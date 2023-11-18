https://ukraina.ru/20231118/1051136769.html

На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - МО

На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - МО - 18.11.2023 Украина.ру

На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - МО

Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и армейской авиации нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-18T05:48

2023-11-18T05:48

2023-11-18T05:49

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"На Краснолиманском направлении в районе торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригаде ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", - рассказал Савчук.Кроме того, артиллеристы группировки в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчётов националистов, а средства ПВО сбили в районе Кременной украинский БПЛА."Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ", - уточнил Савчук.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20231118/1051127809.html

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новости, россия, донбасс, краснолиманское направление, сво, вс рф, всу, потери всу, "азов"