https://ukraina.ru/20231120/1051160096.html

Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили

Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили - 20.11.2023 Украина.ру

Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили

Кроме транспортных средств, Киев просит еще мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и резиновые лодки

2023-11-20T11:50

2023-11-20T11:50

2023-11-20T11:50

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Литва оказывает Украине гуманитарную помощь конфискованными автомобилями. Об сообщили журналисты литовского телеканала LRT.По информации телеканала, кроме Литвы, конфискованные у пьяных водителей и контрабандные автомобили Украине передает и Латвия.Стоимость транспортных средств, которые Украине с февраля 2022 года сдала только налоговая инспекция Литвы, превышает полмиллиона евро.На пограничном посту Мядининкай на литовско-белорусской границе ежедневно проверяется множество транспортных средств, прибывающих из третьих стран, многие из них задерживаются. По словам представителя таможенного департамента Литвы Довиле Каулайдене, после рассмотрения дела и оформления документов, подтверждающих конфискацию автомобиля, таможенная служба приобретает право распоряжаться им."Мы можем продать его или, в данном случае, передать Украине", - говорит Краулайдене.По данным Таможенного департамента, до ноября текущего года было задержано 449 транспортных средств, из них 272 конфискованы по решению суда.Транспортное средство может быть конфисковано не только за контрабанду."Это может быть связано с серьезными нарушениями правил дорожного движения, которые совершаются под воздействием алкоголя или других веществ, а также с повторными нарушениями", - рассказал телеканалу представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.За год Украине было передано около 240 автомобилей. Сначала в Литве их ремонтируют, а потом представители украинской стороны выбирают нужные. Кроме легковых автомобилей, Украина получила на свои нужды и строительную технику, грузовые автомобили, несколько автобусов, заявил в интервью LRT представитель государственной налоговой инспекции Дайнюс Ясюлис.Кроме транспортных средств, Киев просит еще мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и резиновые лодки, добавил Ясюлис.В 2023 году в Латвии принят закон, позволяющий конфисковать автомобили у водителей, находящихся в умеренном или сильном алкогольном опьянении. Правительство решило не продавать автомобили на аукционах, а передать их Украине.По словам министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса, его страна еженедельно жертвует от 10 до 20 автомобилей организации Twitterconvoys."Мы подумали, зачем нам продавать конфискованные машины на аукционах, когда лучше, если они будут пригодны для передачи в армию, где из будут использовать на передовой?", - рассказал министр.Конфискованные в Литве автомобили переданы Киевской, Донецкой, Хмельницкой, Житомирской и Херсонской областям. По данным налоговой инспекции, больше всего нужны вездеходы, грузовые автомобили, автобусы и тракторы, отметил телеканал LRT.

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новости, литва, латвия, украина, гуманитарная помощь, автомобили