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Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ

Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру

Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ

От украинского беспилотника в подмосковной Электростали никто не пострадал. Об этом сообщила 20 ноября в своем телеграм-канале глава подмосковного городского округа Инна Волкова

2023-11-20T09:17

2023-11-20T09:17

2023-11-20T09:37

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"Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет", - отметила Волкова.По ее словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.В ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Электростали отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. В министерстве обороны уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена 19 ноября в 23.20.

https://ukraina.ru/20231120/1051152334.html

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электросталь, беспилотник, новости, всу, пво, глава