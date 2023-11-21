Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ - 21.11.2023 Украина.ру
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Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ
Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ - 21.11.2023 Украина.ру
Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ
Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало жителя Макеевки, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ 21 ноября сообщает РИО Новости
2023-11-21T04:55
2023-11-21T04:56
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"В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружьё гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию", - рассказали в ведомстве.Журналистам также предоставили кадры задержания подозреваемого.Ранее в ДНР задержали гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона.
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Новости, Россия, ДНР, Макеевка, ФСБ, оружие, задержание

Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия - ФСБ

04:55 21.11.2023 (обновлено: 04:56 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало жителя Макеевки, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ 21 ноября сообщает РИО Новости
"В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружьё гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию", - рассказали в ведомстве.
Журналистам также предоставили кадры задержания подозреваемого.
Ранее в ДНР задержали гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона.
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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