:53 21.11.2023 (обновлено: 09:54 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Подразделения группировки "Восток" сорвали контратаку боевиков киевского режима в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 21 ноября сообщает РИА Новости
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена. Пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного, автомобильная техника и живая сила уничтожены", - рассказал Чехов.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены два украинских миномётных расчёта.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих и автомобильная техника ВСУ", - добавил офицер.
По данным Минобороны РФ на 20 ноября, подразделения киевского режима за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
09:00
Атака дронов, потери ВСУ, "успокоительная пилюля" для Киева. Главное на Украине на утро 21 ноября
 
НовостиРоссияДНРЮжно-Донецкое направлениеСВОВС РФВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Раненный отдавал приказы: командир Золто Арсаланов "Сибирь" и его бойцы представлены к госнаградам
10:42Киевские каратели с начала суток выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов
10:27Косачев о достижениях Майдана: морковка ЕС все там же, где и десять лет назад
10:20ВСУ и Запад боятся "окопной войны" с Россией - СМИ
09:53Российские войска сорвали контратаку и ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
09:34Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан
09:28Фатальный выбор Еревана: Запад не будет спасать Армению
09:27В Киеве заявили о сокращении на треть поставок снарядов из США - ABC
09:12С Зеленским бессмысленно вести переговоры — Шеремет
09:08Куда ведём мы Пятачка: Вариант Зеленского
09:00Атака дронов, потери ВСУ, "успокоительная пилюля" для Киева. Главное на Украине на утро 21 ноября
08:49Зачастили. Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев - FAZ
08:39Умирать за Байдена не хотят. Эксперты и политики Украины хотят вместо войны дипломатию
08:25Председатель Госдумы Володин прибыл в Китай с официальным визитом
08:15Владимир Путин, биография
08:06Керченская паромная переправа возобновила работу - министр
07:56Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар
07:50Киевский режим испытывает проблемы с состоянием западной военной техники - Марочко
07:34Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников"
07:22Средства ПВО перехватили над Брянской областью беспилотник ВСУ - губернатор
Лента новостейМолния