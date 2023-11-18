Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно - 18.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231118/1051138203.html
Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно - 18.11.2023 Украина.ру
Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
Итоговая декларация лидеров, принятая главами делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержит в себе упоминания как Украины, так и палестино-израильского конфликта. Об этом 18 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-18T08:45
2023-11-18T08:46
новости
атэс
сша
россия
украина
сво
палестино-израильский конфликт
декларация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050449614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ef3765f72cf732091186f5a793ec1ac.jpg
По итогам завершившегося в Сан-Франциско 17 ноября саммита АТЭС был согласован документ, принятый всеми участниками форума на уровне глав делегаций, включая Россию, которую представлял вице-премьер Алексей Оверчук."Декларация лидеров АТЭС 2023 года "Золотые ворота", названная по одноимённому проливу в Сан-Франциско, нацелена на "создание устойчивого и стабильного будущего для всех", как указано в заголовке документа, и не содержит в себе никаких упоминаний конфликта на Украине, а также палестино-израильского конфликта.Оверчук ранее заявил, что итоговая декларация встречи в Сан-Франциско учитывает позицию Москвы и не содержит никаких "токсичных политических сюжетов".По информации источника РИА Новости в одной из делегаций, Соединённые Штаты были вынуждены отказаться от политических заявлений в итоговой декларации форума из-за "серьёзнейшего давления мусульманских членов" АТЭС.В этой ситуации США выпустили отдельное заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится о негативном влиянии на мировую экономику и ситуацию с продовольствием конфликта на Украине.Напомним, что в 2022 году лидеры АТЭС согласовали итоговый документ, в котором Украина упоминалась, но подчёркивалось, что единого мнения по этому вопросу нет. Большинство членов АТЭС осудили спецоперацию России, но присутствовали и другие взгляды.
https://ukraina.ru/20231118/1051121716.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/18/1050449614_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ca6e8f2f7374f00845cb98243688a202.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, атэс, сша, россия, украина, сво, палестино-израильский конфликт, декларация
Новости, АТЭС, США, Россия, Украина, СВО, Палестино-израильский конфликт, декларация

Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно

08:45 18.11.2023 (обновлено: 08:46 18.11.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Итоговая декларация лидеров, принятая главами делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержит в себе упоминания как Украины, так и палестино-израильского конфликта. Об этом 18 ноября сообщает РИА Новости
По итогам завершившегося в Сан-Франциско 17 ноября саммита АТЭС был согласован документ, принятый всеми участниками форума на уровне глав делегаций, включая Россию, которую представлял вице-премьер Алексей Оверчук.
"Декларация лидеров АТЭС 2023 года "Золотые ворота", названная по одноимённому проливу в Сан-Франциско, нацелена на "создание устойчивого и стабильного будущего для всех", как указано в заголовке документа, и не содержит в себе никаких упоминаний конфликта на Украине, а также палестино-израильского конфликта.
Оверчук ранее заявил, что итоговая декларация встречи в Сан-Франциско учитывает позицию Москвы и не содержит никаких "токсичных политических сюжетов".
По информации источника РИА Новости в одной из делегаций, Соединённые Штаты были вынуждены отказаться от политических заявлений в итоговой декларации форума из-за "серьёзнейшего давления мусульманских членов" АТЭС.
В этой ситуации США выпустили отдельное заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится о негативном влиянии на мировую экономику и ситуацию с продовольствием конфликта на Украине.
Напомним, что в 2022 году лидеры АТЭС согласовали итоговый документ, в котором Украина упоминалась, но подчёркивалось, что единого мнения по этому вопросу нет. Большинство членов АТЭС осудили спецоперацию России, но присутствовали и другие взгляды.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
08:12
Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в МайданеНа Украине экспертное сообщество занято обсуждением итогов встречи лидеров Китая и США, говорят о возможном новом Майдане и ломают голову над тем, каким образом можно продолжать боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность страны без американской помощи.
 
НовостиАТЭССШАРоссияУкраинаСВОПалестино-израильский конфликтдекларация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Соратники Зеленского сходят с дистанции, а Байден готов кинуть: украинская тема в президентской гонке США
08:45Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
08:12Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в Майдане
08:02Самолёт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы ещё 30 тонн гумпомощи
07:58Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУ
07:45Расчёт ПТРК российских десантников поразил группу пехоты ВСУ в районе Артёмовска - МО
07:41Алексей Арестович*. Биография
07:28Авдеевский фронт. Корпус ДНР отбил у ВСУ "Виноградники". В городе замечены бойцы РДК
07:25Первая группа детей из Газы прибыла на КПП "Рафах" для отправки в ОАЭ – Rafah Online
06:53В Чернигове прогремел взрыв, тревога ночью объявлялась по всей Украине
06:28Пленный грузинский снайпер рассказал о сокращении притока наёмников в ВСУ
06:10Военный эксперт раскрыл, как ВСУ лезут в ловушку под Купянском, где ВС РФ будут кошмарить их "Ланцетами"
06:05Российская артиллерия на Краснолиманском направлении подавила до 30 орудий ВСУ - МО
06:00Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки сломает дух ВСУ и откроет "окно возможностей" для России
05:50Эксперт объяснил, как США перекинули Германии попрошайку Зеленского и "горячую картофелину" Украины
05:48На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - МО
05:40Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"
05:20Военный эксперт рассказал, как русские "Мальвы" и "Ланцеты" будут проламывать оборону ВСУ под Купянском
05:10Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
05:02Ещё 46 граждан России и членов их семей выдвинулась из КПП "Рафах" в Каир – МЧС
Лента новостейМолния