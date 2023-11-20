Москва ответит на антироссийские действия Финляндии — МИД РФ - 20.11.2023 Украина.ру
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Москва ответит на антироссийские действия Финляндии — МИД РФ
Москва ответит на антироссийские действия Финляндии — МИД РФ - 20.11.2023 Украина.ру
Москва ответит на антироссийские действия Финляндии — МИД РФ
Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, передает 20 ноября РИА Новости
2023-11-20T07:22
2023-11-20T07:22
финляндия
новости
зарубежье
ответ
мид рф
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Он отметил, что после начала российской спецоперации на Украине Финляндия "проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику", которая включает как поддержку Киева и поставки на Украину вооружений, так и усиление санкционного давления на Россию.Беляев подчеркнул, что после вступления Финляндии в НАТО были "свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен... урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов".Кроме того, российский дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года финские власти ввели запрет для россиян на въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финских предприятий и так далее), а с 10 июля эти меры были дополнительно ужесточены.Комментируя планы принятия в Финляндии механизма для изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, Беляев пояснил, что пока они только разрабатываются, и в Москве хотели бы верить в то, что "благоразумие возобладает, и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь".В октябре министр юстиции Финляндии Леена Мери сообщала, что правительство до конца срока своих полномочий - до 2027 года - хочет реформировать законодательство, чтобы облегчить изъятие недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей, в том числе у россиян. По словам представителя центристской партии Ханны Косонен, принудительное отчуждение собственности, которая уже находится во владении российских граждан, стоит облегчить, особенно в тех случаях, когда владелец не платит, например, налог на недвижимость, недвижимость не используется или находится во владении лица, находящегося под санкциями.В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что ведет к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости, писали ранее финские СМИ.Кроме того, финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу.
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финляндия, новости, зарубежье, ответ, мид рф
Финляндия, Новости, Зарубежье, ответ, МИД РФ

Москва ответит на антироссийские действия Финляндии — МИД РФ

07:22 20.11.2023
 
© РИА НовостиФинляндия
Финляндия
© РИА Новости
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Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, передает 20 ноября РИА Новости
Он отметил, что после начала российской спецоперации на Украине Финляндия "проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику", которая включает как поддержку Киева и поставки на Украину вооружений, так и усиление санкционного давления на Россию.
Беляев подчеркнул, что после вступления Финляндии в НАТО были "свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен... урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов".
Кроме того, российский дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года финские власти ввели запрет для россиян на въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финских предприятий и так далее), а с 10 июля эти меры были дополнительно ужесточены.
Комментируя планы принятия в Финляндии механизма для изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, Беляев пояснил, что пока они только разрабатываются, и в Москве хотели бы верить в то, что "благоразумие возобладает, и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь".
"В то же время при нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо – грабительскому отъему собственности россиян", - заключил Беляев.
В октябре министр юстиции Финляндии Леена Мери сообщала, что правительство до конца срока своих полномочий - до 2027 года - хочет реформировать законодательство, чтобы облегчить изъятие недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей, в том числе у россиян.
По словам представителя центристской партии Ханны Косонен, принудительное отчуждение собственности, которая уже находится во владении российских граждан, стоит облегчить, особенно в тех случаях, когда владелец не платит, например, налог на недвижимость, недвижимость не используется или находится во владении лица, находящегося под санкциями.
В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что ведет к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости, писали ранее финские СМИ.
Кроме того, финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу.
Российско-финская граница
Вчера, 18:32
Финляндия начала строить забор на границе с РоссиейВременные заграждения начали возводить на пограничном пункте Вартиус, сообщает Yle
 
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