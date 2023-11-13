https://ukraina.ru/20231113/1050976674.html

В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях

В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях - 13.11.2023 Украина.ру

В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях

Задержанный действовал по заданию СБУ. Он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения

2023-11-13T12:07

2023-11-13T12:07

2023-11-13T12:07

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Гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 ноября сообщило УФСБ России по региону.По информации ведомства, задержанный действовал по заданию СБУ. Используя мессенджеры и социальные сети, он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения.На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах."Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР), что там находится станция распределения воды", - рассказал задержанный.Его задача была узнать, охраняется ли эта станция военными. Возле этого объекта его и задержали.Как сообщало издание Украина.ру, в Рязанской области 11 ноября с рельсов сошли 19 (по другим данным - 15) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. По информации СМИ, в Рязани после инцидента был объявлен план "Перехват". Московская железная дорога сообщила, что инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц.

https://ukraina.ru/20231111/1050940336.html

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новости, днр, сбу, задержание, отопительный сезон, диверсия