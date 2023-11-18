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Канадцы назвали сумму помощи Украине от партнёров с начала СВО

Канадцы назвали сумму помощи Украине от партнёров с начала СВО - 18.11.2023 Украина.ру

Канадцы назвали сумму помощи Украине от партнёров с начала СВО

С начала проведения Специальной военной операции, Украина получила 233 миллиарда долларов помощи. Об этом сообщает канадское медиа Visual Capitalist

2023-11-18T00:49

2023-11-18T00:49

2023-11-18T00:49

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Согласно опубликованной инфографике, больше всего средств отправил Евросоюз и США – 90 и 73 миллиарда долларов. Львиную долю занимает военная поддержка, на втором месте финансирование госструктур и лишь на последнем гуманитарная помощь. Канадцы вновь подчеркнули, что Америка уже выплатила 96% средств, выделенных Украине с начала Спецоперации, что "вызвало политическую полемику". Отмечается, что данные представленной инфографики актуальны на период с 24 января 2022 года по 31 июля 2023 года. Visual Capitalist – это небольшой канадский медиа-стартап, который выпускает инфографику по рынкам, экономике, здравоохранению и многим другим темам. Информацию команда берёт только из официальных источников: это отчеты компаний, частные и государственные исследования и данные статистических бюро

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, сша, ес, сво