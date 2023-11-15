https://ukraina.ru/20231115/1051033683.html
Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN
Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN - 15.11.2023 Украина.ру
Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN
Президент США Джо Байден подпишет законопроект о бюджете без средств для Израиля и Украины, если его одобрит Сенат, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома
2023-11-15T09:52
2023-11-15T09:52
2023-11-15T09:52
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Несколько часов назад Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.
https://ukraina.ru/20231113/1050988135.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, финансирование, израиль, деньги, джо байден, сенат, конгресс сша
Новости, США, Украина, финансирование, Израиль, деньги, Джо Байден, сенат, Конгресс США
Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN
Президент США Джо Байден подпишет законопроект о бюджете без средств для Израиля и Украины, если его одобрит Сенат, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома
"Если Сенат одобрит законопроект, президент подпишет постановление", — сказал источник.
Несколько часов назад Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.
Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.
Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.
Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.
Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.