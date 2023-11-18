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Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно - 18.11.2023 Украина.ру
Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
Итоговая декларация лидеров, принятая главами делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержит в себе упоминания как Украины, так и палестино-израильского конфликта. Об этом 18 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-18T08:45
2023-11-18T08:45
2023-11-18T08:46
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декларация
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По итогам завершившегося в Сан-Франциско 17 ноября саммита АТЭС был согласован документ, принятый всеми участниками форума на уровне глав делегаций, включая Россию, которую представлял вице-премьер Алексей Оверчук."Декларация лидеров АТЭС 2023 года "Золотые ворота", названная по одноимённому проливу в Сан-Франциско, нацелена на "создание устойчивого и стабильного будущего для всех", как указано в заголовке документа, и не содержит в себе никаких упоминаний конфликта на Украине, а также палестино-израильского конфликта.Оверчук ранее заявил, что итоговая декларация встречи в Сан-Франциско учитывает позицию Москвы и не содержит никаких "токсичных политических сюжетов".По информации источника РИА Новости в одной из делегаций, Соединённые Штаты были вынуждены отказаться от политических заявлений в итоговой декларации форума из-за "серьёзнейшего давления мусульманских членов" АТЭС.В этой ситуации США выпустили отдельное заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится о негативном влиянии на мировую экономику и ситуацию с продовольствием конфликта на Украине.Напомним, что в 2022 году лидеры АТЭС согласовали итоговый документ, в котором Украина упоминалась, но подчёркивалось, что единого мнения по этому вопросу нет. Большинство членов АТЭС осудили спецоперацию России, но присутствовали и другие взгляды.
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новости, атэс, сша, россия, украина, сво, палестино-израильский конфликт, декларация
Новости, АТЭС, США, Россия, Украина, СВО, Палестино-израильский конфликт, декларация
Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно
08:45 18.11.2023 (обновлено: 08:46 18.11.2023)
Итоговая декларация лидеров, принятая главами делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержит в себе упоминания как Украины, так и палестино-израильского конфликта. Об этом 18 ноября сообщает РИА Новости
По итогам завершившегося в Сан-Франциско 17 ноября саммита АТЭС был согласован документ, принятый всеми участниками форума на уровне глав делегаций, включая Россию, которую представлял вице-премьер Алексей Оверчук.
"Декларация лидеров АТЭС 2023 года "Золотые ворота", названная по одноимённому проливу в Сан-Франциско, нацелена на "создание устойчивого и стабильного будущего для всех", как указано в заголовке документа, и не содержит в себе никаких упоминаний конфликта на Украине, а также палестино-израильского конфликта.
Оверчук ранее заявил, что итоговая декларация встречи в Сан-Франциско учитывает позицию Москвы и не содержит никаких "токсичных политических сюжетов".
По информации источника РИА Новости в одной из делегаций, Соединённые Штаты были вынуждены отказаться от политических заявлений в итоговой декларации форума из-за "серьёзнейшего давления мусульманских членов" АТЭС.
В этой ситуации США выпустили отдельное заявление в качестве председателя саммита, в котором говорится о негативном влиянии на мировую экономику и ситуацию с продовольствием конфликта на Украине.
Напомним, что в 2022 году лидеры АТЭС согласовали итоговый документ, в котором Украина упоминалась, но подчёркивалось, что единого мнения по этому вопросу нет. Большинство членов АТЭС осудили спецоперацию России, но присутствовали и другие взгляды.