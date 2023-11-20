https://ukraina.ru/20231120/1051158152.html

Глава Пентагона прибыл в Киев

Глава Пентагона прибыл в Киев - 20.11.2023 Украина.ру

Глава Пентагона прибыл в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября в соцсети X сообщил, что приехал в Киев

2023-11-20T10:53

2023-11-20T10:53

2023-11-20T10:53

ллойд остин

сша

зарубежье

пентагон

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103279/36/1032793604_0:277:5479:3359_1920x0_80_0_0_35a5c3e17b676083e97dad0477fda11a.jpg

"Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу... как сейчас, так и в будущем", - написал Остин.На сайте Пентагона подтвердили, что Остин проведет переговоры на высоком уровне с руководством Украины.Там указали, что позже на этой неделе Остин также проведет 17-ое заседание Контактной группы по обороне Украины.

https://ukraina.ru/20231118/1051139196.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ллойд остин, сша, зарубежье, пентагон, украина, новости