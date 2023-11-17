https://ukraina.ru/20231117/1051114096.html
Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине
Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине - 17.11.2023 Украина.ру
Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине
Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 ноября в своем телеграм-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине
2023-11-17T12:53
2023-11-17T12:53
2023-11-17T12:53
сша
финансирование
зарубежье
джо байден
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_e7d1306b62bf6d8edffed3be57470430.jpg
Медведев опубликовал картинку с двумя интернет-персонажами со следующим диалогом: "Як же так? Де грошi?", "Well, next year, bro" ("Как же так? Где деньги?", "Ну, в следующем году, братишка").Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ukraina.ru/20231117/1051101486.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_cd3906d505d12b79671ee5a1e748b856.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, финансирование, зарубежье, джо байден, новости
Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине
Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 ноября в своем телеграм-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине
Медведев опубликовал картинку с двумя интернет-персонажами со следующим диалогом: "Як же так? Де грошi?", "Well, next year, bro" ("Как же так? Где деньги?", "Ну, в следующем году, братишка").
Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.
Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля.
Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.
Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.