В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях - 13.11.2023 Украина.ру
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В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях
В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях - 13.11.2023 Украина.ру
В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях
Задержанный действовал по заданию СБУ. Он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения
2023-11-13T12:07
2023-11-13T12:07
новости
днр
сбу
задержание
отопительный сезон
диверсия
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Гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 ноября сообщило УФСБ России по региону.По информации ведомства, задержанный действовал по заданию СБУ. Используя мессенджеры и социальные сети, он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения.На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах."Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР), что там находится станция распределения воды", - рассказал задержанный.Его задача была узнать, охраняется ли эта станция военными. Возле этого объекта его и задержали.Как сообщало издание Украина.ру, в Рязанской области 11 ноября с рельсов сошли 19 (по другим данным - 15) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. По информации СМИ, в Рязани после инцидента был объявлен план "Перехват". Московская железная дорога сообщила, что инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц.
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новости, днр, сбу, задержание, отопительный сезон, диверсия
Новости, ДНР, СБУ, задержание, отопительный сезон, диверсия

В ДНР задержали украинца, готовившего подрывы на отопительных сооружениях

12:07 13.11.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
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Задержанный действовал по заданию СБУ. Он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения
Гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, задержали в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 ноября сообщило УФСБ России по региону.
По информации ведомства, задержанный действовал по заданию СБУ. Используя мессенджеры и социальные сети, он собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения.
На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах.
"Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР), что там находится станция распределения воды", - рассказал задержанный.
Его задача была узнать, охраняется ли эта станция военными. Возле этого объекта его и задержали.
Как сообщало издание Украина.ру, в Рязанской области 11 ноября с рельсов сошли 19 (по другим данным - 15) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. По информации СМИ, в Рязани после инцидента был объявлен план "Перехват". Московская железная дорога сообщила, что инцидент произошел в результате вмешательства посторонних лиц.
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
11 ноября, 09:58
"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагоновВ Рязанской области произошел сход 19-ти (по другим данным - 15-ти) вагонов грузового поезда, который в том числе вез минеральные удобрения. Об этом 11 ноября сообщила Московская железная дорога (МЖД)
 
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