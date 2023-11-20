Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили - 20.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231120/1051160096.html
Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили
Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили - 20.11.2023 Украина.ру
Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили
Кроме транспортных средств, Киев просит еще мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и резиновые лодки
2023-11-20T11:50
2023-11-20T11:50
новости
литва
латвия
украина
гуманитарная помощь
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/67/1027796795_1219:0:3111:1064_1920x0_80_0_0_2bd08dd0afd4683d510fa953c133a6f8.jpg.webp
Литва оказывает Украине гуманитарную помощь конфискованными автомобилями. Об сообщили журналисты литовского телеканала LRT.По информации телеканала, кроме Литвы, конфискованные у пьяных водителей и контрабандные автомобили Украине передает и Латвия.Стоимость транспортных средств, которые Украине с февраля 2022 года сдала только налоговая инспекция Литвы, превышает полмиллиона евро.На пограничном посту Мядининкай на литовско-белорусской границе ежедневно проверяется множество транспортных средств, прибывающих из третьих стран, многие из них задерживаются. По словам представителя таможенного департамента Литвы Довиле Каулайдене, после рассмотрения дела и оформления документов, подтверждающих конфискацию автомобиля, таможенная служба приобретает право распоряжаться им."Мы можем продать его или, в данном случае, передать Украине", - говорит Краулайдене.По данным Таможенного департамента, до ноября текущего года было задержано 449 транспортных средств, из них 272 конфискованы по решению суда.Транспортное средство может быть конфисковано не только за контрабанду."Это может быть связано с серьезными нарушениями правил дорожного движения, которые совершаются под воздействием алкоголя или других веществ, а также с повторными нарушениями", - рассказал телеканалу представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.За год Украине было передано около 240 автомобилей. Сначала в Литве их ремонтируют, а потом представители украинской стороны выбирают нужные. Кроме легковых автомобилей, Украина получила на свои нужды и строительную технику, грузовые автомобили, несколько автобусов, заявил в интервью LRT представитель государственной налоговой инспекции Дайнюс Ясюлис.Кроме транспортных средств, Киев просит еще мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и резиновые лодки, добавил Ясюлис.В 2023 году в Латвии принят закон, позволяющий конфисковать автомобили у водителей, находящихся в умеренном или сильном алкогольном опьянении. Правительство решило не продавать автомобили на аукционах, а передать их Украине.По словам министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса, его страна еженедельно жертвует от 10 до 20 автомобилей организации Twitterconvoys."Мы подумали, зачем нам продавать конфискованные машины на аукционах, когда лучше, если они будут пригодны для передачи в армию, где из будут использовать на передовой?", - рассказал министр.Конфискованные в Литве автомобили переданы Киевской, Донецкой, Хмельницкой, Житомирской и Херсонской областям. По данным налоговой инспекции, больше всего нужны вездеходы, грузовые автомобили, автобусы и тракторы, отметил телеканал LRT.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/67/1027796795_1455:0:2874:1064_1920x0_80_0_0_049e49242a954031d92ecb3a36b6b491.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, литва, латвия, украина, гуманитарная помощь, автомобили
Новости, Литва, Латвия, Украина, гуманитарная помощь, автомобили

Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили

11:50 20.11.2023
 
© Украина.ру/Стрингер киев транспорт автомобиль
 киев транспорт автомобиль
© Украина.ру/Стрингер
Читать в
Кроме транспортных средств, Киев просит еще мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и резиновые лодки
Литва оказывает Украине гуманитарную помощь конфискованными автомобилями. Об сообщили журналисты литовского телеканала LRT.
По информации телеканала, кроме Литвы, конфискованные у пьяных водителей и контрабандные автомобили Украине передает и Латвия.
Стоимость транспортных средств, которые Украине с февраля 2022 года сдала только налоговая инспекция Литвы, превышает полмиллиона евро.
На пограничном посту Мядининкай на литовско-белорусской границе ежедневно проверяется множество транспортных средств, прибывающих из третьих стран, многие из них задерживаются. По словам представителя таможенного департамента Литвы Довиле Каулайдене, после рассмотрения дела и оформления документов, подтверждающих конфискацию автомобиля, таможенная служба приобретает право распоряжаться им.
"Мы можем продать его или, в данном случае, передать Украине", - говорит Краулайдене.
По данным Таможенного департамента, до ноября текущего года было задержано 449 транспортных средств, из них 272 конфискованы по решению суда.
Транспортное средство может быть конфисковано не только за контрабанду.
"Это может быть связано с серьезными нарушениями правил дорожного движения, которые совершаются под воздействием алкоголя или других веществ, а также с повторными нарушениями", - рассказал телеканалу представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
За год Украине было передано около 240 автомобилей. Сначала в Литве их ремонтируют, а потом представители украинской стороны выбирают нужные. Кроме легковых автомобилей, Украина получила на свои нужды и строительную технику, грузовые автомобили, несколько автобусов, заявил в интервью LRT представитель государственной налоговой инспекции Дайнюс Ясюлис.
Кроме транспортных средств, Киев просит еще мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и резиновые лодки, добавил Ясюлис.
В 2023 году в Латвии принят закон, позволяющий конфисковать автомобили у водителей, находящихся в умеренном или сильном алкогольном опьянении. Правительство решило не продавать автомобили на аукционах, а передать их Украине.
По словам министра финансов Латвии Арвилса Ашераденса, его страна еженедельно жертвует от 10 до 20 автомобилей организации Twitterconvoys.
"Мы подумали, зачем нам продавать конфискованные машины на аукционах, когда лучше, если они будут пригодны для передачи в армию, где из будут использовать на передовой?", - рассказал министр.
Конфискованные в Литве автомобили переданы Киевской, Донецкой, Хмельницкой, Житомирской и Херсонской областям. По данным налоговой инспекции, больше всего нужны вездеходы, грузовые автомобили, автобусы и тракторы, отметил телеканал LRT.
 
НовостиЛитваЛатвияУкраинагуманитарная помощьавтомобили
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Финляндия готова закрыть все КПП на границе в Россией
12:33Украинские общественники обвинили ЕС в согласовании условий евроинтеграции с Путиным
12:30Рейдеры сломали челюсть священнику при захвате монастыря в Черкассах
12:11Украинцы не хотят погибать ради захвата Крыма и Донбасса - капитан ВСУ
11:56Джо Байден. Биография
11:52Путин заявил о "беспрецедентно высоком" уровне российско-китайских отношений
11:50"Заботятся о своём комфорте". Поляки не хотят служить в армии - опрос
11:50Это такая гуманитарка: Литва и Латвия передают Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили
11:48Бастующие на границе польские перевозчики не пускают на Украину топливо и гуманитарку
11:47"Это же страшная цифра!": экс-премьер подсчитал население Украины
10:53Глава Пентагона прибыл в Киев
10:52Оперной певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента
10:34"Пробегал до 50 км для слежки": украинского легкоатлета приговорили к 15 годам тюрьмы
10:32В ДНР 20 тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов ВСУ и непогоды
10:09СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном
10:07Украинская певица Джамала объявлена МВД России в розыск
09:54Азаров усомнился, что Трамп прекратит украинский конфликт
09:53Смена командования Медсил, беспилотник в Электростали. Главное на Украине на утро 20 ноября
09:48Нацизм и русофобия - идеологическое безумие – Константинов
09:17Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ
Лента новостейМолния