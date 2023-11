https://ukraina.ru/20231118/1051143469.html

Возможность заморозки. Итоги 18 ноября на Украине

Возможность заморозки. Итоги 18 ноября на Украине - 18.11.2023 Украина.ру

Возможность заморозки. Итоги 18 ноября на Украине

Украинские СМИ сообщили о возможной заморозке конфликта на Украине президентом страны Владимиром Зеленским

2023-11-18T18:35

2023-11-18T18:35

2023-11-18T18:35

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/12/1051143340_0:0:1079:608_1920x0_80_0_0_c6e3b592a53ed3ca8399ac450e382807.jpg

О том, что Зеленский может попытаться заморозить боевые действия на Украине сообщил популярный в стране телеграм-канал "Легитимный"."Наш источник сообщает, что Зеленский будет замораживать конфликт. Без подписания мирного договора. Такой себе кулуарный слив потерянных территорий. Некий "сговор" с международными элитами (размен). Вот почему Зе и ГУР заговорили о "Майдане-3", так как понимают, что война уйдя на второй план, оголит внутренние проблемы и противоречия. Кризис, нищета, хаос, разруху и т.д. К тому же Офис президента не отказался от идеи постепенной зачистки всех неудобных, слива принципиальных военных офицеров и коррупционных схем внутри "окружения". Многое в такой момент начнёт всплывать и особо патриотичные личности, начнут Зе обвинять в сливе, так как он обещал битву до последнего, а сам кулуарно пошёл на слив", - отмечалось в публикации канала от 18 ноября.Днём ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит в отношении него третий Майдан. Об этом Зеленский рассказал агентству Bloomberg. Как заявил украинский президент, Киев якобы располагает разведданными о планах России по смещению Зеленского.По его словам, Москва намерена создать "хаос" в украинском обществе, что в итоге приведёт к "Майдану-3"."Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна", — отметил Зеленский.По его словам, информацией о таких планах обладает как разведка Украины, так украинские союзники.Почти за три недели до этого о том, что Россия якобы начала "информационную атаку "Майдан-3" на Украину сообщило украинское агентство Online.ua. Идеологом атаки назвали Владислава Суркова.В то же время, есть те, кто не верит в заморозку."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский не пойдёт на переговоры с Кремлём, не смотря на давление Запада и остановку финансовой и военной помощи от США. На Банковой готовы перейти к тотальной экономии бюджетных средств, чтобы продолжить военную кампанию в 2024 году", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".При этом на Западе всё громче говорят о стратегическом тупике, в который зашла ситуация на Украине. В понедельник, 13 ноября, в издании The Economist вышла статья под заголовком "Война на Украине может зайти в тупик"."Сейчас факты свидетельствуют о том, что контрнаступление Украины сейчас гораздо дальше заявленной минимальной цели, и что война, возможно, действительно вошла в период военного тупика. Следующий год будет трудным и опасным периодом для Украины", - указывалось в публикации издания.The Economist оценило результаты наступления ВСУ, которое началось в июне, как скромные."Сочетание уставших подразделений, ограниченного количества боеприпасов и влажной погоды замедлит наступательные действия зимой, хотя отдельные атаки небольших пехотных подразделений будут продолжаться", - отмечалось в публикации издания.По мнению The Economist зимой предположительно состоится новая интенсивная кампания дальних ударов с обеих сторон. Так, издание считает, что Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, нанесёт удар по украинской энергетической инфраструктуре. Украина накапливает беспилотники и будет наносить удары по Крыму с помощью американских ракет ATACMS.Кроме того, в публикации The Economist отмечается, что ВСУ могут расширить свои атаки, включив в них энергосистему РФ для того, чтобы создать "определённую форму сдерживания"."Эти удары могут помочь украинскому боевому духу, но их стратегическое влияние, скорее всего, будет скромным", - отмечалось в публикации.Решающий вопрос 2024 года, по мнению The Economist, состоит в том, "какая сторона сможет быстрее восстановить более качественные силы"."Частично это вопрос человеческих ресурсов. Российская армия собрала достаточное количество войск, чтобы удерживать линию фронта в течение лета. Если она захочет перейти в наступление, как это было зимой 2022-23 годов, ей, возможно, придется провести новую большую волну мобилизации. Она также имеет большой резерв призывников, хотя вовлечение их в войну связано со значительными политическими рисками", - сообщило издание.Что же до Украины, то она должна решить призывать ли в армию мужчин моложе 20 лет, многие из которых до сих пор избегали призыва.Кроме того, украинские военные нуждаются в оружии и боеприпасах, в то время, как Россия, по оценкам американского издания, нарастила оборонное производство в конце 2022 года, и в течение 2024 года она может произвести более 2 млн. снарядов, а также сотни новых и отремонтированных танков. Западные же правительства инвестировали меньше, поэтому Украина вряд ли будет иметь преимущество в артиллерийских боеприпасах, писало издание.Кроме того, американское СМИ пыталось убедить читателей в том, что Украина не получит ещё одного массового притока техники, как это произошло весной 2023 года. Вместо этого основное внимание будет сосредоточено на помощи Запада в ремонте техники.Ключевое решение Запада, отмечает The Economist будет касаться того, будут ли западные производить оружие или передадут конфиденциальную интеллектуальную собственность украинским заводам.По мнению The Economist, каждая сторона надеется перехватить инициативу. Украина хочет сохранить возможность весеннего наступления, однако "ей будет сложно собрать для этого сухопутные силы".Ещё одним из ключевых вызовов 2024 года является обучение украинских военных. Как отметило издание The Economist, летнее наступление украинских формирований выявило множество проблем.Одни из них нужно будет исправить. Так, украинским батальонам и бригадам потребуется гораздо больше штабных офицеров, способных планировать и командовать сложными операциями с участием многих подразделений на широком фронте, указалывалось в публикации The Economist."Если ни одна из сторон не сможет создать значимую наступательную угрозу в 2024 году, в войне, скорее всего, будут доминировать факторы, выходящие за рамки поля боя. Чёрное море может стать все более центральным: <...>Украина нанесет удары по российскому флоту и объектам", - указывалось в публикации.Позже на Украине косвенно подтвердили правоту некоторых предположений The Economist.Так, 16 ноября глава сотрудничающего с Главным управлением разведки Минобороны Украины фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут рассказал об украинских средствах для ударов вглубь России."Летом прошлого года к нам обратились представители Главного управления разведки с интересным предложением – приобрести для них тестовую партию БПЛА дальнего радиуса действия – до 600 км дальности и до 25 кг боевой части. В июле это звучало очень интригующе и амбициозно — доставать врага там, где он не ожидает. Вынуждать его распылять ресурсы и средства, держать "в тонусе" глубокие тылы и промышленность — отличная заявка на отечественное оружие мести. Так появилось первое соглашение на 10 БПЛА-камикадзе дальнего радиуса действия. 40 млн грн. (около 100 млн руб. - Ред.) израсходованных в период лета/осени прошлого года. Первые боевые приложения подтвердили перспективность выбранного направления. Конечно, не все БПЛА достигали цели — что-то перехватывало ПВО, что-то недолетало по другим объективным причинам. Но – направление было выбрано удачное <...>. Так возникло желание масштабировать проект. Именно об этом были встречи в ГУРе попавшие в прошлогодний репортаж Романа Кравца "Один день жизни с "Повернись": мы согласовали проект, количества, характеристики, и самое главное — секретность проекта. Мы готовы были найти способы как собрать средства но не помогать врагу информации. И мы были готовы не раскрывать детали столько, сколько бы этого требовала ситуация", - написал он в соцсетях.Для того, чтобы собрать 230 млн грн. (около 570 млн руб. - Ред.) на средства, которые нельзя было называть из соображений секретности, фонд и придумал проект Black Box –"Чёрная коробка"."Вложенные средства позволили не только получить "изделия" для уменьшения наступательного потенциала <...> [российских] войск, но и способствовали развитию и эволюции самих БПЛА — так со временем от самолёта на 600 км мы пришли к "Бобру" — более совершенной модели с большей до 800 км дальностью полёта и массой боевой части. С лучшей аэродинамикой и связью. Все первые 45 серийных "Бобров" приобрели именно вы. Ещё 15 изделий – это "дедушки "Бобра", если так можно сказать", - заявил Чмут своим подписчикам.По его словам, беспилотники были применены на практике. При этом те, кто жертвовал на них, сделал инвестицию в развитие украинского производства подобных БПЛА, подчеркнул Чмут.Ранее ряд экспертов предполагал, что фонд Чмута используется для теневых поставок западной техники на Украину под видом купленной украинцами у частных лиц. Тот же Чмут ранее бывал с визитом в США, где встречался в том числе и с высокопоставленными американскими политиками.

https://ukraina.ru/20231118/1051140837.html

https://ukraina.ru/20231118/1051139440.html

https://ukraina.ru/20231117/1051130263.html

https://ukraina.ru/20231117/1051114509.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив