https://ukraina.ru/20231115/1051033683.html

Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN

Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN - 15.11.2023 Украина.ру

Байден одобрит проект бюджета без помощи Украине и Израилю - CNN

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о бюджете без средств для Израиля и Украины, если его одобрит Сенат, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома

2023-11-15T09:52

2023-11-15T09:52

2023-11-15T09:52

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конгресс сша

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Несколько часов назад Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.

https://ukraina.ru/20231113/1050988135.html

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новости, сша, украина, финансирование, израиль, деньги, джо байден, сенат, конгресс сша