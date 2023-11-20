Бастующие на границе польские перевозчики не пускают на Украину топливо и гуманитарку
© © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)/serhiy.derkachНа границе Польши и Украины застряли более 1700 грузовиков
© © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)/serhiy.derkach
На границе Польши и Украины застряли более 1700 грузовиков. О ситуации на границе рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач
Несмотря на данные ранее обещания, протестующие польские перевозчики блокируют прохождение гуманитарной помощи и цистерн с топливом, заявил Деркач.
"Заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях", – рассказал Деркач.
Он добавил, что в Кракивец-Корчова на КПП стоят в очереди 1200 грузовиков, в Рава-Русско-Гребенне – 500. Некоторые из них с гуманитарным грузом и топливом. Вопрос ихх пропуска будет решаться совместно с польскими коллегами.
"Ожидаем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", – добавил замминистра.
На днях Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи. Вчера украинским водителям доставили первую партию помощи – продукты, воду, лекарства.
Протест на польско-украинской границе начался 6 ноября. Польские водители требуют отмены привилегий для украинских грузовых компаний и возвращения для них общих условий – обязательного получения коммерческого разрешения на перевозку груза. Из-за того, что на данный момент этого нет, польские перевозчики находятся в невыгодных для себя условиях.
16 ноября, 11:53"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиковУкраинские дальнобойщики начали угрожать своим польским коллегам, которые вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе Польши и Украины. Аналогичную блокаду готовы начать и словацкие перевозчики