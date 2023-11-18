Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины - 18.11.2023 Украина.ру
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Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины - 18.11.2023 Украина.ру
Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и запустить перевооружение армии. При этом Запад не может в полной мере обеспечить снарядами потребности ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-18T05:10
2023-11-18T05:10
новости
валерий залужный
украина
заморозка
киев
сво
переговоры
запад
вооружение
россия
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Если Залужный придет к власти на Украине, он не прочь разыграть "корейский" сценарий". При таком варианте "заморозки конфликта" очень большая территория остается у киевской хунты. России необходимо нужно продвигаться на Запад, чтобы эта территория стала как можно меньше, сообщил политолог.Главком ВСУ прекрасно понимает, что украинская армия истощена, и Запад не в состоянии в полной мере обеспечивать поставки снарядов. Это не могут сделать ни американские заводы, ни заводы в Западной и Восточной Европе, включая Чехию и Словакию, рассказал эксперт.И самой Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и провести перевооружение армии. Это время давать Киеву ни в коем случае нельзя, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051094782.html
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новости, валерий залужный, украина, заморозка, киев, сво, переговоры, запад, вооружение, россия, всу, вс рф
Новости, Валерий Залужный, Украина, заморозка, Киев, СВО, переговоры, Запад, вооружение, Россия, ВСУ, ВС РФ

Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины

05:10 18.11.2023
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ Ривненская область
Зеленский ВСУ Ривненская область
© president.gov.ua
Читать в
Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и запустить перевооружение армии. При этом Запад не может в полной мере обеспечить снарядами потребности ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Если Залужный придет к власти на Украине, он не прочь разыграть "корейский" сценарий". При таком варианте "заморозки конфликта" очень большая территория остается у киевской хунты. России необходимо нужно продвигаться на Запад, чтобы эта территория стала как можно меньше, сообщил политолог.
"Одно дело – принятие наших условий, другое – заморозка конфликта на новых границах, а киевский режим получит передышку. Нас этот "корейский" вариант не устраивает от слова совсем", - отметил Баранчик.
Главком ВСУ прекрасно понимает, что украинская армия истощена, и Запад не в состоянии в полной мере обеспечивать поставки снарядов. Это не могут сделать ни американские заводы, ни заводы в Западной и Восточной Европе, включая Чехию и Словакию, рассказал эксперт.
И самой Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и провести перевооружение армии. Это время давать Киеву ни в коем случае нельзя, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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