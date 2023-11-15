Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN - 15.11.2023 Украина.ру
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Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN
Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN - 15.11.2023 Украина.ру
Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN
Президент США Джо Байден подпишет законопроект о бюджете без средств для Израиля и Украины, если его одобрит Сенат, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома
2023-11-15T09:52
2023-11-15T09:52
новости
сша
украина
финансирование
израиль
деньги
джо байден
сенат
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Несколько часов назад Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.
https://ukraina.ru/20231113/1050988135.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, финансирование, израиль, деньги, джо байден, сенат, конгресс сша
Новости, США, Украина, финансирование, Израиль, деньги, Джо Байден, сенат, Конгресс США

Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN

09:52 15.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден подпишет законопроект о бюджете без средств для Израиля и Украины, если его одобрит Сенат, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома
"Если Сенат одобрит законопроект, президент подпишет постановление", — сказал источник.
Несколько часов назад Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.
Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.
Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.
Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.
Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.
Зеленский Трамп
13 ноября, 17:55
В отчаянии готов переступить через Байдена. Зачем Зеленский пытается наладить контакт с ТрампомПо информации источников издания "Страна", близких к Офису президента Украины, на сегодняшний день один из главных вопросов в отношениях Банковой и США – организация переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с его бывшим американским коллегой Дональдом Трампом
 
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