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Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов
Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов - 18.11.2023 Украина.ру
Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов
Работа по национализации крымских активов украинских олигархов и других враждебных России граждан и государств будет продолжена. Об этом со ссылкой на председателя крымского парламента Владимира Константинова 18 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-18T09:28
2023-11-18T09:28
2023-11-18T09:29
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национализация
олигархи
украина
владимир константинов
парламент крыма
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"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", - сказал Константинов.По его словам, продажа национализированных активов позволяет существенно пополнять доходную часть бюджета республики.Крымский парламент ранее национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все средства от продажи национализированного имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20231105/1050786578.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, национализация, олигархи, украина, владимир константинов, парламент крыма
Новости, Россия, Крым, национализация, олигархи, Украина, Владимир Константинов, парламент Крыма
Крым продолжит национализацию активов украинских олигархов и враждебных государств - Константинов
09:28 18.11.2023 (обновлено: 09:29 18.11.2023)
Работа по национализации крымских активов украинских олигархов и других враждебных России граждан и государств будет продолжена. Об этом со ссылкой на председателя крымского парламента Владимира Константинова 18 ноября сообщает РИА Новости
"Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена, и будет продолжена. Мы не позволим врагам России наживаться в Крыму", - сказал Константинов.
По его словам, продажа национализированных активов позволяет существенно пополнять доходную часть бюджета республики.
Крымский парламент ранее национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что все средства от продажи национализированного имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.