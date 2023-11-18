Итоговая декларация лидеров АТЭС не упоминает Украину и Израиль. США высказались дополнительно

Зеленский шантажирует Запад. Эксперты в Киеве о том, почему США могут быть заинтересованы в Майдане

На Украине экспертное сообщество занято обсуждением итогов встречи лидеров Китая и США, говорят о возможном новом Майдане и ломают голову над тем, каким образом можно продолжать боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность страны без американской помощи.