https://ukraina.ru/20231120/1051161062.html

"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос

"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос - 20.11.2023 Украина.ру

"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос

Почти половина поляков выступает против обязательной военной службы, сообщило 20 ноября польское агентство печати PAP

2023-11-20T11:50

2023-11-20T11:50

2023-11-20T11:51

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Издание проанализировали результаты опроса исследовательского института Pollster.Среди противников обязательной военной службы преобладают мужчины.По мнению цитируемого газетой профессора политологии Казимежа Кика, это сдержанный образ меняющегося инстинкта самосохранения поляков. "Армия ассоциируется с войной, а поляки европеизируются. Исчезает бацилла воинственности", - говорит Кик.Издание пишет, что результаты опроса свидетельствуют также об изменении приоритетов. "Главное уже не готовиться к войне, а заботиться о своем комфорте", пишет PAP.В августе портал Brussel Signal сообщил, что набор в вооружённые силы стран Евросоюза резко сократился.Несмотря на правительственные кампании, в вооруженных силах стран ЕС наблюдается спад в наборе новобранцев. Больше всего проблем возникает в таких странах ЕС, как Ирландия и Германия, хотя и остальные государства испытывают трудности.

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новости, польша, зарубежье, вооружение, армия, служба