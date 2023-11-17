"Не превращайте Тайвань в Авдеевку". В Тихом океане началось политическое землетрясение - 17.11.2023 Украина.ру
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"Не превращайте Тайвань в Авдеевку". В Тихом океане началось политическое землетрясение
"Не превращайте Тайвань в Авдеевку". В Тихом океане началось политическое землетрясение - 17.11.2023 Украина.ру
"Не превращайте Тайвань в Авдеевку". В Тихом океане началось политическое землетрясение
Пока президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встречается в Сан-Франциско с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином – и уже успел повторно оскорбить китайского лидера, снова называя его "диктатором" – на другой стороне Тихого океана происходят важные политические события
2023-11-17T12:28
2023-11-17T12:28
эксклюзив
тайвань
сша
тихий океан
си цзиньпин
выборы
кнр (китай)
джо байден
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Тайваньская оппозиция, не согласная с проамериканским курсом правительства Демократической прогрессивной партии, сумела объединиться в преддверии предстоящих всеобщих выборов, которые состоятся на острове уже 13 января и серьезно повлияют на его будущее.Кандидат от Китайской национальной партии (Гоминьдан) Хоу Юи, а также представитель недавно созданной Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ договорились о том, что кандидатом в президенты станет самый популярный из двух политиков – ориентируясь на результаты предстоящих опросов.А их совокупный рейтинг позволяет обойти лидера правящей проамериканской партии, действующего вице-президента Лая Циндэ, выпускника Гарвардского университета, которого часто называют в вестернизированной манере – Уильям Лай.Вице-президента Циндэ-Уильяма нередко сравнивают с президентом Украины Зеленским. Этот тайваньский политик всегда ориентировался на интересы США и выступает за полное размежевание с коммунистической КНР.Проамериканские сепаратисты из Демократической прогрессивной партии намерены отказаться от наименования "Китайская республика", которое носит сейчас Тайвань, и официально провозгласить суверенную Республику Тайвань – чтобы разорвать многовековые исторические связи с материковым Китаем.Однако, согласно результатам опросов, большинство тайваньцев не желают дальнейшего обострения отношений с Пекином. Причем, на эти настроения самым прямым образом повлияла эскалация украинского конфликта.Жители острова понимают – военное столкновение с силами Народно-освободительной армии Китая, к которому подталкивают США, приведет для них к катастрофическим последствиям.Поэтому они все чаще склоняются к поддержке конструктивных политиков, выступающих за продолжение диалога с Коммунистической партией Китая."В самый канун встречи Байдена и Си Цзиньпина на Тайване случилось политическое землетрясение. Две главные оппозиционные силы – Гоминьдан и Народная партия – заключили соглашение о формировании общей коалиции. В опросах такая коалиция набирает под 60% голосов.Обе партии выступают с антивоенной повесткой и обещанием не превращать Тайвань в одну большую Авдеевку. Они могли стать спойлером друг друга – но в случае объединения консолидируют вокруг себя весь электорат тех тайваньцев, кто не хочет становиться новыми украинцами.Это знаковая победа Китая – ведь в таком случае шансы отстранить от власти правящую партию, ориентированную на США, резко повышаются.Китай же требует от США не вмешиваться в тайваньские выборы. Однако отстранение от власти проамериканских сил может привести к патовым последствиям для Вашингтона. Ведь гоминьдановцы и народники, тесно связанные с Пекином, могут расторгнуть военные контракты с США и снять санкции в сфере чипов с Китая и России.Возможен и процесс ускоренной интеграции Тайваня в состав большого Китая по гонконгскому сценарию. Китай даже обещает ради этого построить самый длинный мост в мире на Тайвань. Это явно не укладывается в планы США – поэтому на выборах можно ждать и военных провокаций, и уличных беспорядков, лишь бы не дать Китаю перехватить контроль над стратегическим островом", – пишет эксперт Малек Дудаков.Проамериканские власти Тайваня уже приступили к подобным действиям. Правящая Демократическая прогрессивная партия обвинила своих оппозиционных конкурентов в том, что они якобы заключили политический союз по требованию Пекина, который является его главным бенефициаром.Однако, на самом деле, в успехе тайваньской оппозиции может быть заинтересован и Вашингтон – несмотря на то, что такой вывод может показаться на первый взгляд совершенно парадоксальным."на тайване некоторые эксперты открыто утверждают, что администрация президента сша джо байдена тоже якобы не против победы единого кандидата от оппозиции. это привело бы к смягчению напряженности в зоне тайваня, и позволило бы вашингтону сконцентрироваться на украине и израиле", – пишет об этом журналист-востоковед Василий Головнин.Действительно, триумф очередного проамериканского ястреба может сейчас сослужить для Белого дома дурную службу. В случае победы на президентских выборах Уильям Лай вполне способен спровоцировать прямое столкновение с Китаем, что автоматически приведет к вмешательству со стороны США.Это значит, что Пентагону придется поддерживать сразу три войны в трех разных регионах планеты. А сил на такой сеанс одновременной игры сегодня явно не хватит."Если Китай решит напасть на Тайвань, ситуация грозит стремительно перерасти в глобальную войну сразу на трех фронтах – с прямым или косвенным участием США… Пекин уже испытывает терпение Вашингтона в Восточной Азии, прекрасно понимая, что справиться с третьим геополитическим кризисом Соединенным Штатам будет непросто.Как ясно дали понять две последние стратегии национальной обороны США и подтвердила последняя комиссия Конгресса по стратегической политике, сегодняшняя американская армия не готова к войнам с двумя основными соперниками одновременно. Если Китай нападет на Тайвань, Соединенным Штатам будет трудно отразить его натиск, не прервав при этом поток помощи Украине и Израилю.Наихудший сценарий – это эскалация войны как минимум на трех отдаленных театрах военных действий, в которой растянутые силы США будут сражаться бок о бок с плохо оснащенными союзниками", – пишет бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Эй Уэсс Митчелл в сегодняшней статье для Foreign Policy.Таким образом он объясняет, почему команда Байдена пытается поддерживать диалог с председателем Си – несмотря на явную антикитайскую направленность американской внешней политики, которая основана на санкциях и давлении.Однако в Пекине прекрасно видят эту игру, противопоставляя ей собственную стратегию, основанную на принципе защиты национальных интересов – особенно в ключевом тайваньском вопросе.
https://ukraina.ru/20231116/1051095147.html
https://ukraina.ru/20231116/1051072633.html
https://ukraina.ru/20231116/1051065754.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, тайвань, сша, тихий океан, си цзиньпин, выборы, кнр (китай), джо байден
Эксклюзив, Тайвань, США, Тихий океан, Си Цзиньпин, выборы, КНР (Китай), Джо Байден

"Не превращайте Тайвань в Авдеевку". В Тихом океане началось политическое землетрясение

12:28 17.11.2023
 
© Фото : CC0, PixabayТайвань Тайбэй
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Пока президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встречается в Сан-Франциско с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином – и уже успел повторно оскорбить китайского лидера, снова называя его "диктатором" – на другой стороне Тихого океана происходят важные политические события
Тайваньская оппозиция, не согласная с проамериканским курсом правительства Демократической прогрессивной партии, сумела объединиться в преддверии предстоящих всеобщих выборов, которые состоятся на острове уже 13 января и серьезно повлияют на его будущее.
Кандидат от Китайской национальной партии (Гоминьдан) Хоу Юи, а также представитель недавно созданной Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ договорились о том, что кандидатом в президенты станет самый популярный из двух политиков – ориентируясь на результаты предстоящих опросов.
А их совокупный рейтинг позволяет обойти лидера правящей проамериканской партии, действующего вице-президента Лая Циндэ, выпускника Гарвардского университета, которого часто называют в вестернизированной манере – Уильям Лай.
Вице-президента Циндэ-Уильяма нередко сравнивают с президентом Украины Зеленским. Этот тайваньский политик всегда ориентировался на интересы США и выступает за полное размежевание с коммунистической КНР.
Проамериканские сепаратисты из Демократической прогрессивной партии намерены отказаться от наименования "Китайская республика", которое носит сейчас Тайвань, и официально провозгласить суверенную Республику Тайвань – чтобы разорвать многовековые исторические связи с материковым Китаем.
Однако, согласно результатам опросов, большинство тайваньцев не желают дальнейшего обострения отношений с Пекином. Причем, на эти настроения самым прямым образом повлияла эскалация украинского конфликта.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 20:50
Байден сообщил Си Цзиньпину, что США продолжат вооружать ТайваньНесмотря на возражение Китая, Соединённые Штаты Америки продолжат поставлять вооружение на Тайвань. Об этом с четверг, 15 ноября, заявил президент США Джо Байден лидеру КНР Си Цзиньпину
Жители острова понимают – военное столкновение с силами Народно-освободительной армии Китая, к которому подталкивают США, приведет для них к катастрофическим последствиям.
Поэтому они все чаще склоняются к поддержке конструктивных политиков, выступающих за продолжение диалога с Коммунистической партией Китая.
"В самый канун встречи Байдена и Си Цзиньпина на Тайване случилось политическое землетрясение. Две главные оппозиционные силы – Гоминьдан и Народная партия – заключили соглашение о формировании общей коалиции. В опросах такая коалиция набирает под 60% голосов.
Обе партии выступают с антивоенной повесткой и обещанием не превращать Тайвань в одну большую Авдеевку. Они могли стать спойлером друг друга – но в случае объединения консолидируют вокруг себя весь электорат тех тайваньцев, кто не хочет становиться новыми украинцами.
Это знаковая победа Китая – ведь в таком случае шансы отстранить от власти правящую партию, ориентированную на США, резко повышаются.
Китай же требует от США не вмешиваться в тайваньские выборы. Однако отстранение от власти проамериканских сил может привести к патовым последствиям для Вашингтона. Ведь гоминьдановцы и народники, тесно связанные с Пекином, могут расторгнуть военные контракты с США и снять санкции в сфере чипов с Китая и России.
Возможен и процесс ускоренной интеграции Тайваня в состав большого Китая по гонконгскому сценарию. Китай даже обещает ради этого построить самый длинный мост в мире на Тайвань. Это явно не укладывается в планы США – поэтому на выборах можно ждать и военных провокаций, и уличных беспорядков, лишь бы не дать Китаю перехватить контроль над стратегическим островом", – пишет эксперт Малек Дудаков.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 11:44
"Старые золотые горы". О чем договорились Байден и СиПрезидент США Джозеф Байден и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели сегодня ночью закрытые двусторонние переговоры
Проамериканские власти Тайваня уже приступили к подобным действиям. Правящая Демократическая прогрессивная партия обвинила своих оппозиционных конкурентов в том, что они якобы заключили политический союз по требованию Пекина, который является его главным бенефициаром.
Однако, на самом деле, в успехе тайваньской оппозиции может быть заинтересован и Вашингтон – несмотря на то, что такой вывод может показаться на первый взгляд совершенно парадоксальным.
"на тайване некоторые эксперты открыто утверждают, что администрация президента сша джо байдена тоже якобы не против победы единого кандидата от оппозиции. это привело бы к смягчению напряженности в зоне тайваня, и позволило бы вашингтону сконцентрироваться на украине и израиле", – пишет об этом журналист-востоковед Василий Головнин.
Действительно, триумф очередного проамериканского ястреба может сейчас сослужить для Белого дома дурную службу. В случае победы на президентских выборах Уильям Лай вполне способен спровоцировать прямое столкновение с Китаем, что автоматически приведет к вмешательству со стороны США.
Это значит, что Пентагону придется поддерживать сразу три войны в трех разных регионах планеты. А сил на такой сеанс одновременной игры сегодня явно не хватит.
"Если Китай решит напасть на Тайвань, ситуация грозит стремительно перерасти в глобальную войну сразу на трех фронтах – с прямым или косвенным участием США… Пекин уже испытывает терпение Вашингтона в Восточной Азии, прекрасно понимая, что справиться с третьим геополитическим кризисом Соединенным Штатам будет непросто.
Как ясно дали понять две последние стратегии национальной обороны США и подтвердила последняя комиссия Конгресса по стратегической политике, сегодняшняя американская армия не готова к войнам с двумя основными соперниками одновременно. Если Китай нападет на Тайвань, Соединенным Штатам будет трудно отразить его натиск, не прервав при этом поток помощи Украине и Израилю.
Наихудший сценарий – это эскалация войны как минимум на трех отдаленных театрах военных действий, в которой растянутые силы США будут сражаться бок о бок с плохо оснащенными союзниками", – пишет бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Эй Уэсс Митчелл в сегодняшней статье для Foreign Policy.
Встреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 05:56
США должны поддержать мирное воссоединение Тайваня с Китаем - Си ЦзиньпинСША должны поддержать неизбежное мирное воссоединение материкового Китая и Тайваня, а также прекратить поставлять вооружения острову. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену на прошедших 15 ноября переговорах на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско
Таким образом он объясняет, почему команда Байдена пытается поддерживать диалог с председателем Си – несмотря на явную антикитайскую направленность американской внешней политики, которая основана на санкциях и давлении.
Однако в Пекине прекрасно видят эту игру, противопоставляя ей собственную стратегию, основанную на принципе защиты национальных интересов – особенно в ключевом тайваньском вопросе.
 
ЭксклюзивТайваньСШАТихий океанСи ЦзиньпинвыборыКНР (Китай)Джо Байден
 
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