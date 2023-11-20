Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру
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Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ
Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ - 20.11.2023 Украина.ру
Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ
От украинского беспилотника в подмосковной Электростали никто не пострадал. Об этом сообщила 20 ноября в своем телеграм-канале глава подмосковного городского округа Инна Волкова
2023-11-20T09:17
2023-11-20T09:37
электросталь
беспилотник
новости
всу
пво
глава
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"Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет", - отметила Волкова.По ее словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.В ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Электростали отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. В министерстве обороны уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена 19 ноября в 23.20.
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электросталь, беспилотник, новости, всу, пво, глава
Электросталь, беспилотник, Новости, ВСУ, ПВО, глава

Власти Электростали рассказали о последствиях отражения атаки ВСУ

09:17 20.11.2023 (обновлено: 09:37 20.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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От украинского беспилотника в подмосковной Электростали никто не пострадал. Об этом сообщила 20 ноября в своем телеграм-канале глава подмосковного городского округа Инна Волкова
"Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет", - отметила Волкова.
По ее словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.
В ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Электростали отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. В министерстве обороны уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области была пресечена 19 ноября в 23.20.
Открытие Международного вещательного центра ЧМ-2018 по футболу - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
07:10
В Электростали сбили летевший на Москву беспилотник — СобянинСредства противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Электростали атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
 
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