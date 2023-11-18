https://ukraina.ru/20231118/1051097178.html
Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины - 18.11.2023 Украина.ру
Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и запустить перевооружение армии. При этом Запад не может в полной мере обеспечить снарядами потребности ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-18T05:10
2023-11-18T05:10
2023-11-18T05:10
новости
валерий залужный
украина
заморозка
киев
сво
переговоры
запад
вооружение
россия
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Если Залужный придет к власти на Украине, он не прочь разыграть "корейский" сценарий". При таком варианте "заморозки конфликта" очень большая территория остается у киевской хунты. России необходимо нужно продвигаться на Запад, чтобы эта территория стала как можно меньше, сообщил политолог.Главком ВСУ прекрасно понимает, что украинская армия истощена, и Запад не в состоянии в полной мере обеспечивать поставки снарядов. Это не могут сделать ни американские заводы, ни заводы в Западной и Восточной Европе, включая Чехию и Словакию, рассказал эксперт.И самой Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и провести перевооружение армии. Это время давать Киеву ни в коем случае нельзя, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051094782.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, украина, заморозка, киев, сво, переговоры, запад, вооружение, россия, всу, вс рф
Новости, Валерий Залужный, Украина, заморозка, Киев, СВО, переговоры, Запад, вооружение, Россия, ВСУ, ВС РФ
Хитрый враг. Политолог о том, почему Залужный может разыграть "корейский сценарий" раздела Украины
Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и запустить перевооружение армии. При этом Запад не может в полной мере обеспечить снарядами потребности ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Если Залужный придет к власти на Украине, он не прочь разыграть "корейский" сценарий". При таком варианте "заморозки конфликта" очень большая территория остается у киевской хунты. России необходимо нужно продвигаться на Запад, чтобы эта территория стала как можно меньше, сообщил политолог.
"Одно дело – принятие наших условий, другое – заморозка конфликта на новых границах, а киевский режим получит передышку. Нас этот "корейский" вариант не устраивает от слова совсем", - отметил Баранчик.
Главком ВСУ прекрасно понимает, что украинская армия истощена, и Запад не в состоянии в полной мере обеспечивать поставки снарядов. Это не могут сделать ни американские заводы, ни заводы в Западной и Восточной Европе, включая Чехию и Словакию, рассказал эксперт.
И самой Украине нужно время, чтобы отстроить новое производство и провести перевооружение армии. Это время давать Киеву ни в коем случае нельзя, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь