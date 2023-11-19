Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают" - 19.11.2023 Украина.ру
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Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"
Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают" - 19.11.2023 Украина.ру
Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"
Общественность Финляндии мало информирована о происходящем на территории Донбасса, а журналисты ЕС находят оправдания военным преступлениям ВСУ. ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеокомментарий, в котором об этом рассказал находящийся в ДНР журналист из Финляндии Кости Хейсканен
2023-11-19T11:53
2023-11-19T11:53
новости
днр
донбасс
военные преступления
всу
мирные жители
сми
пропаганда
финляндия
журналистика
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"Про Донбасс вообще ничего не знают, - сказал журналист из Финляндии. - Для них здесь живут какие-то сепаратисты, люди-нелюди".По словам Хейсканена, в его стране произошло расчеловечивание "сепаратистов". Убийству мирного населения находятся оправдания.Журналист из Финляндии отметил, что его коллеги, которые работают в Москве по 15-20 лет, говорят, что обстрелы мирного населения Донбасса оправданы тем, что "Украина отвоёвывает свои территории".Хейсканен считает, что оправдания обстрелам мирного населения нет, и если его страна декларирует приверженность миру, что должна проявлять принципиальность в этом вопросе. С этим, по его мнению, не вяжется предоставление киевскому режиму 20-го пакета финляндской военной помощи.
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новости, днр, донбасс, военные преступления, всу, мирные жители, сми, пропаганда, финляндия, журналистика, гуманитарный кризис, информационная война, информационная блокада, дезинформация, сепаратисты
Новости, ДНР, Донбасс, Военные преступления, ВСУ, мирные жители, СМИ, пропаганда, Финляндия, журналистика, гуманитарный кризис, информационная война, информационная блокада, дезинформация, сепаратисты

Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"

11:53 19.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Общественность Финляндии мало информирована о происходящем на территории Донбасса, а журналисты ЕС находят оправдания военным преступлениям ВСУ. ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеокомментарий, в котором об этом рассказал находящийся в ДНР журналист из Финляндии Кости Хейсканен
"Про Донбасс вообще ничего не знают, - сказал журналист из Финляндии. - Для них здесь живут какие-то сепаратисты, люди-нелюди".
По словам Хейсканена, в его стране произошло расчеловечивание "сепаратистов". Убийству мирного населения находятся оправдания.
Журналист из Финляндии отметил, что его коллеги, которые работают в Москве по 15-20 лет, говорят, что обстрелы мирного населения Донбасса оправданы тем, что "Украина отвоёвывает свои территории".
Хейсканен считает, что оправдания обстрелам мирного населения нет, и если его страна декларирует приверженность миру, что должна проявлять принципиальность в этом вопросе. С этим, по его мнению, не вяжется предоставление киевскому режиму 20-го пакета финляндской военной помощи.
10:42
Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНРВ Донецкую Народную Республику прибыли журналисты из Испании, , Нидерландов, Исландии, Перу, Финляндии, Турции и Индии, "чтобы своими глазами увидеть, что у нас происходит". Об этом 18 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин
 
НовостиДНРДонбассВоенные преступленияВСУмирные жителиСМИпропагандаФинляндияжурналистикагуманитарный кризисинформационная войнаинформационная блокададезинформациясепаратисты
 
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