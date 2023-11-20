https://ukraina.ru/20231120/1051157310.html

СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном

СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном - 20.11.2023 Украина.ру

СМИ: Киев ждет поражение, также как и другие прокси-правительства поддерживаемые Вашингтоном

Россия укрепит позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины

2023-11-20T10:09

2023-11-20T10:09

2023-11-20T10:09

новости

сша

украина

поражение

россия

территории

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Противостояние между Москвой и Киевом закончится освобождением Россией новых территорий. Такое мнение высказал политический обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бурен в статье, посвященной украинскому конфликту."Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", - полагает американский журналист.По словам Ван Бурена, Вашингтон обещал Украине поддерживать ее "до победного конца", как в свое время делал это и с другими государствами. Киев ждет такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые США прокси-правительства, считает он.Как сообщало издание Украина.ру, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что затягивание конфликта на Украине не только приведет к еще большему количеству жертв среди ВСУ, но и может угрожать сдвигом линии фронта в сторону Запада.

https://ukraina.ru/20231119/1051150663.html

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новости, сша, украина, поражение, россия, территории