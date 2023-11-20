https://ukraina.ru/20231120/1051158771.html

Бастующие на границе польские перевозчики не пускают на Украину топливо и гуманитарку

Бастующие на границе польские перевозчики не пускают на Украину топливо и гуманитарку - 20.11.2023 Украина.ру

Бастующие на границе польские перевозчики не пускают на Украину топливо и гуманитарку

На границе Польши и Украины застряли более 1700 грузовиков. О ситуации на границе рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач

2023-11-20T11:48

2023-11-20T11:48

2023-11-20T11:48

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Несмотря на данные ранее обещания, протестующие польские перевозчики блокируют прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом, заявил Деркач.Он добавил, что в Кракивец-Корчова на КПП стоят в очереди 1200 грузовиков, в Рава-Русско-Гребенне – 500. Некоторые из них с гуманитарным грузом и топливом. Вопрос ихх пропуска будет решаться совместно с польскими коллегами."Ожидаем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", – добавил замминистра.На днях Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи. Вчера украинским водителям доставили первую партию помощи – продукты, воду, лекарства.Протест на польско-украинской границе начался 6 ноября. Польские водители требуют отмены привилегий для украинских грузовых компаний и возвращения для них общих условий – обязательного получения коммерческого разрешения на перевозку груза. Из-за того, что на данный момент этого нет, польские перевозчики находятся в невыгодных для себя условиях.

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новости, новости украины, польша, граница, государственная граница, перевозчики