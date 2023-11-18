На Краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам "Азова"* - МО
05:48 18.11.2023 (обновлено: 05:49 18.11.2023)
Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и армейской авиации нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 18 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении в районе торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 47-й механизированной бригаде ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", - рассказал Савчук.
Кроме того, артиллеристы группировки в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчётов националистов, а средства ПВО сбили в районе Кременной украинский БПЛА.
"Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ", - уточнил Савчук.
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