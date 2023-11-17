https://ukraina.ru/20231117/1051113219.html

Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ

Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ - 17.11.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма. Об этом 17 ноября сообщили в Минобороны РФ

2023-11-17T12:40

2023-11-17T12:40

2023-11-17T12:40

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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в материале.Чуть ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ПВО в акватории над Северным молом сбила две воздушные цели.

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новости, крым, пво, минобороны рф, ракеты