https://ukraina.ru/20231120/1051161062.html
"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос
"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос - 20.11.2023 Украина.ру
"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос
Почти половина поляков выступает против обязательной военной службы, сообщило 20 ноября польское агентство печати PAP
2023-11-20T11:50
2023-11-20T11:50
2023-11-20T11:51
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Издание проанализировали результаты опроса исследовательского института Pollster.Среди противников обязательной военной службы преобладают мужчины.По мнению цитируемого газетой профессора политологии Казимежа Кика, это сдержанный образ меняющегося инстинкта самосохранения поляков. "Армия ассоциируется с войной, а поляки европеизируются. Исчезает бацилла воинственности", - говорит Кик.Издание пишет, что результаты опроса свидетельствуют также об изменении приоритетов. "Главное уже не готовиться к войне, а заботиться о своем комфорте", пишет PAP.В августе портал Brussel Signal сообщил, что набор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился.Несмотря на правительственные кампании, в вооруженных силах стран ЕС наблюдается спад в наборе новобранцев. Больше всего проблем возникает в таких странах ЕС, как Ирландия и Германия, хотя и остальные государства испытывают трудности.
https://ukraina.ru/20230802/1048426956.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, зарубежье, вооружение, армия, служба
Новости, Польша, Зарубежье, вооружение, армия, служба
"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос
11:50 20.11.2023 (обновлено: 11:51 20.11.2023)
Почти половина поляков выступает против обязательной военной службы, сообщило 20 ноября польское агентство печати PAP
Издание проанализировали результаты опроса исследовательского института Pollster.
"На вопрос, следует ли вводить в польской армии обязательную военную службу, 44% респондентов ответили, что нет. В свою очередь, 27% опрошенных считают, что да, и 13% указали, что это должно касаться как женщин, так и мужчин. Ещё 16% затруднились ответить", - говорится
в материале.
Среди противников обязательной военной службы преобладают мужчины.
По мнению цитируемого газетой профессора политологии Казимежа Кика, это сдержанный образ меняющегося инстинкта самосохранения поляков. "Армия ассоциируется с войной, а поляки европеизируются. Исчезает бацилла воинственности", - говорит Кик.
Издание пишет, что результаты опроса свидетельствуют также об изменении приоритетов. "Главное уже не готовиться к войне, а заботиться о своем комфорте", пишет PAP.
В августе портал Brussel Signal сообщил, что набор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился.
Несмотря на правительственные кампании, в вооруженных силах стран ЕС наблюдается спад в наборе новобранцев. Больше всего проблем возникает в таких странах ЕС, как Ирландия и Германия, хотя и остальные государства испытывают трудности.