Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине - 17.11.2023 Украина.ру
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Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине
Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине - 17.11.2023 Украина.ру
Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине
Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 ноября в своем телеграм-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине
2023-11-17T12:53
2023-11-17T12:53
сша
финансирование
зарубежье
джо байден
новости
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Медведев опубликовал картинку с двумя интернет-персонажами со следующим диалогом: "Як же так? Де грошi?", "Well, next year, bro" ("Как же так? Где деньги?", "Ну, в следующем году, братишка").Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ukraina.ru/20231117/1051101486.html
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сша, финансирование, зарубежье, джо байден, новости
США, финансирование, Зарубежье, Джо Байден, Новости

Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине

12:53 17.11.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 ноября в своем телеграм-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине
Медведев опубликовал картинку с двумя интернет-персонажами со следующим диалогом: "Як же так? Де грошi?", "Well, next year, bro" ("Как же так? Где деньги?", "Ну, в следующем году, братишка").
Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.
Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля.
Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.
Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
07:29
США грозит распад из-за поддержки Украины — ШереметПоддержка Украины может привести к протестным отношениям внутри американского общества и распаду США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 17 ноября РИА Новости
 
СШАфинансированиеЗарубежьеДжо БайденНовости
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Отказ от магического мышления, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 ноября
12:53Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине
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