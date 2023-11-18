https://ukraina.ru/20231118/1051097178.html

Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины

Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины - 18.11.2023 Украина.ру

Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины

Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и запустить перевооружение армии. При этом Запад не может в полной мере обеспечить снарядами потребности ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-18T05:10

2023-11-18T05:10

2023-11-18T05:10

новости

валерий залужный

украина

заморозка

киев

сво

переговоры

запад

вооружение

россия

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Если Залужный придет к власти на Украине, он не прочь разыграть "корейский" сценарий". При таком варианте "заморозки конфликта" очень большая территория остается у киевской хунты. России необходимо нужно продвигаться на Запад, чтобы эта территория стала как можно меньше, сообщил политолог.Главком ВСУ прекрасно понимает, что украинская армия истощена, и Запад не в состоянии в полной мере обеспечивать поставки снарядов. Это не могут сделать ни американские заводы, ни заводы в Западной и Восточной Европе, включая Чехию и Словакию, рассказал эксперт.И самой Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и провести перевооружение армии. Это время давать Киеву ни в коем случае нельзя, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051094782.html

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новости, валерий залужный, украина, заморозка, киев, сво, переговоры, запад, вооружение, россия, всу, вс рф