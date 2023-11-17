"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году - 17.11.2023 Украина.ру
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"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году
"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году - 17.11.2023 Украина.ру
"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году
Владимир Зеленский 17 ноября сообщил о проведении "важной Ставки по обеспечению сил обороны в следующем году". Он принял с "большим докладом" министра обороны Рустема Умерова
2023-11-17T18:42
2023-11-17T18:42
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Умеров доложил Зеленскому "о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах". Также была обсуждена реализация контрактов на 2014 год с предприятиями ВПК Украины и с зарубежными поставщиками. "Систематизация ожидаемой международной технической помощи" тоже была обсуждена.Министра стратегпрома Александр Камышин доложил Зеленскому о наращивании объёмов производства на предприятиях украинского ВПК.Было обсуждено нынешнее состояние и перспективы украинской ракетной программы."Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля. Отдельно поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмина предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовали страну на часы", - добавил Зеленский.В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) Россия добилась не только истощения украинских запасов вооружений, но и арсеналов НАТО. ВСУ в ходе СВО понесли большие потери в живой силе (около полумиллиона человек) и технике. ВСУ полностью зависят от западных поставок вооружений, боеприпасов и другой военной помощи.
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новости, новости украины, всу, сво, владимир зеленский, рустем умеров, военная помощь, минобороны украины, кабмин, украина-нато
Новости, Новости Украины, ВСУ, СВО, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, военная помощь, Минобороны Украины, Кабмин, Украина-НАТО

"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году

18:42 17.11.2023
 
© Телеграм @kyivodaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Телеграм @kyivoda
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Владимир Зеленский 17 ноября сообщил о проведении "важной Ставки по обеспечению сил обороны в следующем году". Он принял с "большим докладом" министра обороны Рустема Умерова
Умеров доложил Зеленскому "о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах". Также была обсуждена реализация контрактов на 2014 год с предприятиями ВПК Украины и с зарубежными поставщиками. "Систематизация ожидаемой международной технической помощи" тоже была обсуждена.
Министра стратегпрома Александр Камышин доложил Зеленскому о наращивании объёмов производства на предприятиях украинского ВПК.Было обсуждено нынешнее состояние и перспективы украинской ракетной программы.
"Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля. Отдельно поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмина предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовали страну на часы", - добавил Зеленский.
В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) Россия добилась не только истощения украинских запасов вооружений, но и арсеналов НАТО. ВСУ в ходе СВО понесли большие потери в живой силе (около полумиллиона человек) и технике. ВСУ полностью зависят от западных поставок вооружений, боеприпасов и другой военной помощи.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
18:23
Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступатьВСУ без западной помощи будут отступать под ударами российской армии. Об этом в Киеве заявил Владимир Зеленский, сообщило 17 ноября информагентство Bloomberg
 
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