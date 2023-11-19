Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР - 19.11.2023 Украина.ру
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Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР
Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР - 19.11.2023 Украина.ру
Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР
В Донецкую Народную Республику прибыли журналисты из Испании, , Нидерландов, Исландии, Перу, Финляндии, Турции и Индии, "чтобы своими глазами увидеть, что у нас происходит". Об этом 18 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин
2023-11-19T10:42
2023-11-19T10:42
новости
днр
новые регионы рф
денис пушилин
журналисты
журналистика
сво
всу
донецк
военные преступления
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Он рассказал о встрече с журналистами, отметив: "Вопросы звучали разные, в том числе и о том, что изменилось после того, как регион вернулся в Россию. Изменения разительные, да они и сами смогли в этом убедиться". "Речь шла и о двойных стандартах, нашим гостям как раз хорошо известно, что в их странах достоверно не освещается происходящее в Донбассе. Тем ценнее их смелое желание донести правду о нашем регионе", - добавил глава ДНР.В тот же день, 18 ноября Пушилин сообщил в своём ТГ-канале о ранениях трёх мужчин в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе Донецка. Он отметил: "Во время оказания помощи раненому мужчине 1974 г.р. нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 г.р. и фельдшер (женщина) 1972 г.р." В то день ВСУ девять раз обстреливали населённые пункты ДНР. Украинскими военными применялась ствольная артиллерия и ударный БПЛА. Из-за обстрелов были повреждены два жилых дома в Центрально-Городском районе Горловки.
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новости, днр, новые регионы рф, денис пушилин, журналисты, журналистика, сво, всу, донецк, военные преступления
Новости, ДНР, Новые регионы РФ, Денис Пушилин, журналисты, журналистика, СВО, ВСУ, Донецк, Военные преступления

Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР

10:42 19.11.2023
 
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В Донецкую Народную Республику прибыли журналисты из Испании, , Нидерландов, Исландии, Перу, Финляндии, Турции и Индии, "чтобы своими глазами увидеть, что у нас происходит". Об этом 18 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин
Он рассказал о встрече с журналистами, отметив: "Вопросы звучали разные, в том числе и о том, что изменилось после того, как регион вернулся в Россию. Изменения разительные, да они и сами смогли в этом убедиться".

"Речь шла и о двойных стандартах, нашим гостям как раз хорошо известно, что в их странах достоверно не освещается происходящее в Донбассе. Тем ценнее их смелое желание донести правду о нашем регионе", - добавил глава ДНР.
В тот же день, 18 ноября Пушилин сообщил в своём ТГ-канале о ранениях трёх мужчин в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе Донецка. Он отметил: "Во время оказания помощи раненому мужчине 1974 г.р. нанесен повторный сброс взрывоопасного предмета, в результате чего ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 г.р. и фельдшер (женщина) 1972 г.р."

В то день ВСУ девять раз обстреливали населённые пункты ДНР. Украинскими военными применялась ствольная артиллерия и ударный БПЛА. Из-за обстрелов были повреждены два жилых дома в Центрально-Городском районе Горловки.
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