"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос - 20.11.2023 Украина.ру
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"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос
"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос - 20.11.2023 Украина.ру
"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос
Почти половина поляков выступает против обязательной военной службы, сообщило 20 ноября польское агентство печати PAP
2023-11-20T11:50
2023-11-20T11:51
новости
польша
зарубежье
вооружение
армия
служба
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Издание проанализировали результаты опроса исследовательского института Pollster.Среди противников обязательной военной службы преобладают мужчины.По мнению цитируемого газетой профессора политологии Казимежа Кика, это сдержанный образ меняющегося инстинкта самосохранения поляков. "Армия ассоциируется с войной, а поляки европеизируются. Исчезает бацилла воинственности", - говорит Кик.Издание пишет, что результаты опроса свидетельствуют также об изменении приоритетов. "Главное уже не готовиться к войне, а заботиться о своем комфорте", пишет PAP.В августе портал Brussel Signal сообщил, что набор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился.Несмотря на правительственные кампании, в вооруженных силах стран ЕС наблюдается спад в наборе новобранцев. Больше всего проблем возникает в таких странах ЕС, как Ирландия и Германия, хотя и остальные государства испытывают трудности.
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новости, польша, зарубежье, вооружение, армия, служба
Новости, Польша, Зарубежье, вооружение, армия, служба

"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос

11:50 20.11.2023 (обновлено: 11:51 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Почти половина поляков выступает против обязательной военной службы, сообщило 20 ноября польское агентство печати PAP
Издание проанализировали результаты опроса исследовательского института Pollster.
"На вопрос, следует ли вводить в польской армии обязательную военную службу, 44% респондентов ответили, что нет. В свою очередь, 27% опрошенных считают, что да, и 13% указали, что это должно касаться как женщин, так и мужчин. Ещё 16% затруднились ответить", - говорится в материале.
Среди противников обязательной военной службы преобладают мужчины.
По мнению цитируемого газетой профессора политологии Казимежа Кика, это сдержанный образ меняющегося инстинкта самосохранения поляков. "Армия ассоциируется с войной, а поляки европеизируются. Исчезает бацилла воинственности", - говорит Кик.
Издание пишет, что результаты опроса свидетельствуют также об изменении приоритетов. "Главное уже не готовиться к войне, а заботиться о своем комфорте", пишет PAP.
В августе портал Brussel Signal сообщил, что набор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился.
Несмотря на правительственные кампании, в вооруженных силах стран ЕС наблюдается спад в наборе новобранцев. Больше всего проблем возникает в таких странах ЕС, как Ирландия и Германия, хотя и остальные государства испытывают трудности.
2 августа, 14:22
Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИНабор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился, сообщил портал Brussel Signal
 
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