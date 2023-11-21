https://ukraina.ru/20231121/1051182844.html

Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ

Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ - 21.11.2023 Украина.ру

Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало жителя Макеевки, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ 21 ноября сообщает РИО Новости

2023-11-21T04:55

2023-11-21T04:55

2023-11-21T04:56

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"В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружьё гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию", - рассказали в ведомстве.Журналистам также предоставили кадры задержания подозреваемого.Ранее в ДНР задержали гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона.

https://ukraina.ru/20231120/1051174184.html

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новости, россия, днр, макеевка, фсб, оружие, задержание