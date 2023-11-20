Глава Пентагона прибыл в Киев - 20.11.2023 Украина.ру
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Глава Пентагона прибыл в Киев
Глава Пентагона прибыл в Киев - 20.11.2023 Украина.ру
Глава Пентагона прибыл в Киев
Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября в соцсети X сообщил, что приехал в Киев
2023-11-20T10:53
2023-11-20T10:53
ллойд остин
сша
зарубежье
пентагон
украина
новости
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"Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу... как сейчас, так и в будущем", - написал Остин.На сайте Пентагона подтвердили, что Остин проведет переговоры на высоком уровне с руководством Украины.Там указали, что позже на этой неделе Остин также проведет 17-ое заседание Контактной группы по обороне Украины.
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ллойд остин, сша, зарубежье, пентагон, украина, новости
Ллойд Остин, США, Зарубежье, Пентагон, Украина, Новости

Глава Пентагона прибыл в Киев

10:53 20.11.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября в соцсети X сообщил, что приехал в Киев
"Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу... как сейчас, так и в будущем", - написал Остин.
На сайте Пентагона подтвердили, что Остин проведет переговоры на высоком уровне с руководством Украины.
"Обсуждения будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной, включая обеспечение вооруженных сил Украины боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз", - говорится в материале.
Там указали, что позже на этой неделе Остин также проведет 17-ое заседание Контактной группы по обороне Украины.
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18 ноября, 09:56
В США назвали город, которого Украина лишится благодаря "отличной работе"Действия киевского режима в Чёрном море приведут к гарантированной потере Одессы. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил на своей странице в социальной сети X (бывшей Twitter), комментируя слова Владимира Зеленского об успешном применении ВСУ морских дронов
 
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