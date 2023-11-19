Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР
В Донецкую Народную Республику прибыли журналисты из Испании, , Нидерландов, Исландии, Перу, Финляндии, Турции и Индии, "чтобы своими глазами увидеть, что у нас происходит". Об этом 18 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин
Он рассказал о встрече с журналистами, отметив: "Вопросы звучали разные, в том числе и о том, что изменилось после того, как регион вернулся в Россию. Изменения разительные, да они и сами смогли в этом убедиться".
"Речь шла и о двойных стандартах, нашим гостям как раз хорошо известно, что в их странах достоверно не освещается происходящее в Донбассе. Тем ценнее их смелое желание донести правду о нашем регионе", - добавил глава ДНР.
"Речь шла и о двойных стандартах, нашим гостям как раз хорошо известно, что в их странах достоверно не освещается происходящее в Донбассе. Тем ценнее их смелое желание донести правду о нашем регионе", - добавил глава ДНР.
В тот же день, 18 ноября Пушилин сообщил в своём ТГ-канале о ранениях трёх мужчин в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе Донецка. Он отметил: "Во время оказания помощи раненому мужчине 1974 г.р. нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 г.р. и фельдшер (женщина) 1972 г.р."
В то день ВСУ девять раз обстреливали населённые пункты ДНР. Украинскими военными применялась ствольная артиллерия и ударный БПЛА. Из-за обстрелов были повреждены два жилых дома в Центрально-Городском районе Горловки.
В то день ВСУ девять раз обстреливали населённые пункты ДНР. Украинскими военными применялась ствольная артиллерия и ударный БПЛА. Из-за обстрелов были повреждены два жилых дома в Центрально-Городском районе Горловки.