https://ukraina.ru/20231119/1051115436.html

Западная Украина за минувшую неделю: Облсоветы против военных администраций и очереди из дальнобойщиков

Западная Украина за минувшую неделю: Облсоветы против военных администраций и очереди из дальнобойщиков - 19.11.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Облсоветы против военных администраций и очереди из дальнобойщиков

Депутаты Львовского и Волынского облсоветов выступили против права военных администраций утверждать областные бюджеты. Поскольку повод – помощь армии, то губернаторы оказались в сложном положении.

2023-11-19T09:53

2023-11-19T09:53

2023-11-19T09:53

западная украина

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Областные советы региона бунтуют против военных администрацийНа прошлой неделе сразу два областных совета – Львовский и Волынский – попытались вернуть себе полномочия по принятию областных бюджетов, фактически узурпированные областными военными администрациями (ОВА). Оба решения приняты под предлогом расширения помощи ВСУ, поэтому губернаторам будет проблематично их обжаловать.Львовский облсовет на сессионном заседании во вторник, 14 ноября, принял решение об ограничении непервоочередных расходов из областного бюджета. Заседание сопровождалось акцией протеста "Сначала дроны – потом стадионы" под стенами здания облсовета и областной администрации. Ранее здесь состоялось 10 еженедельных митингов с требованием увеличить финансирование армии из областного бюджета. Депутаты учли большинство предложений протестующих. Решение поддержали 60 депутатов из разных фракций.В начале заседания перед депутатами выступил один из организаторов митингов "Сначала дроны – потом стадионы", ветеран ВСУ Артур Киреев. "Вы ощущаете войну? Что лучше сейчас: строить стадион, лыжную трассу, бассейн, – или лучше передать нужные вещи ребятам на передовую? Вам нужно ощутить войну. Зайдите в военный госпиталь, в любую палату. Дороги подержатся еще год-два. Ребята там не выдерживают", – подчеркнул Артур Киреев.В общем, расходная часть любого местного бюджета на Украине составляется по принципу: сначала обеспечивают защищенные расходы. Это в основном заработные платы тех, кого принято называть "бюджетники", и содержание учреждений, в которых они работают. Далее расписывают остальное, остаток доходной части. "Остальное" состоит из слагаемых "бюджет развития" плюс "программы". Их направления – прерогатива, или политическая воля сочиняющих и утверждающих.Как отмечали депутаты областного совета, во время военного положения чиновники Львовской ОВА вручную распределили гигантскую цифру расходов на это самое "остальное" – почти 3,7 миллиарда гривен, из которых на ВСУ пошло лишь 144 млн. грн., или 4%. Большинство денег потратили на дороги и разнообразные инфраструктурные проекты, из которых наиболее резонансными стали стадионы и другие спортивные объекты. А Львовский областной совет влияния на эти расходы не имел, поскольку в декабре 2022 впервые в истории независимой Украины Львовская областная администрация самостоятельно, без участия депутатов облсовета, утвердила бюджет области.Однако сейчас ситуация изменилась. Согласно решению депутатов Львовского облсовета от 14 ноября, приоритетными направлениями осуществления расходов из областного бюджета в период действия военного положения на протяжении 2023-2024 годов определены "финансирование и поддержка ВСУ, ликвидация последствий вооруженной агрессии России, строительство сооружений гражданской защиты, защищенных расходов, повышение энергоэффективности". Также к приоритетам отнесли обеспечение социальными услугами переселенцев и реабилитацию военных.Что касается финансирования инфраструктурных объектов, то предусмотрено выделять средства исключительно на объекты, процент готовности которых составляет 50%, а в отдельных случаях "в целях недопущения разрушения объектов, реализации программ на условиях грантового и международного сотрудничества, реализации программ, которые финансируются из государственного бюджета Украины" осуществлять финансирование по отдельному распоряжению губернатора.Но самое главное даже не это. Отдельным пунктом депутаты поручили Львовской ОВА подать проект областного бюджета 2024 на рассмотрение сессии областного совета. Первый заместитель начальника Львовской ОВ Андрей Годик после этого намекнул на возможность обжалования решения Львовского облсовета в суде. Однако в окружении губернатора Максима Козицкого гарантировали, что Львовская ОВА не будет обжаловать решение депутатов о поддержке ВСУ. Однако серьезной борьбы за проект областного бюджета на 2024 год это не исключает.Пример львовских коллег оказался заразительным. Волынский областной совет во время сессионного заседания 16 ноября принял проект решения, согласно которому ограничил Волынскую областную военную администрацию в использовании бюджетных средств. В частности, 75% остатка средств областного бюджета, который останется на 1 января 2024 года, будет направлен на поддержку Вооруженных сил Украины."Бюджет-2023, тайно принятый ОВА, никто из депутатов не читал. И есть информация, что Волынская ОВА распоряжается им не слишком эффективно. Например, с какой стати она направляет 45 млн грн Киверцовской общине? Это той общине, где хотели строить стадион за 145 млн гривен. Также непонятно, почему Волынская ОВА забирает себе на зарплаты дополнительные 28 млн гривен. Есть и другие вопросы", – подчеркнул глава фракции ВО "Свобода" Анатолий Витив.Депутаты поддержали решение "О поддержке Вооруженных Сил Украины, военных формирований Национальной гвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и некоторые вопросы формирования и выполнения областного бюджета в 2023-2024 годах". "Это решение ограничивает областную государственную военную администрацию, которая сейчас руководит областным бюджетом в ручном режиме. Оно обязывает направлять значительную часть средств на поддержку армии", – говорится в сообщении пресс-службы Волынского облсовета.В решении также говорится, что Волынская ОВА должна подать проект областного бюджета 2024 года на рассмотрение областного совета. Как и во Львове, оно было принято под сопровождение митинга "Сначала дроны", на котором под стенами здания облсовета требовали направлять средства из областного бюджета в первую очередь на поддержку ВСУ. Комментариев со стороны губернатора Волыни Юрия Погуляйко по поводу решения депутатов пока нет.Обстановка перед КПП на границе с Польшей становится катастрофическойКак известно, польские автоперевозчики с 6 ноября частично заблокировали три пункта пропуска для проезда грузового транспорта на границе с Украиной: Корчова – Краковец и Гребенное – Рава-Русская (Львовская область), а также Дорохуск – Ягодин (Волынская область). Перевозчики планируют продолжать акцию до 3 января, однако уже сейчас ситуация на подъезде к КПП становится катастрофической, а на следующей неделе могут быть заблокированы переход Медика – Шегини (Львовская область) и пункты пропуска на границе со Словакией (Закарпатская область)."На выезд из Украины работает электронная очередь. Поэтому живой очереди там около 100 транспортных средств. Но в электронной очереди, мы помним, они не перед "Ягодином", а ждут где-то свое время, когда их известит система, что можно проезжать. Там до 4 тысяч транспортных средств", – сообщила 17 ноября инспектор информационной политики Волынской таможни Валентина Черныш.Из-за акции польских перевозчиков в Волынской области перед границей с Польшей собралась огромная очередь. Беспрепятственно двигаются только рейсовые автобусы и гуманитарные грузы. Их протестующие пропускают без проблем."В среднем в сутки сейчас на экспорт польская сторона принимает 30 транспортных средств. То есть, если у нас 100 стоит, то у них есть шанс за трое суток пройти польский пограничный контроль и двинуться к месту доставки", – пояснила Валентина Черныш.В пунктах пропуска в Краковце и Раве-Русской движение грузовиков тоже затруднено, сообщила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Александра Кучковская. "Грузовики следуют через государственную границу с периодичностью 1 или максимум 2 в час. Исключением может быть то, что пропускают грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, топливо и опасные грузы. Со стороны сопредельного государства на въезд уже образовались очереди, они постепенно растут. В пункте пропуска Рава-Русская на въезд на Украину 600 грузовиков. В Краковце въезд ожидают 520 грузовиков", – рассказала она журналистам. Ситуация на выезд с Украины в Польшу гораздо хуже.Как сообщил журналистам руководитель отдела международных перевозок компании "Заммлер Украина" Александр Кирилюк, сейчас через фактически заблокированные пункты пропуска проезжает менее 10% всех заявленных автомобилей.При этом представители польских перевозчиков 16 ноября заявили о намерении начать блокировку еще одного пункта пропуска – Медыка – Шегини, сообщило французское агентство AFP. Блокаду планируется начать с понедельника, 20 ноября. По словам одного из организаторов протеста Томаша Борковского, дальнобойщики ожидают нового этапа переговоров между правительствами Польши и Украины, и "не удовлетворены скоростью" переговоров.Временным решением проблемы, по мнению Александра Кирилюка, является направление автомобилей на пункты пропуска других государств – Словакии, Венгрии, Румынии. "Сложности здесь в том, что это дополнительные километры. Маршрут из Польши на Украину через Словакию в два раза дольше, чем по направлению из Польши на Украину. А это оплата дорог, зарплата водителя, амортизация машины, нужно заправляться в Европе европейским горючим", – отметил он.Однако всё это не главное. Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) 16 ноября провел предупредительную акцию на границе с Украиной. Дальнобойщики на час заблокировали пункт пропуска Вышне-Немецке – Ужгород со словацкой стороны. В акции принимали участие представители UNAS, словацкие перевозчики и представители польских перевозчиков, закрывших границу."Вчера словаки перекрыли границу на час с 14:00 до 15:00. Требования такие же, как и у поляков, говорят, что дают нам неделю на размышления до 25 ноября и будут блокировать снова", – рассказал 17 ноября ВВС Украина один из дальнобойщиков, который был на пункте пропуска Ужгород – Вышне-Немецке во время митинга. Однако он въехал в Украину без проблем.Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что количество грузовиков, проезжающих за сутки на словацкой границе, не изменилось, и акция протеста не повлияла на работу КПП с украинской стороны. Сейчас, чтобы попасть в Украину через словацкую границу, нужно выстоять в очереди 3-4 дня, тогда как "простой" на польских КПП займет около двух недель.На украинской таможне публично советуют перевозчикам воспользоваться более мощными КПП на границе с Венгрией, где можно пройти границу быстрее. Не исключено, что это может привести к блокаде ещё и этого участка западной границы Украины.

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https://ukraina.ru/20231109/1050877226.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, олег хавич, львов, волынь, польша, украина