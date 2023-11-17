https://ukraina.ru/20231117/1051114096.html

Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине

Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине - 17.11.2023 Украина.ру

Медведев отреагировал мемом на закон США о финансировании без помощи Украине

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 ноября в своем телеграм-канале отреагировал интернет-мемом Trollface на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства без помощи Украине

2023-11-17T12:53

2023-11-17T12:53

2023-11-17T12:53

сша

финансирование

зарубежье

джо байден

новости

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Медведев опубликовал картинку с двумя интернет-персонажами со следующим диалогом: "Як же так? Де грошi?", "Well, next year, bro" ("Как же так? Где деньги?", "Ну, в следующем году, братишка").Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.

https://ukraina.ru/20231117/1051101486.html

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сша, финансирование, зарубежье, джо байден, новости