СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном - 20.11.2023 Украина.ру
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СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном
СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном - 20.11.2023 Украина.ру
СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном
Россия укрепит позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины
2023-11-20T10:09
2023-11-20T10:09
новости
сша
украина
поражение
россия
территории
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Противостояние между Москвой и Киевом закончится освобождением Россией новых территорий. Такое мнение высказал политический обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бурен в статье, посвященной украинскому конфликту."Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", - полагает американский журналист.По словам Ван Бурена, Вашингтон обещал Украине поддерживать ее "до победного конца", как в свое время делал это и с другими государствами. Киев ждет такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые США прокси-правительства, считает он.Как сообщало издание Украина.ру, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, поражение, россия, территории
Новости, США, Украина, поражение, Россия, территории

СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном

10:09 20.11.2023
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкВ Симферополе начали продавать политические карты, на которых Крым является частью территории РФ
В Симферополе начали продавать политические карты, на которых Крым является частью территории РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
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Россия укрепит позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины
Противостояние между Москвой и Киевом закончится освобождением Россией новых территорий. Такое мнение высказал политический обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бурен в статье, посвященной украинскому конфликту.
"Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", - полагает американский журналист.
По словам Ван Бурена, Вашингтон обещал Украине поддерживать ее "до победного конца", как в свое время делал это и с другими государствами. Киев ждет такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые США прокси-правительства, считает он.
Как сообщало издание Украина.ру, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.
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Вчера, 19:34
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