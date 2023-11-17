Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ - 17.11.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ
Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ - 17.11.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма. Об этом 17 ноября сообщили в Минобороны РФ
2023-11-17T12:40
2023-11-17T12:40
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в материале.Чуть ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ПВО в акватории над Северным молом сбила две воздушные цели.
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новости, крым, пво, минобороны рф, ракеты
Новости, Крым, ПВО, Минобороны РФ, ракеты

Российские военные уничтожили украинские ракеты "Нептун" над морем у Крыма — Минобороны РФ

12:40 17.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма. Об этом 17 ноября сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в материале.
Чуть ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ПВО в акватории над Северным молом сбила две воздушные цели.
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
09:45
В Смоленске сбили украинские беспилотники - губернаторСредствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены украинские беспилотники самолётного типа в Смоленске и над Смоленским районом, сообщил 17 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин в своём телеграм-канале
 
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