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Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов

Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов - 18.11.2023 Украина.ру

Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов

Работа по национализации крымских активов украинских олигархов и других враждебных России граждан и государств будет продолжена. Об этом со ссылкой на председателя крымского парламента Владимира Константинова 18 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-18T09:28

2023-11-18T09:28

2023-11-18T09:29

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"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", - сказал Константинов.По его словам, продажа национализированных активов позволяет существенно пополнять доходную часть бюджета республики.Крымский парламент ранее национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все средства от продажи национализированного имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20231105/1050786578.html

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новости, россия, крым, национализация, олигархи, украина, владимир константинов, парламент крыма