В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине - 21.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231121/1051183353.html
В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине
В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине - 21.11.2023 Украина.ру
В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине
Используемые российской морской пехотой беспилотники "Ланцет" успешно уничтожают британские и американские гаубицы, поставленные ВСУ. Об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times
2023-11-21T06:14
2023-11-21T06:15
новости
индия
украина
россия
сво
бпла
"ланцет"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050700095_0:5:1921:1085_1920x0_80_0_0_51292140702c2ffb5e9b22ed1b2f2687.jpg.webp
"Российские беспилотники-камикадзе уничтожили две гаубицы, поставленные Соединённым Королевством и НАТО украинским военным... Подразделение морской пехоты России использовало боеприпас "Ланцет" для уничтожения применяемой Киевом гаубицы FH70 британского производства в густом лесном массиве. В ходе другого удара... была взорвана гаубица М777, поставленная НАТО", - сообщается в подписи к видеосюжету.В комментариях, сопровождающих соответствующие видеокадры, отмечается, что "в результате попадания, по-видимому, сдетонировали артиллерийские снаряды, спрятанные за буреломом". Уничтожение гаубицы американского производства M777 сопровождается словами, что Россия "разнесла их на куски" и продолжает уничтожать западное оружие на Украине.Барражирующие боеприпасы "Ланцет", созданные российской компанией ZALA AERO, способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров боевой частью массой три или пять килограммов. По словам главного конструктора Zala Aero Group Александра Захарова, новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
https://ukraina.ru/20231120/1051131830.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050700095_233:0:1686:1090_1920x0_80_0_0_fc1fcb7b2a8ab3b305486464c87f9a8e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, индия, украина, россия, сво, бпла, "ланцет"
Новости, Индия, Украина, Россия, СВО, БПЛА, "Ланцет"

В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине

06:14 21.11.2023 (обновлено: 06:15 21.11.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны РФ применило модернизированный боеприпас "Ланцет" по ВСУ
Минобороны РФ применило модернизированный боеприпас Ланцет по ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Используемые российской морской пехотой беспилотники "Ланцет" успешно уничтожают британские и американские гаубицы, поставленные ВСУ. Об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times
"Российские беспилотники-камикадзе уничтожили две гаубицы, поставленные Соединённым Королевством и НАТО украинским военным... Подразделение морской пехоты России использовало боеприпас "Ланцет" для уничтожения применяемой Киевом гаубицы FH70 британского производства в густом лесном массиве. В ходе другого удара... была взорвана гаубица М777, поставленная НАТО", - сообщается в подписи к видеосюжету.
В комментариях, сопровождающих соответствующие видеокадры, отмечается, что "в результате попадания, по-видимому, сдетонировали артиллерийские снаряды, спрятанные за буреломом". Уничтожение гаубицы американского производства M777 сопровождается словами, что Россия "разнесла их на куски" и продолжает уничтожать западное оружие на Украине.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет", созданные российской компанией ZALA AERO, способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров боевой частью массой три или пять килограммов. По словам главного конструктора Zala Aero Group Александра Захарова, новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
Гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Вчера, 04:50
Военный эксперт раскрыл, какое грозное оружие огневым налетом "размотает" артиллерию ВСУ под КупянскомЗа счет манёвренности и скорострельности САУ "Мальва" может успешно выполнять задачи по контрбатарейной борьбе. Маневренность и скорострельность "самоходки" выше, чем у подобных образцов натовского производства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиИндияУкраинаРоссияСВОБПЛА"Ланцет"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:17Александр Васильев: Одесса уже 10 лет защищает Россию, но для ее спасения нельзя просто разгромить ВСУ
06:14В Индии оценили работу российских "Ланцетов" на Украине
05:49Украинских граждан на Евромайдане подло и нагло обманули - Марочко
05:40"Захватите какое-то село": военный эксперт раскрыл, как Украина лепит "громкие победы" и картинку для США
05:16"Россия не боится и не остановится": Зеленский вновь попросил оружия
04:55Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ
04:38Посол России назвал новый пакет помощи США Украине успокоительной таблеткой
04:00Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
03:42"Герани" долетели до северо-запада Украины: взрывы в Волынской и Ровненской областях
03:18Стало известно, кому в декабре и январе повысят пенсии
02:59США не имеют для Украины волшебного оружия - глава Пентагона
02:32Киевские каратели за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:16На западе Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Староконстантинове взрывы
01:46ПВО уничтожила украинский БПЛА над Курской областью
01:35Своё не пахнет: Захарова указала на противоречивые заявления Байдена
01:09"Натофикация": Умеров назвал приоритеты работы минобороны Украины
00:48Хитмейкер и ярый сторонник Зеленского Поворознюк объявлен в розыск
00:31Словакия готова продлить запрет на ввоз украинской агропродукции
00:15Гепатит А добрался до Киевской области
23:51Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с Украиной
Лента новостейМолния