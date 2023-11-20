Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ
09:17 20.11.2023 (обновлено: 09:37 20.11.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
От украинского беспилотника в подмосковной Электростали никто не пострадал. Об этом сообщила 20 ноября в своем телеграм-канале глава подмосковного городского округа Инна Волкова
"Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет", - отметила Волкова.
По ее словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.
В ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Электростали отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. В министерстве обороны уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена 19 ноября в 23.20.