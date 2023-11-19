https://ukraina.ru/20231119/1051147265.html
Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"
Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают" - 19.11.2023 Украина.ру
Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"
Общественность Финляндии мало информирована о происходящем на территории Донбасса, а журналисты ЕС находят оправдания военным преступлениям ВСУ. ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеокомментарий, в котором об этом рассказал находящийся в ДНР журналист из Финляндии Кости Хейсканен
2023-11-19T11:53
2023-11-19T11:53
2023-11-19T11:53
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финляндия
журналистика
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"Про Донбасс вообще ничего не знают, - сказал журналист из Финляндии. - Для них здесь живут какие-то сепаратисты, люди-нелюди".По словам Хейсканена, в его стране произошло расчеловечивание "сепаратистов". Убийству мирного населения находятся оправдания.Журналист из Финляндии отметил, что его коллеги, которые работают в Москве по 15-20 лет, говорят, что обстрелы мирного населения Донбасса оправданы тем, что "Украина отвоёвывает свои территории".Хейсканен считает, что оправдания обстрелам мирного населения нет, и если его страна декларирует приверженность миру, что должна проявлять принципиальность в этом вопросе. С этим, по его мнению, не вяжется предоставление киевскому режиму 20-го пакета финляндской военной помощи.
https://ukraina.ru/20231119/1051146776.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, днр, донбасс, военные преступления, всу, мирные жители, сми, пропаганда, финляндия, журналистика, гуманитарный кризис, информационная война, информационная блокада, дезинформация, сепаратисты
Новости, ДНР, Донбасс, Военные преступления, ВСУ, мирные жители, СМИ, пропаганда, Финляндия, журналистика, гуманитарный кризис, информационная война, информационная блокада, дезинформация, сепаратисты
Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"
Общественность Финляндии мало информирована о происходящем на территории Донбасса, а журналисты ЕС находят оправдания военным преступлениям ВСУ. ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеокомментарий, в котором об этом рассказал находящийся в ДНР журналист из Финляндии Кости Хейсканен