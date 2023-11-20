https://ukraina.ru/20231120/1051163735.html

Визит Остина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 ноября

Визит Остина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 ноября - 20.11.2023 Украина.ру

Визит Остина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 ноября

На Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Украинские военные продолжают обстреливать регионы России

2023-11-20T13:00

2023-11-20T13:00

2023-11-20T14:33

хроники

эксклюзив

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О своём визите сообщил сам Остин в X (бывший Twitter. — Ред.).«Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение: Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать Украину... как сейчас, так и в будущем», — написал Остин.Накануне своего визита Остин провёл телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины формата «Рамштайн», которое состоится в формате видеоконференции 22 ноября.«Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев лично, чтобы заверить, что Вашингтон и дальше будет поддерживать курс Киева на войну до последнего украинца. Дистанционно такие заверения уже выглядят не очень убедительно. Особенно на фоне того, как в США разрываются между Израилем и Украиной. Точнее, не шибко разрываются. Пока демократы и республиканцы не могут договориться о бюджете, в который будет заложена помощь обеим странам, Тель-Авив тайно получает от США военную технику и боеприпасы. Не то чтобы Киев доедал последний хрен с солью, войти в кому ему не дадут и будут поддерживать живительными капельницами. Но восстановить полноценно наступательный потенциал Украины американцы сейчас объективно не могут. Ну хоть по голове поглядят», — прокомментировал визит Остина в Киев российский военкор Александр Коц.Примечательно, что визит Остина проходит на фоне слухов об обострившихся противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и его администрацией с одной стороны и командующим ВСУ Валерием Залужным и военным командованием в целом — с другой. Официально наличие противоречий отрицают.«Зеленский — непосредственный начальник Залужного. Между ними не может быть конфликта по определению», — заявил в комментарии изданию The Guardian советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.Однако в комментарии этому же изданию посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил о возвращении политики на Украину.«Политика вернулась в Украину», — подчеркнул он.Изначальная консолидация украинцев, по его словам, исчезла. Теперь, отметил Цихоцкий, «всё по-другому».Тем временем украинские власти применяют новые подходы в борьбе с Залужным.«Наш источник сообщает, что в кейсе "слива Залужного" Банковая ничего умнее не придумала, чем разгонять тезис про единый центр принятия решений и единство армии. Мол, Залужный и есть тот самый саботажник решений ставки ЗеЕрмака», — отмечалось в публикации от 20 ноября популярного на Украине телеграм-канала «Легитимный».Так канал прокомментировал заявление секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, который заявил об отсутствии единоначалия в украинской армии.«Есть вопросы несогласованности между Офисом президента и главкомом. Всё больше информации распространяется о том, что есть у нас, скажем так, группировки разные в Вооружённых силах, две отдельные армии, их называют в войсках. Я вам информацию из окопов говорю. Есть армия одного генерала, есть армия другого генерала. И тут, конечно, этого нельзя допустить. Армия чем сильна? Своим единоначалием. Один командир и выполнение приказов остальными, ему подчинёнными. Не может быть так, что есть главнокомандующий (Залужный. — Ред.), а какая-то группировка непосредственно подчиняется больше Верховному главнокомандующему (Зеленскому. — Ред.). Всё управление должно идти через главнокомандующего. У нас иногда это ломается. А больше всего на войне не нужно, чтобы у Верховного главнокомандующего были какие-то любимчики: любимые или нелюбимые офицеры», — отметил Костенко в комментарии изданию NV.ua.Так он прокомментировал вероятную отставку командующего объединённых сил ВСУ Сергея Наева.Костенко подчеркнул, что Зеленский не профессиональный военный, поэтому «битвами в целом» должен заниматься Залужный.На уточняющий вопрос журналиста Костенко указал, что две армии — это армия Залужного и армия командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, которого СМИ называли любимчиком Зеленского. Наева некоторые из украинских популярных телеграм-каналов называют приближённым к Залужному.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 2 обстрела из артиллерии 155 мм, на Горловском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на Докучаевском — 1 обстрел из РСЗО, на Старобешевском — 1 обстрел из РСЗО, выпущена 21 единица различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Куйбышевский, Кировский районы), Докучаевск, Кумачово.«Поступили сведения о гибели гражданского лица, женщины, в Кумачово», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Докучаевске, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ нанесли 59 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 59 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 18; Обрывка — 8; Кардашинка — 8; Казачьи Лагеря — 11; Алёшки — 7; Старая Збурьевка — 7", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Крынки, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 20 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 4 артиллерийских снаряда. <...> В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – установлен 31 прилёт", - указывалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений не было.Также в Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке двух украинских дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было. По окраине села Дроновка было выпущено два миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений не было."В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Муром – зафиксировано 9 прилётов. В селе Середа противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив