https://ukraina.ru/20231113/1050976674.html
В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях
В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях - 13.11.2023 Украина.ру
В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях
Задержанный действовал по заданию СБУ. Он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения
2023-11-13T12:07
2023-11-13T12:07
2023-11-13T12:07
новости
днр
сбу
задержание
отопительный сезон
диверсия
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Гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 ноября сообщило УФСБ России по региону.По информации ведомства, задержанный действовал по заданию СБУ. Используя мессенджеры и социальные сети, он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения.На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах."Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР), что там находится станция распределения воды", - рассказал задержанный.Его задача была узнать, охраняется ли эта станция военными. Возле этого объекта его и задержали.Как сообщало издание Украина.ру, в Рязанской области 11 ноября с рельсов сошли 19 (по другим данным - 15) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. По информации СМИ, в Рязани после инцидента был объявлен план "Перехват". Московская железная дорога сообщила, что инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц.
https://ukraina.ru/20231111/1050940336.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, сбу, задержание, отопительный сезон, диверсия
В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях
Задержанный действовал по заданию СБУ. Он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения
Гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 ноября сообщило УФСБ России по региону.
По информации ведомства, задержанный действовал по заданию СБУ. Используя мессенджеры и социальные сети, он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения.
На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах.
"Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР), что там находится станция распределения воды", - рассказал задержанный.
Его задача была узнать, охраняется ли эта станция военными. Возле этого объекта его и задержали.
Как сообщало издание Украина.ру, в Рязанской области 11 ноября с рельсов сошли 19 (по другим данным - 15) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. По информации СМИ, в Рязани после инцидента был объявлен план "Перехват". Московская железная дорога сообщила, что инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц.