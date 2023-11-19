https://ukraina.ru/20231119/1051147265.html

Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"

Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают" - 19.11.2023 Украина.ру

Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"

Общественность Финляндии мало информирована о происходящем на территории Донбасса, а журналисты ЕС находят оправдания военным преступлениям ВСУ. ТГ-канал "Донбасс решает" опубликовал видеокомментарий, в котором об этом рассказал находящийся в ДНР журналист из Финляндии Кости Хейсканен

2023-11-19T11:53

2023-11-19T11:53

2023-11-19T11:53

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"Про Донбасс вообще ничего не знают, - сказал журналист из Финляндии. - Для них здесь живут какие-то сепаратисты, люди-нелюди".По словам Хейсканена, в его стране произошло расчеловечивание "сепаратистов". Убийству мирного населения находятся оправдания.Журналист из Финляндии отметил, что его коллеги, которые работают в Москве по 15-20 лет, говорят, что обстрелы мирного населения Донбасса оправданы тем, что "Украина отвоёвывает свои территории".Хейсканен считает, что оправдания обстрелам мирного населения нет, и если его страна декларирует приверженность миру, что должна проявлять принципиальность в этом вопросе. С этим, по его мнению, не вяжется предоставление киевскому режиму 20-го пакета финляндской военной помощи.

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новости, днр, донбасс, военные преступления, всу, мирные жители, сми, пропаганда, финляндия, журналистика, гуманитарный кризис, информационная война, информационная блокада, дезинформация, сепаратисты