https://ukraina.ru/20231117/1051121173.html

Позиционный тупик Украины и Запада, наступление на Авдеевку. О чём говорили эксперты 17 ноября

Позиционный тупик Украины и Запада, наступление на Авдеевку. О чём говорили эксперты 17 ноября - 17.11.2023 Украина.ру

Позиционный тупик Украины и Запада, наступление на Авдеевку. О чём говорили эксперты 17 ноября

Украина.ру, 17.11.2023

2023-11-17T16:02

2023-11-17T16:02

2023-11-17T16:02

эксклюзив

петр акопов

сша

великобритания

россия

украина

запад

владимир зеленский

военная помощь

кэмерон

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Инициатива на фронте – на стороне российских войскРоссийские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Авдеевки и вошли в город с севера. Об этом 16 ноября сообщило "Военное обозрение".Сейчас стратегически российские войска выглядят более уверенно в своих позициях — на перспективу, говорит подполковник запаса Роман Шкурлатов. По его словам, Украина и стоящий за ее спиной коллективный Запад оказались в позиционном тупике.Инициатива по всей линии боевого соприкосновения – на стороне Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ), отмечает Шкурлатов: мы плотно ее удерживаем: где-то идут наступательные действия, где-то – активная оборона."Даже на Днепровском направлении, где ВСУ немного зацепились за левый берег, никаких стратегических предпосылок для развития "ползучего наступления", расширения этого мини-плацдарма у них нет", – сообщил подполковник запаса.С другой стороны, продолжает он, направлений, где мы можем резко усилиться и прорвать оборону противника по линии фронта, тоже сейчас не видно."Мы ожидаем, что в ближайшее время падёт гарнизон Авдеевки. Все негрунтовые дороги там находятся под огневым контролем [наших войск], хотя, безусловно, есть какие-то полевые тропы, грунтовые подъезды, через которые пока еще снабжают группировку ВСУ.Думаю, что вопрос с Авдеевкой будет решён в течение нескольких месяцев. То есть ВСУ либо оттуда уйдут, либо Зеленский, опираясь на свои политические амбиции будет пытаться удержать плацдарм и продолжит "бахмутскую мясорубку" уже в Авдеевке, бросая в пекло одно за другим новые подразделения и части, не считая жертвы", – рассказал Шкурлатов.Однако, считает он, и на Западе, и на Украине начинают чётко осознавать неизбежность поражения на поле боя. Это можно заметить по тональности публикаций в западных СМИ, по заявлениям украинских политиков, в том числе военного руководства страны в лице Валерия Залужного."Эти люди громко заявляли о том, что хотят победить нас на поле боя, но сейчас столкнулись с реальностью. И теперь даже уже не политики, а украинские генералы знают истинное положение дел и не будут накручивать лишнее.Недаром Залужный дал интервью The Economist как трезвомыслящий военный-прагматик, который понимает, что никаких радужных перспектив у ВСУ на поле боя нет и в ближайшее время не предвидится", – заявил подполковник запаса.Авдеевка – вопрос номер одинРоссийские войска закроют вопрос с Авдеевкой, уверен социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.Сейчас и с российской, и с украинской стороны задействованы гораздо большие силы, чем в Артемовске. А когда мы возьмем Авдеевку, потерь ВСУ будет гораздо больше, прогнозирует волонтер.Ценность Авдеевки, указывает он, гораздо выше, чем Артемовска. Взяв ее, мы защитим Донецк от обстрелов, а ВСУ угодят в котел. Это будет огромное количество сдавшихся в плен."Сами понимаете, какой психологический удар по киевскому режиму это нанесет. От Авдеевки мы не должны отказываться. Это задача номер один", – заявил Алехин.Если говорить об усилении наших войск, то главное – связь, отмечает эксперт. Мы потратили всего 22-24 миллиона, чтобы обеспечить ей целую армию. Это копейки. Эта связь не прослушивается, не видится и работает на 20 километров.А без связи у нас эвакуация может не приехать туда, куда нужно, возникают проблемы с колоннами, медленно работает артиллерия по целям, а также случается "дружественный огонь"."Мы можем решить эту проблему быстро. И получить от этого огромный положительный эффект", – убежден Алехин.Великобритания и США не бросают УкраинуВо время своего первого официального визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия ошибается, если думает, что Запад прекратит поддержку режима Зеленского и переключится на что-то другое.С самого начала конфликта Лондон выступал за то, чтобы стоять с Украиной до конца и не дать ей возможность проиграть, напоминает обозреватель РИА Новости Петр Акопов.Кэмерон это подтверждает. Вступив в должность главы МИД, он заверяет Зеленского, что Британия никуда не денется и не позволит остальному Западу бросить Украину. Прежде всего Европе, конечно."Главное для Киева, для Зеленского, – чтобы на Западе не было шатаний, попыток ослабить поддержку Украине. Эти шатания связаны как с войной на Ближнем Востоке, с тем, что происходит в Газе, так как это ослабляет позиции Запада по его попыткам убедить глобальный Юг быть против России, выборами в США и общей усталостью Евросоюза от последствий торговой войны с Россией", – сообщил Акопов.При этом он уверен, что в ближайшие несколько недель в США будет принят закон о помощи Израилю, в который будет вставлена и помощь Украине. Никаких проблем для финансирования военных поставок Украине не будет.

https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html

https://ukraina.ru/20231117/1051081628.html

https://ukraina.ru/20231117/1051090194.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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