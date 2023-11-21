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В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине

В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине - 21.11.2023 Украина.ру

В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине

Используемые российской морской пехотой беспилотники "Ланцет" успешно уничтожают британские и американские гаубицы, поставленные ВСУ. Об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times

2023-11-21T06:14

2023-11-21T06:14

2023-11-21T06:15

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"Российские беспилотники-камикадзе уничтожили две гаубицы, поставленные Соединённым Королевством и НАТО украинским военным... Подразделение морской пехоты России использовало боеприпас "Ланцет" для уничтожения применяемой Киевом гаубицы FH70 британского производства в густом лесном массиве. В ходе другого удара... была взорвана гаубица М777, поставленная НАТО", - сообщается в подписи к видеосюжету.В комментариях, сопровождающих соответствующие видеокадры, отмечается, что "в результате попадания, по-видимому, сдетонировали артиллерийские снаряды, спрятанные за буреломом". Уничтожение гаубицы американского производства M777 сопровождается словами, что Россия "разнесла их на куски" и продолжает уничтожать западное оружие на Украине.Барражирующие боеприпасы "Ланцет", созданные российской компанией ZALA AERO, способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров боевой частью массой три или пять килограммов. По словам главного конструктора Zala Aero Group Александра Захарова, новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

https://ukraina.ru/20231120/1051131830.html

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новости, индия, украина, россия, сво, бпла, "ланцет"