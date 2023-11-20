https://ukraina.ru/20231120/1051157310.html
СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном
СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном - 20.11.2023 Украина.ру
СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном
Россия укрепит позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины
2023-11-20T10:09
2023-11-20T10:09
2023-11-20T10:09
новости
сша
украина
поражение
россия
территории
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Противостояние между Москвой и Киевом закончится освобождением Россией новых территорий. Такое мнение высказал политический обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бурен в статье, посвященной украинскому конфликту."Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", - полагает американский журналист.По словам Ван Бурена, Вашингтон обещал Украине поддерживать ее "до победного конца", как в свое время делал это и с другими государствами. Киев ждет такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые США прокси-правительства, считает он.Как сообщало издание Украина.ру, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.
https://ukraina.ru/20231119/1051150663.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, поражение, россия, территории
Новости, США, Украина, поражение, Россия, территории
СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном
Россия укрепит позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины
Противостояние между Москвой и Киевом закончится освобождением Россией новых территорий. Такое мнение высказал политический обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бурен в статье, посвященной украинскому конфликту.
"Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", - полагает американский журналист.
По словам Ван Бурена, Вашингтон обещал Украине поддерживать ее "до победного конца", как в свое время делал это и с другими государствами. Киев ждет такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые США прокси-правительства, считает он.
Как сообщало издание Украина.ру, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.